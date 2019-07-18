Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль

12:17 19.07.2019 Сможет ли Россия подсадить Европу на новую дозу газа



Страсти вокруг "Северного потока-2", нового экспортного газового маршрута из России в Европу, накаляются с каждым днем. Несмотря на то что трубопровод почти построен, противники проекта - в первую очередь Украина (которая после его запуска лишится $3 млрд годового дохода), а также США и ряд стран ЕС - продолжают угрожать нашей стране санкциями и обвиняют Россию в "энергетическом монополизме". В то же время у Москвы есть авторитетные союзники в Европе, которые за счет "Северного потока-2" не только сэкономят на покупке "голубого топлива", но и прилично заработают на его перепродаже. Чем же разрешится непростая политическая коллизия вокруг новой российской "трубы" - разбирался "МК".



Новый российский газопровод "Северный поток-2" (СП-2) с момента своей презентации в начале 2010-х годов стал предметом серьезного конфликта между Москвой и Киевом, в который оказались активно включены структуры Евросоюза и даже власти США. Оппоненты газопровода искали политические аргументы против его создания, а страны, участвующие в его строительстве, настаивали на экономической пользе новой ветки между Россией и Европой.



После многочисленных препирательств большинство стран, по территориальным водам Балтийского моря которых проходит труба, не стали препятствовать прокладке СП-2. Среди них - Германия, Финляндия и Швеция. Свое согласие пока не дала только Дания, засомневавшаяся в соблюдении экологических норм проекта. Упертость маленькой скандинавской страны может негативно сказаться на сроках реализации СП-2 - об этом предупреждал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Кроме того, попытки вставить палки в колеса строительству газопровода постоянно предпринимают Киев и Вашингтон. Это понятно: после запуска новой трубы Незалежная не сможет рассчитывать на средства, выплачиваемые "Газпромом" за транзит своего топлива европейским потребителям, как это происходит сейчас. А США мечтают о завоевании энергетического рынка Старого Света за счет собственных поставок, и в их интересах убрать российского конкурента по политическим мотивам. В этой связи, видимо, не случайны последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что остановить строительство СП-2 сможет только Вашингтон.



Сторонники газопровода, со своей стороны, находят убедительные доводы для его создания. Глава австрийской OMV Райнер Зеле, компания которого инвестирует в проект, уверен в росте цен на газ для Европы в случае отказа от трубы. Газопровод "Северный поток-2" - самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому ЕС не сможет остановить реализацию проекта. В этом убежден бывший немецкий министр Рональд Пофалла. Чья точка зрения - сторонников или противников проекта - в конце концов возьмет верх, решится в последнее время, убеждены эксперты энергетического рынка.



Газовая амбразура



Интересы тех, кто выступает за создание СП-2, понятны. Инициатор строительства - "Газпром", который после реализации проекта становится обладателем еще одного удобного канала сбыта "голубого топлива" в Старом Свете. И то, что труба пойдет в обход Украины, для российской компании тоже очевидный плюс, так как ее поставки не будут зависеть от геополитического противостояния Москвы и Киева. Страны Европы, участвующие в строительстве и эксплуатации газопровода материально, смогут в результате получать в больших количествах доступные по цене углеводороды. На деле это выглядит так: российский газ поставляется через Балтийское море, минуя украинскую газопроводную систему (ГТС); европейские компании, покупающие топливо из нашей страны, оставляют за собой право перепродавать сырье на внутреннем рынке ЕС.



При этом поставки газа по морскому трубопроводу, не связанному с транзитными проблемами третьих стран, являются наиболее дешевым способом доставки энергоресурсов от месторождений до конечного потребителя. Поэтому для европейских партнеров трубопровода продажа российского газа - это не только гарантированное снабжение собственного рынка ЕС топливом, но и источник постоянных доходов, сравнимых с выручкой добывающих компаний. К примеру, в 2018 году средняя стоимость "голубого топлива", экспортируемого "Газпромом" в дальнее зарубежье, составляла около $240 за 1 тыс. кубометров. В Германии тот же объем газа для населения продавался по цене выше $730. Нетрудно подсчитать, что, реализуя российское сырье внутри своих стран, европейские компании - партнеры "Газпрома" - зарабатывают миллиарды.



