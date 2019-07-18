Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире

12:29 19.07.2019

Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире - исследователь

Роман Иванов



В других постсоветских странах позиции русского языка тоже сильны, но не настолько.



Хотя казахов становится все больше, казахскому языку это пока помогает слабо. По крайней мере в городах. Даже владеющие языком городские казахи общаются между собой на русском. И тому есть вполне объективные причины.



Об этом пишет доктор философских наук Рустем Кадыржанов в работе "О влиянии постсоветской этнодемографической динамики на культурную интеграцию этносов в Казахстане".



Исследование опубликовано на официальном сайте КИСИ.



Число казахов неуклонно растет

Демографическая картина независимого Казахстана отличается от советского периода. В первую очередь изменились пропорции казахов и других этносов (в основном русского населения).



Кадыржанов выделяет три основные черты:



рост абсолютной и относительной численности казахов;

сокращение абсолютной и относительной численности русских;

внутренняя миграция казахов из сельской местности в города.



Главную роль в числовом росте, разумеется, несет высокий уровень рождаемости. Но свой вклад внесла и политика "поощрения возвращения этнических казахов на историческую родину". Автор полагает, что таким образом добавилось около миллиона человек.



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Тем временем из страны эмигрируют русские. В 1989 их было 6 227,5 тыс. человек, а к 2009 осталось 3 793,8 тыс.



В 2004 доля казахов в городском населении составила 48,5%, а русских - 37%



- Если сравнить эти цифры с данными последней советской переписи 1989 г., мы увидим увеличение доли казахов в городском населении к 2004 г. на 20% - с уровня 28,7% в 1989. Доля русских за этот же период сократилась в городах на 14,3%, - пишет автор.



Для примера Кадыржанов взял Усть-Каменогорск, который в советское время считался одним из самых "русских" городов страны.



- Численность казахов за 25 лет - с 1989 по 2014 гг. - увеличилась почти в четыре раза,



с 34 097 до 124 910 чел. Доля возросла с 10,6% в 1989 году до 38,3% в 2014, - указал Кадыржанов.



Не исключено, что в будущем численность сравняется, а в более отдаленной перспективе казахов в Усть-Каменогорске станет больше, как и во многих других городах.



В городах русский язык по-прежнему доминирует



В городах юга и запада республики казахское население уже давно доминирует над русским. Многие эксперты предсказывали, что города здесь, включая Алматы, станут казахскоязычными.



- Однако реальность современного Казахстана не соответствует этим предсказаниям.



Алматы, как и другие крупные города, в целом остается русскоязычным



Несмотря на то что большинство, или большую, приближающуюся к половине, часть населения городов сегодня составляют казахи, русский язык по-прежнему доминирует в городском социальном пространстве, - утверждает Кадыржанов.



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Русский язык все так же широко используется. Причем начиная от бытового межэтнического общения и заканчивая административными коммуникациями.



Главное условие для языковой трансформации в том, чтобы сами казахи говорили на казахском языке, считает Кадыржанов. Но хотя городские казахи второго и третьего поколения практически все знают родной язык в достаточном объеме, общаться предпочитают на русском.



Сегодня казахов можно считать самой крупной русскоязычной неславянской нацией в мире



- Это говорит о том, что культурно-языковая русификация казахов воспроизводится и в постсоветских условиях. Именно это является, по нашему мнению, решающей причиной доминирования культурной интеграции этносов на русском языке, - отметил Кадыржанов.



Четыре фактора сложности языковой политики



В других странах бывшего СССР ситуация большей частью отличается. Хотя в Беларуси, Украине и Кыргызстане (в определенной степени) русификация населения тоже довольно высока, но язык титульной нации более распространен.



Исследователи утверждают, что в других странах Центральной Азии и Кавказа не было "такого широкомасштабного воздействия русского языка и культуры на протяжении длительного времени".



- Особенно сильной русификации подверглись казахи в советский период своей истории,



- добавил Кадыржанов.



Эксперт ссылается на исследователя языковой ситуации на постсоветском пространстве Анету Павленко. Та выделяет четыре фактора, "усложняющих поворот от русификации" и соответственно языковую политику. Причем характерно это для многих постсоветских государств.



Большая доля населения этих государств, говорящих только на русском языке;

русификация титульного населения;

полиэтническое население, использующее русский язык как язык межнационального общения;

функциональные ограничения некоторых титульных языков.



- Языковая ситуация в Казахстане соответствует этим четырем факторам, - уверен Кадыржанов.



Во-первых, в Казахстане очень велика доля населения, для которого русский язык является единственным, другого языка оно не знает. Помимо самих русских, к таковым можно отнести украинцев, белорусов, немцев, корейцев и ряд других национальностей.



Во-вторых, казахи отличаются высоким уровнем русификации.



В-третьих, в силу предыдущих причин русский стал языком межнационального общения.



В-четвертых, казахский язык очень мало применяется и потому функционально ограничен в сферах технологии, бизнеса и многих других. Хотя по своему лингвистическому потенциалу вполне готов для использования в этих и других сферах.



Продолжение следует