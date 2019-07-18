 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.07.2019
12:31  Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:29  Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире
12:25  Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков, - И.Кармазин
12:23  Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:22  Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:18  Как забастовки кемеровских и карагандинских шахтеров расшатали СССР (забытая история)
12:17  Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль

12:15  Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:13  Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау
12:05  Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии
12:03  Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина
12:02  Казахстан: узбеков все больше и больше
11:58  Ни одно из ядерных чудищ (США и РФ) не победит в Ядерной войне, - Дэн Депетрис
11:57  Intercept: Израильские беспилотники стали глазами России
09:12  Возможен ли казахский Янукович?
07:21  Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе
06:58  Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:53  Хаос вооруженного противоборства. Рациональное и иррациональное в стратегии гибридной войны, - А.Бартош
06:37  Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet
06:32  Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК, - А.Шитов
06:29  Турция начинает открытую войну c курдами, - В.Мухин
06:26  "Валите в Рашку". Бишкекский горсуд признал невиновным кыр-нацика Болотбека
00:27  Эпоха новых войн: мировая мышеловка глобализации захлопывается, - Р.Хубиев
Четверг, 18.07.2019
22:46  Казахстан: переход на латиницу откладывается? - А.Куменов
19:37  Туркменистан. "Потемкинская экономика", "на грани катастрофы"
19:36  Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?
19:22  Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты? - САМ
18:00  Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
17:29  Иран задержал в Персидском заливе танкер с "контрабандным топливом"
15:52  Суд по делу о модернизации БишкекТЭЦ. Путаница свидетелей и обещание расстрела
15:31  Маньяк-пироман сжег японскую аниме-студию Kyoto Animation, вместе с 33 сотрудниками
15:25  Либерализм и свобода. Идея себя изжила? - С.Белкин
15:08  50 оттенков позднего елбасизма. Анатомия КазКердыка. Ч. 1 (пролог), - Е.Жалбаков
15:05  Вице-губернатор китайского Гуйчжоу Пу Бо вместо смертной казни получил пожизненное
15:02  Хорезм и Каракалпакия сидят без света. Сломалась Тахиаташская ТЭС
14:57  Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан
14:22  Президенты Белоруссии и России определят предел, до которого можно объединяться
14:20  Российско-турецкий оборонный контракт – чем ответят США и Европа?
14:19  Как живет Донбасс в ожидании прекращения беспорядочных обстрелов
14:16  Выборы бизнес-омбудсмена в Киргизии. Процесс превратили в торги и засекретили, - 24.kg
14:13  Капитализм в России - диагноз: ростовщичество, - В.Катасонов
10:00  Крупный пожар в Алматы. Прямое включение
09:05  УзбZo’r TV отстранил от эфира артистов, которые проявляли любовь к Г.Каримовой
08:51  В Джизаке в 45-градусную жару бюджетников вывели на уборку улиц к приезду Мирзиеева
08:26  Атамбаеву предлагают по-хорошему катапультироваться в Россию. Пока не поздно
08:04  Как Стамбул отдал Крым и остался должен. Уроки Кючук-Кайнарджийского мира (история)
06:51  "Вся страна жила в каком-то зазеркалье...", - интервью УзбМинОбраза Ш.Шерматова
06:48  Мишустины тендеры. Россия выделит $8,2 млн на совершенствование налоговой системы... Узбекистана
06:46  Собирается ли Москва смещать Асада, - А.Эскин
06:37  Толпа как власть. Традиции, новации, революции, - Валерий Степаненков
05:40  Российские КАМАЗы снова выиграли "Шелковый путь"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:23 19.07.2019

Фантастика и грабли
Дмитрий Леонтьев, писатель, автор книги "Кавалер Красной Звезды", Москва

Вы помните, как в начале семидесятых советским фантастам представлялось будущее, которое настанет в двухтысячном году? Сколько рассказов, повестей и романов было посвящено грядущему третьему тысячелетию! Какие невероятные картины были нарисованы в воображении писателей. Подземные города, воздушные вокзалы для летающих машин, телепортация. Ну и конечно же, вся эта инфраструктура сделана для людей в стерильных светлых костюмах. Болезни, войны, бедность, голод побеждены. ДТП и ямы на дорогах ушли в историю. Кое-где даже начали внедрять бессмертие.