Реализация проекта СП-2, который позволит поставлять в Европу еще 55 млрд "кубов" в обход Украины, сделает продажи российского газа более рентабельными. Помимо компаний, вложившихся в проект, пользу от его запуска извлекут для себя и рядовые европейцы. По оценке немецкой исследовательской фирмы Energy Research & Scenarios, если новую российскую трубу достроят, то оптовая цена на газ в странах Старого Света в 2020 году снизится на 8%. В итоге суммарные затраты на покупку "голубого топлива" в 28 странах Евросоюза сократятся более чем на 24 млрд евро.



Однако, как утверждают противники СП-2, за счет нового трубопровода Россия окончательно свяжет Европу по рукам и ногам зависимостью от своего топлива, поэтому проект нужно считать политическим, а не экономическим. Но финансовые расчеты опровергнуть никто не в состоянии. А они показывают, что поставки газа по СП-2 гораздо дешевле транзита через Незалежную: по новой трубе транспортировка будет стоить $2,1 за 1 тыс. кубометров на 100 км, а по украинскому маршруту эти услуги обходятся в $2,5. По самым грубым оценкам, экономия "Газпрома" будет доходить до $1 млрд в год.



Другое дело, что экономические потери от запуска СП-2 понесет Украина. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, они составят до $3 млрд, что приблизительно равно 3% украинского ВВП. Эти деньги "Газпром" ежегодно выплачивает "Нафтогазу" за транзит топлива в Европу. По итогам 2018 года чистая прибыль украинской монополии составила $530 млн. Без перечислений от "Газпрома" доходность украинской трубы станет отрицательной.



Причем потери будут носить не только финансовый характер. Киеву придется проститься с надеждой найти инвестора, согласного вложить средства в модернизацию своей ГТС. Без российского "голубого топлива" украинские трубы будут использоваться лишь для внутренних потребностей. Как заявлял глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, минимальные инвестиции в поддержание стабильной работы украинских газовых труб составляют $200–300 млн в год. Очевидно, что, оставшись без средств за транзит российского газа, украинская ГТС фактически обречена.



Политика vs экономика



Несмотря на возможные задержки со сдачей СП-2 в эксплуатацию, полный отказ от проекта вряд ли последует. По состоянию на 1 июля "Газпром" проложил более 1,5 тыс. км трубопровода через акваторию Балтийского моря, что составляет примерно две трети его подводного отрезка.



Важно то, что в число заинтересованных в успехе проекта входят страны, участвующие в строительстве газопровода. Главным образом это Германия и Австрия, энергоконцерны которых обеспечивают значительную долю инвестиций в СП-2. Каждый из партнеров России обязался внести в создание новой трубы по 950 млн евро. И, как заявляет оператор проекта, компания Nord Stream 2, они успели вложить в строительство газопровода практически полную сумму обещанных капиталов.



В конце июня шесть операторов европейских газотранспортных систем послали письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с поддержкой создания нового маршрута. Эти компании служат последним звеном по доставке российского топлива потребителям Старого Света. Они уверяют главу ЕК, что "Северный поток-2" поможет поддержать конкуренцию и укрепит безопасность поставок энергоресурсов в Европу.



В поддержку газопровода неожиданно выступила и чешская компания NET4Gas. До последнего времени Прага оставалась в стороне от обсуждения вопроса об увеличении доли России в энергетическом балансе Европы, но, подсчитав потенциальный экономический эффект, чехи изменили свое мнение. Как заявил президент республики Милош Земан, реализация СП-2 соответствует национальным интересам его страны. "Сжиженный газ (из США. - "МК") на 30% дороже российского топлива. Разница слишком велика, чтобы ее не заметить", - подчеркнул Земан.



В то же время возмущаться "Северным потоком-2" продолжает Польша. Также препятствовать запуску новой российской трубы пытается Прибалтика. С подачи депутата от Литвы Руты Мейлутите, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой назвал газопровод орудием давления на страны, зависящие от поставок российского газа. Правда, Мейлутите сложно назвать авторитетным специалистом в энергетической области - 22-летняя депутат больше известна как олимпийская чемпионка по плаванию, на закате спортивной карьеры попавшаяся на нарушении допинговых правил.



