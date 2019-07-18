Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии

12:05 19.07.2019

Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии



Появились подробности развода мисс Москва – 2015 Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V, пишет сайт kp.ru в среду, 17 июля.



Красавица родила первенца Леона в одной из столичных клиник 21 мая, а уже спустя месяц, 22 июня, пара подала на развод. 26 июня Воеводина вновь появилась в Москве на финале конкурса "Краса России – 2019", но интервью не давала, объяснив это необходимостью следовать дворцовому этикету.



"Да, на конкурс она приехала разведенной женщиной", - сказала директор "Красы России" и близкая подруга девушки Татьяна Андреева.



Еще один друг семьи на условиях анонимности утверждает, что вины Воеводиной в разводе нет, пишет "Газета.ру".



"Есть догадки, как все случилось и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу", - сказал собеседник издания.



Информация о том, что 49-летний Мухаммад V и 25-летняя Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы, появились еще в январе. Причиной были названы "остывшие чувства" и частые ссоры.









Сама свадьба состоялась в ноябре 2018 года. В начале января Мухаммад V решил сложить с себя полномочия главы государства. По версии местных СМИ, после сложения полномочий бывший глава государства выразил желание вернуться в родной регион - султанат Келантан.