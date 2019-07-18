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|Казахстан: узбеков все больше и больше
12:02 19.07.2019
Численность узбеков в Казахстане растет быстрее других групп населения, утверждает Комитет по статистике Министерства национальной экономики.
За последние 20 лет узбеков стало больше на 56%, у казахов прибавка "только" 53,7%.
Если в 1999 году узбеков было 369 816 человек, то в 2018 уже 576 817.