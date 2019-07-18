Россия не ведет консультации о второй военной базе в Кыргызстане, - замглавы МИД РФ Карасин

18:18 19.07.2019

Россия не ведет никаких консультаций по поводу второй базы в Кыргызстане. Об этом в интервью РИА Новости сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.



"Действительно, 20 июня 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне киргизская сторона предложила рассмотреть вопрос о размещении еще одной российской военной базы на территории страны, в дополнение к уже имеющейся. Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполонить своими военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством",- пояснил замминистра иностранных дел.

По словам Карасина, определяющим фактором для Москвы является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач, связанных с обеспечением безопасности как Российской Федерации, так и ближайших союзников.



"Полагаем, что возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Кыргызстане и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Поэтому российская сторона намерена сосредоточить усилия на развитии этих возможностей... Соответственно, никаких консультаций по этому поводу не проводится. Вопрос не актуален", - сказал Карасин.