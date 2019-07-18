Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау

12:13 19.07.2019

Бердалы Оспан



Свободолюбивые казахи всегда избирали своих ханов. Как гласит свод казахских законов "Жеті жарғы", хан был главным человеком, которому подчинялись все. Но на него возлагалась и большая ответственность перед народом.



Хан будет хорош, когда сведет

В семью единую свой народ.

Тогда будут все уважать его,

Достойного пояса своего.



Так, поэт Бухар Калкаманулы (1668-1781), известный в истории как Бухар жырау, в стихах описал, каким должен быть хан. В данном случае слово "пояс" олицетворяет образ крепкой и справедливой власти.



Выборы главного человека в народе называлась "Хан сайлау" (избрание хана), или же "Хан көтермек" (дословно – "поднятие хана").



К выборам готовились тщательно. Подготовку вели бии, батыры, аталыки (наставники ханских сыновей – прим. авт.) и руководители родов.



Хан сайлау глазами ученых

Исследователь казахской жизни А. И. Левшин (1799-1879) писал:



"Для избрания нового хана назначалось определенное место, куда собирался народ и где открывались "частные совещания" и "маленькие круги для решения, кого избрать себе главою и кому поручить быть представителем каждой толпы в верховном совете знатнейших правителей народных. Когда число прибывших на церемонию считалось "довольно велико", назначалось "решительное общее собрание". Тогда расстилались рядами ковры и войлоки, на которых султаны, старейшины, бии и родоначальники размещались по старшинству, знатности и власти. Простой народ становился за ними сзади".



По законам Великой степи

Это было знаменательное событие, собиравшее много народа. Выборы могли длиться несколько дней. Представители жузов и родов, бии и батыры выходили и высказывали свое мнение в отношении кандидатов в ханы.



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Также свод законов "Жеті жарғы" гласит:



"После избрания уважаемые и известные люди общества купали хана в молоке сорока белых кобылиц. Затем сажали его на белый войлок - символ самой высокой власти - и поднимали на высокое место. При этом



трижды приподнимали войлок за концы, провозглашая "Хан! Хан! Хан!"



Затем войлок и одежда хана при всех разрывались на части, и люди забирали куски на память. Также забиралось и делилось все ханское имущество и скот. Через некоторое время избранному правителю возмещали все еще в большем количестве. Этим давали понять, что быть ханом - значит принадлежать всей стране и нести большую ответственность перед народом.



Кто достоин ханского звания

По древней традиции ханом можно было провозгласить только выходца из султанов. То есть претендент обязательно должен быть чингизидом – потомком Чингисхана. Казахи также называли его төре (төр – почетное место).



Наиболее легитимными среди всех законных претендентов на звание хана считались те чингизиды, которые принадлежали к төре не только по отцовской, но и по материнской линии. "Чистокровные" султаны в казахском обществе обычно обозначались термином "нағыз төре" (настоящий төре).



В отличие от лиц нечингизидского происхождения со стороны матери, они обладали безусловным правом на ханский престол.



А претендентов на него всегда было немало. Поэтому Уали, старшему сыну хана Абылая, было нелегко во время выбора, хотя по прямой линии он происходил от султанов. Однако мать его, как написал в 1816 году И. П. Шангин, "была породы каракалпацкой".



Хан сайлау в литературе

Обретение как ханского, так и султанского титулов представителями төре происходило только после достижения ими совершеннолетия, а значит, брачного возраста. Для мужчины он наступал в 15, а для девушки в 16 лет.



Великий казахский писатель Ильяс Есенберлин в своих произведениях не раз описывал избрание хана. Во второй части трилогии "Кочевники", которая называется "Отчаяние", он так описал избрание хана Жаныбека:



"Сорока казахским родам были розданы родовые знаки. Мастеровые туленгуты высекли их на огромной глыбе черного гранита, и каменный столб остался стоять в древнем урочище Каратауз. Так и называют с тех пор в народе это место – Знаки Нуры.



На другой день сам Асан Кайгы благословил ханство Жаныбека, и уже от имени всех без исключения казахских родов был омыт Жаныбек в молоке сорока кобылиц и поднят на белой кошме.



Вожди родов разъехались по своим кочевьям, договорившись, что весной следующего года начнут совместную войну по освобождению городов Северного Туркестана.



…Через три дня ханская ставка перекочевала на берег Чу. И снова только ветер вздымал столбы соленой пыли над опустевшей степью".



Хан сайлау сегодня



Теперь Казахстан является независимым государством и во время всенародных выборов народ избирает своего президента. Однако словосочетание "Хандай көтерді" (дословно - "подняли, как хана") можно услышать и сегодня. Это происходит, когда люди проявляют большую любовь и уважение к известным личностям. Например, можно назвать любовь народа к Димашу Кудайбергену, который на весь мир прославил Казахстан своим певческим искусством.