В то же время для Европы российский проект - важный источник инвестиций. Согласно исследованию международной консалтинговой компании Arthur D Little, около 60% инвестиций, вложенных в газопровод, будет освоено Евросоюзом. На закупку и доставку труб из Германии направлено 2,55 млрд евро. Контрактная выручка финских компаний оценивается в 175 млн евро, шведских - в 100 млн, датских - в 60 млн евро. В течение пяти лет после ввода СП-2 в эксплуатацию в странах Старого Света будет образовано более 30 тыс. рабочих мест. При всех положительных сторонах "Северного потока-2", которые ощутит Европа, называть новый газопровод "чисто российским" не совсем точно. Выгода стран ЕС будет носить долгосрочный характер.



Между тем Украина, при всех плачевных прогнозах относительно ее газотранспортной системы, также рассчитывает сохранить за собой некоторую долю участия в процессе транспортировки российского "голубого топлива" в ЕС. "Несмотря на скорое завершение строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" (еще один строящийся газовый маршрут из России в Европу. - "МК"), оба новых трубопровода не смогут работать на полную мощность до конца 2020 года. Таким образом, украинская ГТС будет нужна "Газпрому" в качестве резервных мощностей в периоды пикового спроса", - полагает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев. Однако, по оценкам эксперта, выплаты за транзит в таком случае сократятся как минимум с $3 млрд до $600 млн.



Поток уперся в доктрину



Дания, которая так и не дала согласия на укладку СП-2 в своих территориальных водах, вряд ли станет принципиальным камнем преткновения в реализации проекта. "Газпром" уже заявил, что построит новую магистраль в обход датских владений. Возможно, это потребует дополнительного времени, но не создаст серьезных препятствий.



Большую опасность внушают незатихающие угрозы Вашингтона, который разработал пакет санкций, способных помешать строительству "Северного потока-2". Ограничения, обещают коснуться не только российских, но и западных компаний, участвующих в прокладке трубопровода через Балтику. Учитывая, что подобные работы осуществляют европейские холдинги, американцы за счет такой меры пытаются напугать партнеров "Газпрома". Правда, пока санкционный законопроект остается на бумаге и конкретная дата его вступления в жизнь неизвестна.



В то же время предаваться эйфории у Москвы нет никаких оснований. Ситуация такова, что даже после успешного запуска СП-2 у "Газпрома" могут возникнуть проблемы с его эксплуатацией в Европе. Комитет Европарламента согласовал поправки к Газовой директиве ЕС, которые запрещают одной и той же компании заниматься поставками сырья и транспортировкой газа. Из-за этого, после того как "Газпром" введет трубопровод в строй, ему придется создавать отдельного, юридически независимого оператора. Еще один принцип Газовой директивы, который, возможно, придется выполнять России, заключается в обеспечении доступа к "Северному потоку-2" сторонних добывающих компаний. Поскольку газопровод ориентирован на российские месторождения и поставки газа из других регионов в него технологически затруднены, на практике это будет означать, что работать трубопровод будет не на полную мощность. Вместе с тем выполнение обоих условий будет контролировать национальный регулятор Германии - Федеральное агентство по сетям ФРГ. Учитывая высокую заинтересованность Берлина в реализации проекта СП-2, можно предположить, что немцы постараются убедить остальные страны ЕС сделать для этого проекта исключение.



Тем не менее до конца этого года, а возможно, и в течение всего следующего тема "Северного потока-2" будет продолжать оставаться в центре внимания политических и экономических кругов Европы. Не исключено, что постепенно обсуждение этого проекта перейдет от уровня переговоров на высшем уровне в потребительскую плоскость. Доходы России от экспорта газа в прошлом году составили $50 млрд. Это одна из самых доходных статей федерального бюджета, позволяющая нашей стране не только задумываться о новых масштабных проектах, но и заниматься реализацией социальных программ. Поэтому в эффекте от введения в строй СП-2 теоретически заинтересованы не только экспортеры "голубого топлива", но все отечественные налогоплательщики.



Николай Макеев Источник - МК

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