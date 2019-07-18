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Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:31 19.07.2019

Проект должен повысить уровень занятости среди молодых людей до 25 лет

Екатерина Постникова
Татьяна Байкова

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться свое Бюро занятости молодежи. С предложением создать такую организацию к главе коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну обратилась депутат Госдумы, член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (письмо есть распоряжении "Известий"). Главная цель проекта - повысить уровень занятости среди молодых людей до 25 лет. Важная роль в нем отводится онлайн-сервисам с созданием различных интерактивных платформ, рассказала депутат. В ЕЭК "Известиям" сообщили, что проект вписывается в логику общей цифровой повестки ЕАЭС и в связи с этим он принят к обязательному рассмотрению. В профильном комитете нижней палаты парламента также поддержали идею.

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Предложение создать в союзе мультиязычную платформу - Бюро занятости молодежи - разработали депутат ГД Наталья Кувшинова, международный центр развития молодежных инициатив "Поколение Права" и молодежный парламент при Госдуме РФ. В письменном обращении к Тиграну Саркисяну подчеркивается, что главная задача проекта - не активизация процессов трудовой миграции, но создание вспомогательных инструментов для трудоустройства молодых людей.

Для этого предлагается активизировать совместную работу между кураторами молодежной политики стран ЕАЭС, создать единую систему мониторинга занятости молодых людей, запустить общую онлайн-платформу, где публиковалась бы информация о вакансиях и стажировках, а также открыть собственные бизнес-инкубаторы. Депутат предложила также учредить в ЕАЭС единый стандарт оценки образования, запустить свой, независимый рейтинг вузов, распространить идею целевого обучения на все пространство объединения и разработать специальные обучающие онлайн-программы для специалистов определенных отраслей.

Представитель Евразийской экономической комиссии Александр Петров подтвердил "Известиям", что письмо поступило в комиссию.

- Данное обращение будет обязательно изучено, особенно с учетом реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, цифровой трансформации рынков и отраслей экономики наших стран, - добавили в ЕЭК.

Как пояснил "Известиям" глава "Поколения Права" Андрей Андреев, сегодня союзным государствам нужен формат, который позволит молодежи "свободно применять свои навыки".

- Эффективным инструментом здесь может стать платформа занятости молодежи ЕАЭС, где будут размещаться вакансии и стажировки, предложения по обучению, обмену. Площадку можно усилить онлайн-вебинарами, коуч-сессиями, - отметил Андрей Андреев. - Кроме того, чтобы успеть переориентировать системы образования на нужды местных экономик, предлагается составлять список дефицитных профессий и профессий будущего.

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По данным статистики, приведенной в обращении, в 2016 году уровень безработицы среди лиц от 15 до 24 лет составил порядка 18,6% при общем показателе в 8%. Тот же период отражает рост доли молодежи категории NEET (без образования и места работы) на 0,4%, с гендерным перевесом в сторону девушек, говорится в письме.

Председатель молодежного парламента при ГД Мария Воропаева в беседе с "Известиями" обратила внимание на то, что молодые люди с высоким уровнем образования уезжают работать главным образом в европейские страны, и сегодня для государств это становится вызовом. Новая платформа должна привлечь молодых специалистов на пространство ЕАЭС.

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников уверен, что кроме общего финансового и трудового пространства ЕАЭС должен также поднимать образование, приводить его к общему знаменателю.

- Чтобы ребята, закончившие тот или иной вуз страны, могли рассчитывать на продолжение обучения в любом государстве. Сегодня есть определенные пробелы, поскольку у нас разные образовательные стандарты. Но тем не менее это надо делать. Нужно, чтобы министры образования проработали эти стандарты, - заявил "Известиям" политик.

Работа ЕАЭС в рамках цифровой повестки стартовала в 2016 году, когда главы государств объединения подписали официальное заявление на эту тему. Цели направления - создание среды, необходимой для развития инноваций, формирование новых индустрий и усиление конкурентоспособности экономик стран-участниц. Ожидается, что к 2025 году цифровая повестка позволит государствам ЕАЭС увеличить совокупный ВВП примерно на 11%. Также, согласно расчетам, при активной работе на цифровом направлении занятость в сфере IT и общая занятость вырастут на 66,4% и 2,46% соответственно.

Источник - Известия
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