Однако чтобы построить эти хрустальные дворцы под водой, в космосе и в земной коре, нужно огромное количество людей, кто будет сие благолепие оплачивать. Но чем больше народу, тем заметнее процент бездомных, алкоголиков, безработных, нарушителей ПДД и прочих элементов, никак не вписывающихся в образ умного в чистейшем белом костюме гражданина, озабоченного поиском новых миров во Вселенной и тем, чтобы не задавить по дороге на работу беззащитную букашку. При увеличении населения растет также и конкуренция за ресурсы, а значит, о каком-то всеобщем благодушии и дружелюбии речи быть не может.

Советские фантасты - да и не только они, в других странах тоже - описывали грядущее тысячелетие как царство совершенства. При этом им не приходило в голову, что вечная жизнь в подобном мире бессмысленна. Вечность притягивает тех, кто одной ногой в могиле, кто подвержен болезням, сомнениям, тяготам, кого давят на пешеходном переходе, у кого нет денег на очередное ТО... Зачем бесконечная жизнь тому, кто подобен гладкому шару?

Футурологи почему-то считали, что в будущем человек будет жить как-то по-другому. Сами каждый день ходили по Тверской и Кузнецкому, заглядывали в театр и пивную, но грядущим поколениям оставляли только полупустые скоростные магистрали. Между тем с семидесятых годов прошло уже почти полвека, а люди по-прежнему с удовольствием идут на спектакль в четверг, а в пятницу - в рюмочную.

Сдается мне, что и в следующие сто лет картина никоим образом не изменится. Хотя некоторые удивительные вещи на периферии все же возникнут. Например, пустыни накроют сеткой из солнечных панелей, а из айсбергов начнут делать уран для атомных электростанций. Но для жителей городов время застыло давно. И вряд ли начнет снова бежать. Что считалось шиком в XIX веке? Отправиться в ресторан Оливье и Большой театр. И сегодня речь тоже об этом.

Две тысячи лет назад граждане Рима ходили в парки, в бани, в банки, в торговые центры, на скачки, в библиотеку и на рынок. Что отличает нас от тех римлян? Наличие автомобилей? Но боссы автокорпораций хором заявляют, что уже через несколько лет перейдут на выпуск неких аналогов римских лошадей, только без навоза. VW открывает производство грузовых электровелосипедов! Похороны частного автотранспорта в самом разгаре. Ограничения для автовладельцев достигли такого уровня, что машина из предмета культа уже превратилась в примитивное средство доставки на дачу - в театр и в рюмочную давно ездят на метро,- а культом стал свежий воздух.

Что любопытно, ошибки старых фантастов ничему не учат современных. Нынешние наступают на те же грабли. Чего только стоят их россказни про компьютерный интеллект, захвативший мир и убивающий всех людей. Это же глупость.

Искусственный разум способен только на то, чтобы продать больше ароматизаторов-елочек пользователям поисковиков и социальных сетей.

Если он выйдет из-под контроля, мы, пожалуй, пропустим очередную распродажу на "Озоне", но сказать, что это расколет земной шар пополам, было бы слишком громко.

В сознании школьников семидесятых годов прошлого века люди двухтысячных должны сидеть где-то под облаками и смотреть в огромные экраны. Экраны-то в наличии. Только ни один плазменный гаджет по-прежнему не стоит и булыжника с мостовой Кузнецкого Моста.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563528180
Новости Казахстана
- Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
- Аскар Мамин посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №497
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №520
- Кадровые перестановки
- Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны
- Оценка эффективности использования средств бюджета и субъектов квазигосударственного сектора, направленных на привлечение национальных и международных юридических и консалтинговых компаний, проведение исследовательских работ
- Аким Алматы Б.Сагинтаев обсудил с руководством холдинга "Байтерек" меры поддержки и развития бизнеса
- Состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК
- ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  