Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина

12:03 19.07.2019 Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО

Бывший замглавы МИД РФ, посол России в Британии в 1994 - 1997 годах Анатолий Адамишин написал мемуары о своей работе в Лондоне



ЕЛЕНА ЧИНКОВА



В 1994 году королева Елизавета нарушила клятву Виндзоров не посещать Россию после убийства Романовых. Визитом все остались довольны - ее величество и Борис Ельцин поладили. Фото: Martin Keene/PA Photos/ТАССВ 1994 году королева Елизавета нарушила клятву Виндзоров не посещать Россию после убийства Романовых. Визитом все остались довольны - ее величество и Борис Ельцин поладили. Фото: Martin Keene/PA Photos/ТАСС



С разрешения издательства "Художественная литература" публикуем самые интересные фрагменты книги "Английский дивертисмент".



КОЗЫРЕВ ОТСЫЛАЛ НЕСОГЛАСНЫХ ПОСЛАМИ



Посольские рассказали, что корреспондент одной из английских газет написал из Москвы: "русские выбрали для Лондона птицу высокого полета" Они и пришли посмотреть, что за пернатое. Один из вопросов с подковыкой: из первых замов (вот она, птица!) министра иностранных дел в послы – не понижение ли? Как ответить? Не расскажешь ведь, что не сошлись во взглядах с Андреем Козыревым, главой МИДа. Что отодвинул он меня от той работы, которой хотелось и полагалось бы мне заниматься. Что послами уезжают такие замы, как Лавров и Чуркин, ратовавшие вместе со мной за большую самостоятельность российской внешней политики. Но как упрекнешь Андрея: не подарок работать с теми, кто разделяет далеко не все твои подходы.



...Мне повезло, англичане были тогда расположены дружить с нами, сотрудничать там, где интересы объективно совпадали. Началось это с горбачевской перестройки, перешло на первые годы демократической России, продержалось все время моей там работы (до мая 1997-го), хотя ближе к концу уже стало похуже. О 2018-м, когда готовлю к печати давнюю рукопись этой книги, лучше не говорить.



ДЖИН-ТОНИК УЖЕ С УТРА



Час дня, провокатор Джон (Мэйджор, премьер Британии. - Ред.) спрашивает: "Что будем пить перед ланчем? Я - джин-тоник". Б.Н., как и все остальные, присоединяется. Ничего выходящего за норму не происходит, как и за все время пребывания Ельцина в Англии (1994 г. - Ред.). Так что если это была "разведка боем", то она не удалась. На прогулке после ланча премьер завел нас в деревенскую пивную, у них она называется паб. Публика практически не среагировала на лидеров двух стран. В Чеккерсе люди и скот гуляют где хотят. Среди обсуждавшихся проблем главной было расширение НАТО. Мэйджор петлял, не желая признать, что принимать новых членов в Североатлантический союз все-таки будут. В конце концов Ельцин сказал: если в 2000 году, то я не так волнуюсь. И с облегчением спрятал свою памятку в карман. Англичане могли уверять в чем угодно, но решали-то не они! Ошиблись они на год: первое после окончания холодной войны расширение НАТО состоялось в 1999 году.



...Нашему послу в Дублине повезло меньше. Через несколько дней вижу на первых страницах английских газет фото пустого трапа, подогнанного к самолету с гордым российским орлом на хвосте. Рядом по всей форме построен почетный караул. Возвращавшийся из Нью-Йорка Ельцин не вышел к премьер-министру Ирландии, с которым заранее договорились о беседе. (Остановка президентского самолета в ирландском Шэнноне плановая). Тот, по выражению англичан, "студил пятки", пока не вышел зампремьера Сосковец с объяснениями: Президент устал, не здоров. Единственная шпилька англичан: "трезвенник ирландский премьер повел себя как истинный джентльмен". В Москве же, как мы прочитали, долго переживали его очередную выходку, на этот раз "невыходку". А за Шэннон попало МИДу: нечего перегружать программу. Насколько могу судить, в характере Бориса Николаевича не было злопамятства. Раздосадованный однажды нашим послом в ФРГ Тереховым - он призывал его к сдержанности на публике - Б.Н. крикнул ему: "Ты больше не посол". Но Слава из Берлина отозван не был.



КОРОЛЕВА НАРУШИЛА КЛЯТВУ НЕ ПОСЕЩАТЬ РОССИЮ ПОСЛЕ УБИЙСТВА РОМАНОВЫХ



Сама церемония (вручения верительных грамот. - Ред.) в Букингемском дворце прошла без сучка и задоринки, я четко считал в уме шаги, полупоклоны и повороты. Затем был чай вдвоем с Королевой. Она мне сразу чрезвычайно понравилась: спокойная и доброжелательная, умный, проницательный взгляд. Затронули мы с ней и политические темы, она проявила полную осведомленность. В упомянутой справке меня предупредили, что Ее Величество (так ее полагается назвать только в первый раз, затем просто Мадам) не чувствует себя вполне свободно с людьми, которых она не знает. Я этого не заметил. Елизавета II была сама любезность и тактичность. И в дальнейшем во время кратких встреч по торжественным случаям и вплоть до прощальной аудиенции накануне моего возвращения в Москву Королева была подчеркнуто благожелательна к послу России. Акцент, понятно, на втором слове.



