 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:15 19.07.2019

Решением Страсбургского суда грузинский телеканал, на котором оскорбили президента России, отняли у "друзей Саакашвили" и отдали настоящему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши

ДИНА КАРПИЦКАЯ

При той власти Халваши не стал пытаться вернуть свою собственность. Бизнесмен даже уехал из страныПри той власти Халваши не стал пытаться вернуть свою собственность. Бизнесмен даже уехал из страны

Новый-старый владелец уже уволил гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамию. Того самого, что обещал мочиться в вино и Боржоми, продаваемые в Россию. Следующим в очереди на увольнение, видимо, "недожурналист" Георгий Габуния, оскорбивший матом в прямом эфире президента России и его родителей. Кстати, в Тбилиси ходят упорные слухи, что Гварамия и Габуния - секс-патнеры, геи.

"Рустави-2" забрали у грузинского бизнесмена Кибару Халваши еще при Михаиле Саакашвили (поговаривают - даже сам Мишико). При той власти Халваши не стал пытаться вернуть свою собственность. Это было бесполезно. Бизнесмен даже уехал из страны. Но два года назад вернулся и подал в городской суд Тбилиси иск о возврате телеканала. И выиграл.

Дальше была долгая эпопея – новые владельцы "Рустави-2" - друзья Саакашвили изо всех сил бились за телеканал. Но сначала проиграли в апелляции, потом в верховном суде Грузии. И вот теперь - в Страсбурге.

Права Халваши на телеканал были полностью восстановлены.

Известно, что Кибару поддерживает нынешнюю власть Грузии. И первым же делом после решения суда уволил гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамия. Телеканал ждут масштабные перестановки.

- Они (руководство и прежние хозяева "Рустави-2", - ред.) понимали, что их ждет, потому, наверное, и выступили напоследок со своим телеэфиром с оскорблениями Путина, – подвел итог грузинский политолог Шалва Саркашвили.

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Источник - КП
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