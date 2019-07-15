Уйгурам не хватило подписей в Совете по правам человека ООН, - М.Коростиков

14:04 19.07.2019

Россия, Белоруссия и еще 35 стран поддержали Китай в Совете по правам человека ООН



Россия и Белоруссия поддержали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным правозащитников, журналистов, западных политиков и органов ООН, местное мусульманское население подвергается массовому внесудебному лишению свободы. Всего же подписи в поддержку китайского заявления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) поставили 37 стран. Четырьмя днями ранее открытое письмо с осуждением китайской политики в СУАР подписали 22 западных государства. Источник "Ъ" в российской делегации в ООН сообщил, что при голосовании Москва руководствовалась в первую очередь желанием противостоять практике выпуска открытых писем в обход официальных процедур СПЧ ООН.



37 стран, включая Россию, Белоруссию и Таджикистан, подписали в пятницу вечером на закрытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека китайское заявление в поддержку политики КНР в СУАР. Полный текст, по данным источников "Ъ" в российской делегации в Женеве, будет опубликован на этой неделе, но его по завершении сессии практически полностью зачитал представитель Китая при женевском офисе организации Чэнь Сюй. "Представители почти 40 делегаций направили вам и верховному комиссару ООН по правам человека письмо, в котором высоко оценили прогресс, которого Китай достиг в области прав человека в СУАР,- обратился к председателю сессии господин Чэнь.- Они выразили свою поддержку китайской позиции по Синьцзяну. За последние три года там не было ни одного теракта, и это доказательство верного курса властей КНР на борьбу с терроризмом".

Китайское заявление было ответом на обнародованное за четыре дня до этого открытое письмо группы из 22 западных стран (страны-члены ЕС, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия), в котором те резко осудили политику КНР в СУАР.



Подписанты выразили "озабоченность заслуживающими доверия сообщениями о внесудебных задержаниях, всепроникающей слежке и ограничениях, мишенью которой являются уйгуры и другие мусульманские меньшинства Синьцзяна". Авторы письма призвали Пекин прекратить эту практику и придерживаться "высоких стандартов прав человека", а также допустить в регион независимых наблюдателей. Комментируя письмо, Чэнь Сюй призвал его подписантов "не политизировать права человека и не вмешиваться во внутренние дела Китая". "Когда речь заходит о политике в Синьцзяне, никто не может говорить о ней более квалифицированно, чем китайское правительство и народ",- сообщил он.



Напомним, что западные правозащитные организации, политики и журналисты с 2017 года говорят о существовании в СУАР "лагерей перевоспитания", в которых без суда и следствия насильственно удерживаются, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек, не только уйгуров, но также казахов, киргизов и других мусульман. В августе 2018 года существование уйгурской проблемы было признано на уровне СПЧ ООН и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Источники "Ъ" в Казахстане подтверждают существование таких лагерей, куда можно попасть за наличие за рубежом родственников, недостаточное умение говорить по-китайски, незнание законов КНР, соблюдение религиозных обрядов, ношение длинной бороды и многое другое. Заключенных заставляют учить китайский язык, конституцию и законы КНР, петь революционные песни, смотреть патриотическое кино, публично отрекаться от религии и живущих за рубежом родственников. Сопротивление влечет за собой физические наказания. Срок пребывания в исправительном учреждении заключенному неизвестен, его выпускают на усмотрение администрации, если та сочтет его "перевоспитавшимся".

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Китайские власти при этом последний год устраивают визиты в СУАР высокопоставленных дипломатов из дружественных Пекину стран. Так, 16–18 июня с визитом в Урумчи побывал заместитель генсекретаря ООН Владимир Воронков, где обсудил с местными властями проблему борьбы с терроризмом. В феврале СУАР посетили дипломаты из России, Пакистана, Белоруссии, Кубы, Венесуэлы, Египта и др. До того аналогичный выезд был в конце декабря 2018 года, и в нем также участвовали представители России. По итогам декабрьской поездки посольство РФ в КНР заявило, что получило возможность ознакомиться с "центрами перевоспитания" СУАР и убедилось, что они "используются в целях профилактики и борьбы с угрозами распространения в регионе идей экстремизма и терроризма". Дипломаты из стран ЕС, имевшие аналогичную "экскурсию" в январе 2019 года, сообщили, что их визит был "полностью срежиссирован", а заключенные "пересказывали заученные речи" о благотворном влиянии китайской политики.



Источник "Ъ" в нью-йоркском представительстве РФ при ООН сообщил, что поддержка Россией Китая в данном случае связана скорее с негативным отношением к подобного рода открытым письмам. "Тема прав человека часто сильно политизируется, и подписывающих эти письма совершенно не волнует реальная ситуация с правами человека в СУАР, их задача - уязвить Китай,- сообщил "Ъ" источник.- Мы как дружественное Китаю государство решили Пекин поддержать, тем более что такого рода атаки часто совершаются и против нас". Собеседник "Ъ" также указал на то, что многие вопиющие нарушения прав человека (например, в ходе конфликта в Йемене) "почему-то не удостаиваются подобных открытых писем" со стороны стран Запада, так как осуществляются под их покровительством.



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Директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев выразил сожаление по поводу того, что Москва "вынуждена оправдывать нарушение прав человека", но добавил, что в дипломатии такое допустимо в случае существования договоренности о "бартере". "В ответ КНР должна продемонстрировать поддержку России на такой же статусной площадке в столь же сложной для Москвы ситуации,- сообщил он "Ъ".- Иначе нынешнее заявление можно будет расценить как еще один шажок в сторону превращения РФ в младшего партнера Пекина".

Делающие ставку на китайские кредиты и инвестиции Казахстан и Киргизия (этнические казахи и киргизы также часто попадают в лагеря) китайское заявление не подписали. "Для Казахстана и Кыргызстана проблема носит ярко выраженный внутриполитический характер,- напомнил "Ъ" доцент Уральского федерального университета Дмитрий Желобов.- Правительства этих стран находятся в сложном положении и вынуждены лавировать между КНР как доминирующим экономическим партнером и собственным гражданским обществом как внутриполитической силой". Эксперт не считает, что позиция Москвы испортит отношения с Нур-Султаном и Бишкеком, "а у гражданского общества соответствующих стран репутация Москвы и так невысока". Господин Желобов, впрочем, уточнил, что негативные эффекты могут быть на собственно российских мусульман, так как "по вопросу уйгуров умма (исламская община.- "Ъ") в России расколота".

Михаил Коростиков

Газета "Коммерсантъ" №122 от 15.07.2019, стр. 6