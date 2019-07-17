Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии

06:58 19.07.2019

Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств

Как заявил в своей инаугурационной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многовекторная внешняя политика должна приносить "конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину"



Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №65

О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия)



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия) в Посольство Республики Казахстан в Республике Сербия.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года

№65



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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №66

О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика)



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика) в Посольство Республики Казахстан в Словацкой Республике.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года

№66



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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №67

О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика)



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика) в Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года

№67



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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №68

О преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика)



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика) в Посольство Республики Казахстан в Латвийской Республике.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года

№68



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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №69

О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария)



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария) путем преобразования в Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года

№69



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Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 2019 года №70

О реорганизации Консульства Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика)



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Консульство Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика) путем преобразования в Посольство Республики Казахстан в Эстонской Республике.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 июля 2019 года

№70



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Комментарий помощника Президента Республики Казахстан Мурата Нуртлеуова по поводу преобразования дипломатических миссий РК в ряде европейских стран



Как заявил в своей инаугурационной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многовекторная внешняя политика должна приносить "конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину". Отечественная дипломатическая служба призвана твердо отстаивать национальные интересы в любой точке мира. При этом крайне важно определить соответствующие приоритеты на основе политического прагматизма и экономической целесообразности.

Европейское измерение по праву занимает приоритетное место во внешней политике РК. Предстоит предметно работать с европейской стороной по реализации Соглашения о расширенном сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Новые перспективы для кооперации открывает обновленная стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в июне текущего года.

Европейский Союз является крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. На государства ЕС приходится половина нашего внешнеторгового оборота и прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику.

В этой связи, важным шагом в углублении взаимодействия с государствами Европы станет повышение статуса дипломатических миссий Казахстана в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии путем их преобразования в полноценные Посольства.

До настоящего времени наше присутствие ограничивалось дипмиссиями и консульствами в указанных странах, что сдерживало динамичное развитие сотрудничества с ними.

Следует также подчеркнуть, что вышеупомянутые государства представлены в Казахстане на уровне Посольств и, исходя из принципа взаимности, наши партнеры высказали надежду на ответные шаги со стороны Нур-Султана.

Финансирование наших небольших по численности Посольств предусмотрено в рамках бюджетов уже функционирующих дипломатических миссий. Такой подход соответствует общемировой практике, когда государства делают ставку на качество и результат, опираясь на немногочисленный, профессиональный, эффективный состав своих дипломатических представительств.

Таким образом, подписанный по предложению МИД Указ Президента Казахстана стал закономерным, адекватным ответом на возникшую потребность дать дополнительный импульс развитию отношений с важными партнерами Европейского Союза. Данное решение нацелено на реализацию комплекса задач по диверсификации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государства.