...Визит Елизаветы (в 1994 г. - Ред.) означал примирение со страной, в которой были зверски убиты российские монархи. Как известно, императорский дом Романовых был в тесном родстве с британской королевской семьей. За пару дней до визита муж Елизаветы, герцог Эдинбургский публично заявил: "Нельзя осуждать весь народ за то, что сделала или делает кучка экстремистов". В прямой связи с будущим визитом Лондон посетили С.Мироненко и В. Соловьев, люди, непосредственно занимавшиеся идентификацией останков убиенных. То, что они царские, сомнения нет. Это показал тест, который провели англичане, сравнив ДНК его и великого князя Георгия Александровича, умершего в 1899 г.



...Королева побывала в Петропавловской крепости, где ей показали место будущего перезахоронения Николая II и членов его семьи. Елизавета вела себя подчеркнуто сдержанно. А ведь после убийства Романовых британские монархи поклялись никогда не приезжать в Россию.



...Подстать Елизавете II молодцом выглядел наш Президент. Он был красив и галантен. Отдельные выходы за пределы ортодоксального протокола только добавили шарма. Как, например, во время обеда на "Британии". Перед своим тостом он внезапно начал громко стучать кулаком по столу в пандан Королеве, стукнувшей деревянным молотком перед началом своего выступления. У меня в глазах стоит, как Елизавета вышла из положения, полу-всерьез полу-в шутку охнув и всплеснув руками.



Когда провожали Королеву на корабль, Ельцин никак не хотел ее отпускать. Потом остался на причале, со своим приятным детским лицом, все ждал, что она сверху ему помашет. Елизавета же сразу прошла к себе. Б.Н. все не уходил, и тогда мы, русская часть, стоявшая на палубе, начали ему махать и аплодировать, и он долго нам отвечал.



Один сукин сын (британский журналист. - Ред.) составил даже список из десяти "оскорблений", которым подверглась королевская пара. Не было, мол, премьера Черномырдина, министр иностранных дел Хэрд остался без своего визави Козырева и прочее в том же духе. Поставили в строку "потемкинскую прогулку" по Красной площади, полностью очищенной от людей. Это вам не многолюдная встреча на ней Горбачева с Рейганом, когда Рон публично снял с нас ярлык "империя зла". А вот английские ребята, сопровождавшие Королеву, ни на что не жаловались: чувствовалось истинно аристократическое поведение главной гостьи.



ОТ ДИАНЫ ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ



Фотографии и телевидение не передают до чего она очаровательна. Я глаз от нее не мог оторвать, но отрывать приходилось. Впечатлило меня, что вся ее квартира уставлена фотографиями. В основном дети, она говорила, что очень любит своих мальчиков. Целый ряд тем мы затронули, но болезненные для нее, ее семейный статус, и для меня, Чечню, не касались. Только в самом конце, когда я, уходя, сказал ей, что она может рассчитывать на любую помощь со стороны российского посольства, она сказала: да, мне сейчас сочувствие нужно.



Диана занимается обширной благотворительной деятельностью, в том числе патронирует детскую больницу в московском районе Тушино. Англичане направляют туда медикаменты, оборудование, обучают персонал. Естественно, сказал, что было бы неплохо, если бы она приехала в Россию. Она с готовностью откликнулась. Теперь нужно искать подходящий случай. Так и не нашли, а потом она неожиданно ушла из жизни.



...Уже совсем прощаясь, она разгадала загадку (приглашения в гости. - Ред.), шепнув мне: это Рейн меня надоумила вас пригласить, говорит, посмотри, вроде нормальные люди приехали. Может быть, подходящие, поправил я. А цепочка такая. На одном из концертов Ростроповича познакомились с неким Стауцкером. Бывший чех, сейчас английский сноб, сам в свое время играл, покровительствовал музыке. После одного из концертов пригласил в ресторан, где была некая баронесса Рейн Де Шамброн. Оказалась мачехой Дианы, ибо вышла замуж каким-то по счету браком за ее отца, лорда Спенсера. Так что меломанство иногда дает осязаемый результат.



