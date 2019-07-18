Возможен ли казахский Янукович?

09:12 19.07.2019

Недавние волнения в Казахстане вокруг президентских выборов, казалось, были полной неожиданностью. Но когда дым рассеялся, стало ясно, что это была западная заготовка.



Никита Мендкович из Информационно-аналитического Центра МГУ провел анализ и показал, кто руководил "стихийными митингами" в Алма-Ате, Нур-Султане, других городах степной республики.

Так, движение "Жана Казахстан" выдвинув своего кандидата Амиржана Косанова было тесно связано с США. Его делегацию в прошлом году принимали в Госдепе и Совбезе США. Понятно, не за красивые глаза.



Косанов, однако, доверия не оправдал, отказавшись поддержать уличные протесты. И тогда срочно было создано новое движение с "политбюро" из семи человек. Все они получали деньги из США: участвовали в программах "Открытого Общества" ("Фонд Сороса"), "Фридом Хаус", агентства USAID и посольства США в Казахстане.



Например, фонд "Крылья свободы". Он набирал и готовил наблюдателей на выборах, курировал их, а позже объявил о нарушениях. У фонда сразу пять проектов при финансировании США.

Взять лидера группировки "Проснись, Казахстан". Димаш Альжанов оказался крепко связан с Киевом. Молодой политолог был координатором программ Национального демократического института (NDI) в Казахстане, учился в Лондоне, затем работал в миссии ОБСЕ на Украине. Словом, свой человек.



Два года назад ушлый политолог зарегистрировал в Киеве фирму для работы в сфере пиара. Вполне допускается, что у него уже есть украинский паспорт, чтобы вовремя ретироваться на запасной аэродром.

Ряд ключевых протестных акций на счету сообщества Kokteam (проект по защите казахских сексуальных меньшинств) и тусовки вокруг феминистского фестиваля Femagora. Оба сообщества связаны с Фондом Сороса.

На подтанцовке ряд НКО, например, "Адил Соз", живущих на американские гранты. Они "работают" с прессой, блогерами. Среди протестующих были и активисты из казахского "Бюро по правам человека", который одобряется опять-таки фондом Сороса.

Все "дружественные" СМИ на подкормке у "Открытого общества", "Интерньюз".



Очевидно, что за Казахстан взялись всерьез. Об этом говорят недавние информационные вбросы с компроматом против Дариги Назарбаевой¸ раздутая история с внуком первого президента Лондоне, поднимающаяся волна протеста против "российской" АЭС (хотя в тендере на строительство участвуют США, Китай, другие страны).

Что делать? Россия после уличных волнений 2012 года немедленно приняла Закон об иностранных агентах, выперла USAID , напоминает Мендкович, и живет более менее спокойно. Украина думала угодить и нашим и вашим, результаты мы видим. Закон об иноагентах попыталась принять Киргизия, но ей выкрутили руки США и Европейский союз. У нас на глазах там закипает новая заваруха…



Сегодня такой же выбор встал перед Казахстаном. Долго нравиться сразу всем долго не получится. Примеры Акаева и Януковича-тому наука…



Кирилл Поздняков