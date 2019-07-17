Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

07:21 19.07.2019

Трамп сообщил о сбитом в Ормузском проливе иранском беспилотнике



Президент США Дональд Трамп заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По словам американского президента, действия летательного аппарата являются одним из многих провокационных и враждебных действий против судов, действующих в международных водах.

"Boxer выполнил оборонительные действия против иранского беспилотника, который сблизился расстоянии, примерно 1000 ярдов (914,4 м.- "Ъ"), игнорируя многочисленные призывы отступить, угрожая безопасности корабля и экипажа",- сказал господин Трамп (цитата по CNBC). Он добавил, что беспилотник "был немедленно уничтожен". Американский президент призвал другие страны защищать свои корабли. Информацию об инциденте подтвердил Пентагон.



В Иране, однако, информацию о сбитом беспилотнике не подтвердили. Глава иранскного МИДа Джавад Зариф позднее заявил, что у Тегерана нет данных о потере БПЛА.

Как сообщал CNN, США планируют направить 500 военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Военные будут находиться на авиабазе принца Султана, которая, по оценкам американских властей, располагается в труднодоступном для иранских ракет районе. Запад также обвинил Иран в новой атаке на танкеры в Ормузском проливе. Инциденты в этом районе происходят на фоне ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана и ответных иранских угроз возобновить свою ядерную программу.