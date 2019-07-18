 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:22 19.07.2019

Гигантские кредиты КНР показывают масштабы государственного стимулирования экономики страны

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Общий долг Китая растет и уже в три раза превысил годовой ВВП Поднебесной. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на отчет Института международных финансов (IIF). Общий долг – это обязательства правительства, компаний и домашних хозяйств – уже превысил 40 трлн долл. и достиг 15% всего мирового долга. Российские эксперты объясняют, что гигантский общий долг КНР говорит о постоянном кредитном стимулировании экономики ради поддержания социальной стабильности в стране.

Ключевой показатель долга Китая превысил 300% валового внутреннего продукта на фоне усиления Пекином поддержки замедлившейся экономики и его попыток обуздать финансовые риски, свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF). Общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств, вырос до 303% ВВП в первом квартале 2019 года с 297% в том же периоде годом ранее.

В докладе IIF отмечаются усилия властей по ограничению теневого банковского кредитования, которые уже привели к сокращению нефинансового корпоративного долга. Но чистые заимствования в других секторах привели к тому, что общий долг Китая превысил 40 трлн долл. – около 15% всего мирового долга. "Следует отметить, что выпуск облигаций на материковой части предполагает значительное увеличение заимствований местными органами власти и банками в этом году". При этом сами китайские официальные лица неоднократно говорили о том, что долговые риски в целом управляемы.

"Рост общего долга КНР говорит о не слишком большом здоровье китайской экономики, которая развивается, в общем, не по стандартным рыночным правилам. Власти КНР так или иначе поддерживают существование планово-убыточных предприятий, которые понимают, что долги им отдавать скорее всего никогда не придется", – говорит заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Однако при нынешней структуре китайской экономики рост внутреннего долга уже не является проблемой, считает эксперт. По его словам, сами китайские власти говорят, что могут в любой момент увеличить капиталы своей банковской системы, чтобы процентные показатели общей задолженности резко уменьшились. При этом Маслов считает негативным тот факт, что задолженность предприятий растет быстрее, чем увеличивается выпуск товаров и услуг.

"Для Китая текущий уровень долга не критичен. В конце концов, вторая экономика мира растет темпами, о которых другие развитые экономики могут только мечтать, а значит, инвесторы будут по-прежнему одалживать Китаю. Китай уже слишком большой игрок в глобальном масштабе, чтобы допустить серьезный кризис, чреватый финансовым штормом для всего мира. Однако технических банкротств ряда компаний и региональных администраций, вероятно, избежать уже невозможно", – считает профессор программы "EMBA для Евразии" бизнес-школы "Сколково" Олег Ремыга. По его словам, опасность состоит в том, что рост долга начинает опережать рост экономики.

"Вопрос долгов по всему миру является на сегодня одним из ключевых, хотя многие страны – лидеры по своему экономическому развитию стараются не замечать нарастающей проблемы или делать вид, что ее как таковой нет. На самом же деле борьба за новые рынки и передел рынков связана в том числе и с проблемой высокой задолженности основных игроков рынка на мировой сцене, включая Китай, США, Японию, страны ЕС", – говорит доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Она напоминает, что государственный долг центрального правительства Китая составляет только 47% ВВП. А внешний долг страны в разы меньше международных резервов КНР.

"Задолженность по многим странам действительно высока, а умеренный рост ВВП в этих странах не дает достаточного эффекта для сокращения своих долговых обязательств", – считает Новикова. Ситуация в Европе, по ее словам, не многим лучше азиатской или американской, так как некоторые европейские страны насчитывают госдолг около 100–170% к ВВП без учета корпоративных долгов. В этом смысле попытка выставить Китай главным виновником всей глобальной долговой проблемы является искусственной. Для России, по словам эксперта, важнее сконцентрироваться на поиске потенциальных проектов развития собственной экономики, включая инфраструктуру, взаимодействие регионов, осуществление нацпроектов.

Источник - НГ
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