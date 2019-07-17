|Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:58 19.07.2019
Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
Как заявил в своей инаугурационной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многовекторная внешняя политика должна приносить "конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину"
Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №65
О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия) в Посольство Республики Казахстан в Республике Сербия.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года
№65
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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №66
О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика) в Посольство Республики Казахстан в Словацкой Республике.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года
№66
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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №67
О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика) в Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года
№67
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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №68
О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика) в Посольство Республики Казахстан в Латвийской Республике.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года
№68
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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №69
О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария) путем преобразования в Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года
№69
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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №70
О реорганизации Консульства Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Консульство Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика) путем преобразования в Посольство Республики Казахстан в Эстонской Республике.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года
№70
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Комментарий помощника Президента Республики Казахстан Мурата Нуртлеуова по поводу преобразования дипломатических миссий РК в ряде европейских стран
Как заявил в своей инаугурационной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многовекторная внешняя политика должна приносить "конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину". Отечественная дипломатическая служба призвана твердо отстаивать национальные интересы в любой точке мира. При этом крайне важно определить соответствующие приоритеты на основе политического прагматизма и экономической целесообразности.
Европейское измерение по праву занимает приоритетное место во внешней политике РК. Предстоит предметно работать с европейской стороной по реализации Соглашения о расширенном сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Новые перспективы для кооперации открывает обновленная стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в июне текущего года.
Европейский Союз является крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. На государства ЕС приходится половина нашего внешнеторгового оборота и прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику.
В этой связи, важным шагом в углублении взаимодействия с государствами Европы станет повышение статуса дипломатических миссий Казахстана в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии путем их преобразования в полноценные Посольства.
До настоящего времени наше присутствие ограничивалось дипмиссиями и консульствами в указанных странах, что сдерживало динамичное развитие сотрудничества с ними.
Следует также подчеркнуть, что вышеупомянутые государства представлены в Казахстане на уровне Посольств и, исходя из принципа взаимности, наши партнеры высказали надежду на ответные шаги со стороны Нур-Султана.
Финансирование наших небольших по численности Посольств предусмотрено в рамках бюджетов уже функционирующих дипломатических миссий. Такой подход соответствует общемировой практике, когда государства делают ставку на качество и результат, опираясь на немногочисленный, профессиональный, эффективный состав своих дипломатических представительств.
Таким образом, подписанный по предложению МИД Указ Президента Казахстана стал закономерным, адекватным ответом на возникшую потребность дать дополнительный импульс развитию отношений с важными партнерами Европейского Союза. Данное решение нацелено на реализацию комплекса задач по диверсификации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государства.