ДОЧЬ СТАЛИНА ИСПУГАЛАСЬ РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ



Еще в Москве узнал, что в Лондоне живет Светлана Иосифовна Аллилуева. Пока я все думал, как бы на нее выйти, в январе 1995 года она позвонила сама и попросила ее принять. Договорились попить чайку в посольстве. В чашку, кстати сказать, она клала по пять кусков сахара, подмаргивая мне: "Запасаюсь глюкозой". Оказалась Аллилуева женщиной маленькой и, к моему удивлению, рыжей. Сказал, что представлял себе ее черной, как на известной фотографии. Она ответила, что на ней была не она, а какая-то монгольская девочка; уж неизвестно почему официальная историография стала считать, что это Сталин с дочерью. В определенный момент Аллилуева подчеркнула, что у нее были не только отец, но и мать, Надежда Аллилуева. Об этом, мол, часто забывают, а была она прекрасный человек. Обретает дочь Сталина (и Аллилуевой) в Лондоне на благотворительность. Сначала вовсе жила в чем-то вроде общежития. Потом грамотные люди ей подсказали, что может претендовать, прожив определенное количество лет, на большее. Попросила она себе улучшение жилищных условий. В этом беспечном государстве дали ей бесплатно однокомнатную квартиру и еще 350 фунтов пособие. Половину его, по ее словам, она тратит на телефонные разговоры. Одна дочь, Ольга Петерс живет в США, где работает полдня в цветочном магазине, а полдня моет посуду в каком-то кафе. Другая на Камчатке, где у Светланы есть внучка, которую она ни разу не видела. Дошла Аллилуева до такой бедности по вине своего покойного мужа, Петерса. Говорит, что когда приехала в Америку, была в такой эйфории по части тамошней демократии, что подписывала не глядя всякие бумаги. На это и последовало возмездие в виде разорения, устроенного ей бывшим мужем. Аллилуева до сих пор американская гражданка и живет здесь с американским паспортом. Цель ее прихода в посольство выяснилась быстро. Она хотела бы вернуться Россию, умереть на Родине. На следующий год ей 70 лет. Надеется, не влезая в политику, скоротать дни, и не в Москве, а в Сочи. Попросила трехкомнатную квартиру и пособие. Упомянула о сыне, с кем не хочет иметь дело после того, как он ее встретил в прошлый раз. Тот ее приезд вообще произвел на нее гнетущее впечатление. Ольга ее планы не разделяет: "Мама, ты езжай, я не поеду, с меня хватит".



Дал ей на прощание по ее просьбе кипу российских газет. Она не имела к ним доступа в течение долгих лет. Предложил ей машину, чтобы отвезти обратно. Она согласилась, но только так, чтобы высадить, не доезжая до дома, а то мои старики и старушки будут сильно потрясены. Садясь в машину, сказала мне: "Давненько не ездила в таком виде транспорта".



...Будучи в Москве, провентилировал ее просьбу с разными людьми, в том числе с Олегом Лобовым (Совет Безопасности) и Игорем Ивановым, первым замом МИДа. Их реакция была такая: да, конечно, пусть едет, но мало кому она будет нужна, и мало кто станет ею заниматься. Так что я начал думать, как это все объяснить Аллилуевой. Но опять обо всем подумала сама Светлана Иосифовна. Пока я был еще в Москве, прислала в посольство отчаянное письмо: она передумала, берет свои слова назад.



ИЗ ПИСЕМ СВЕТЛАНЫ АЛЛИЛУЕВОЙ:



"Спасибо за газеты! Так интересно читать, но ужас берет - до чего докатились! Если армия развалится, тогда конец. Надеюсь, что празднование 50-летия Победы как-то поднимет дух армии, напомнит ей, что без армии нет и России. Только армию Запад и боится, и жаждет именно ее развалить и прикончить. Как этого-то не поймут!!! Очень хотелось бы посидеть, поболтать за чашкой чая, неофициально. Я живу в Лондоне одна как пень (никогда и нигде я так не жила!), не с кем слова сказать. Англичане - очень формальный народ...



Я надеюсь, что Вы поймете мое душевное состояние: всю эту неделю после встречи с Вами, я думала о своей просьбе. Должна сознаться - чтение русских газет произвело на меня ужасающее и удручающее впечатление. Пораздумав, я пришла к выводу - очень для меня тяжелому, - что просьбу мою я должна "взять обратно". Если в 1984-86 гг. мне было очень трудно, по возвращении в тогдашний СССР, то сейчас будет еще труднее. Разъяснять что либо - бесполезно, добиваться "чтобы меня поняли" - будет безрезультатно. Немногие друзья - всегда понимали; многочисленные враги - всегда улюлюкали и визжали от злобы.



Даже попросту с достоинством молчать и то было бы очень трудно. Как Вы сами убедились, я не нищая, и не в разряде тех "подонков и отбросов общества", куда меня относит сегодня американская пресса и пропаганда. В Англии можно жить тихо и незаметно, но не теряя достоинства. В сегодняшней России - я боюсь, даже это будет мне невозможно. Так что давайте оставим все как есть. Моя цель - там ли, за рубежом ли - сидеть тихо и в политику не вмешиваться.



"Дома" мне никто не даст молчать и не ввязываться, так как сам факт приезда, возвращения послужил бы темой для бесконечных суждений, обсуждений, предложений, спекуляций и, конечно, - в печати, так как теперь свобода прессы очевидна. Это означало бы для меня - ехать на верную смерть. У меня и в 1986 г. там случился сердечный спазм, то же будет и теперь". Источник - КП

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