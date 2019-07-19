 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.07.2019
20:07  УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко
18:18  Россия не ведет консультации о второй военной базе в Кыргызстане, - замглавы МИД РФ Карасин
18:14  Инфантилизм власти привел Казахстан к засилью религиозных экстремистов, - С.Дуйсембаев
14:04  Уйгурам не хватило подписей в Совете по правам человека ООН, - М.Коростиков
13:32  1,5 тысячи кыргызских силовиков окружили кой-ташский "штаб" атамбаевцев. Будет штурм?
12:31  Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:29  Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире

12:25  Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков, - И.Кармазин
12:23  Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:22  Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:18  Как забастовки кемеровских и карагандинских шахтеров расшатали СССР (забытая история)
12:17  Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль
12:15  Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:13  Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау
12:05  Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии
12:03  Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина
12:02  Казахстан: узбеков все больше и больше
11:58  Ни одно из ядерных чудищ (США и РФ) не победит в Ядерной войне, - Дэн Депетрис
11:57  Intercept: Израильские беспилотники стали глазами России
09:12  Возможен ли казахский Янукович?
07:21  Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе
06:58  Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:53  Хаос вооруженного противоборства. Рациональное и иррациональное в стратегии гибридной войны, - А.Бартош
06:37  Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet
06:32  Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК, - А.Шитов
06:29  Турция начинает открытую войну c курдами, - В.Мухин
06:26  "Валите в Рашку". Бишкекский горсуд признал невиновным кыр-нацика Болотбека
00:27  Эпоха новых войн: мировая мышеловка глобализации захлопывается, - Р.Хубиев
Четверг, 18.07.2019
22:46  Казахстан: переход на латиницу откладывается? - А.Куменов
19:37  Туркменистан. "Потемкинская экономика", "на грани катастрофы"
19:36  Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?
19:22  Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты? - САМ
18:00  Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
17:29  Иран задержал в Персидском заливе танкер с "контрабандным топливом"
15:52  Суд по делу о модернизации БишкекТЭЦ. Путаница свидетелей и обещание расстрела
15:31  Маньяк-пироман сжег японскую аниме-студию Kyoto Animation, вместе с 33 сотрудниками
15:25  Либерализм и свобода. Идея себя изжила? - С.Белкин
15:08  50 оттенков позднего елбасизма. Анатомия КазКердыка. Ч. 1 (пролог), - Е.Жалбаков
15:05  Вице-губернатор китайского Гуйчжоу Пу Бо вместо смертной казни получил пожизненное
15:02  Хорезм и Каракалпакия сидят без света. Сломалась Тахиаташская ТЭС
14:57  Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан
14:22  Президенты Белоруссии и России определят предел, до которого можно объединяться
14:20  Российско-турецкий оборонный контракт – чем ответят США и Европа?
14:19  Как живет Донбасс в ожидании прекращения беспорядочных обстрелов
14:16  Выборы бизнес-омбудсмена в Киргизии. Процесс превратили в торги и засекретили, - 24.kg
14:13  Капитализм в России - диагноз: ростовщичество, - В.Катасонов
10:00  Крупный пожар в Алматы. Прямое включение
09:05  УзбZo’r TV отстранил от эфира артистов, которые проявляли любовь к Г.Каримовой
08:51  В Джизаке в 45-градусную жару бюджетников вывели на уборку улиц к приезду Мирзиеева
08:26  Атамбаеву предлагают по-хорошему катапультироваться в Россию. Пока не поздно
08:04  Как Стамбул отдал Крым и остался должен. Уроки Кючук-Кайнарджийского мира (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко
20:07 19.07.2019

быскали роскошный фитнесс-клуб Порошенко и нашли настоящего "консула Сейшельских островов"
НАБУ и САП правильно поняли намек президента Зеленского, начав "кошмарить" экс-гаранта и его ближайшее окружение

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски на предприятиях, находящихся в собственности экс-президента Петра Порошенко и его ближайшего сподвижника, экс-первого заместителя Совбеза Олега Гладковского-Свинарчука.
Детективы НАБУ и сотрудники САП нагрянули в фешенебельный спорт-клуб "5 элемент" (Киев) и главный офис корпорации "Богдан-Моторс". Искали улики, свидетельствующие о причастности Порошенко и Гладковского-Свинарчука к выводу бюджетных средств в офшоры и махинациям на поставках ВСУ военной техники. В частности, по машинам "скорой помощи", которые продавались украинской армии по завышенному втрое прайсу.

Нашли депутатскую приемную сына Порошенко – Алексея, а также "общественное консульство Сейшельских островов". Выяснилось, что почетным консулом этих мощных островов тоже являлся Алексей Порошенко. Группа молодых людей спортивного телосложения с битами, которые называли себя "активистами партии "Европейской солидарности", попытались покричать про "произвол и давление", но довольно быстро убежали.

Гладковского-Свинарчука по странному стечению обстоятельств именно в этот день вызвали на допрос в НАБУ, однако он не смог прибыть по "уважительной причине": находился в ответственной загранкомандировке в Испании. Чинил проводку на даче. Обещал немедленно прибыть на родину, как только починит.

Партия "Евросолидарность" выступила с резким заявлением по поводу "произвола власти, которая пытается дискредитировать перед выборами единственную антикремлевскую силу". Оказывается, объекты, которые подверглись "варварскому обыску", не принадлежат Порошенко и Гладковскому. Однако давление все равно оказывается на Петра Алексеевича.

Не могу не согласится с "Евросолидарностью": резкая активизация антикоррупционных органов произошла практически за двое суток до дня голосования (21 июля). НАБУ и САП правильно поняли намек президента Зеленского на то, что "преступников надо сажать". Правда, делают это они очень осторожно, опасаясь, что сами окажутся фигурантами большого дела о сокрытии преступлений Порошенко в армии.

Александр Зубченко
19 июля 2019

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563556020
Новости Казахстана
- Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
- Аскар Мамин посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №497
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №520
- Кадровые перестановки
- Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны
- Оценка эффективности использования средств бюджета и субъектов квазигосударственного сектора, направленных на привлечение национальных и международных юридических и консалтинговых компаний, проведение исследовательских работ
- Аким Алматы Б.Сагинтаев обсудил с руководством холдинга "Байтерек" меры поддержки и развития бизнеса
- Состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК
- ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  