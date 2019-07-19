УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко

20:07 19.07.2019

быскали роскошный фитнесс-клуб Порошенко и нашли настоящего "консула Сейшельских островов"

НАБУ и САП правильно поняли намек президента Зеленского, начав "кошмарить" экс-гаранта и его ближайшее окружение



Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски на предприятиях, находящихся в собственности экс-президента Петра Порошенко и его ближайшего сподвижника, экс-первого заместителя Совбеза Олега Гладковского-Свинарчука.

Детективы НАБУ и сотрудники САП нагрянули в фешенебельный спорт-клуб "5 элемент" (Киев) и главный офис корпорации "Богдан-Моторс". Искали улики, свидетельствующие о причастности Порошенко и Гладковского-Свинарчука к выводу бюджетных средств в офшоры и махинациям на поставках ВСУ военной техники. В частности, по машинам "скорой помощи", которые продавались украинской армии по завышенному втрое прайсу.



Нашли депутатскую приемную сына Порошенко – Алексея, а также "общественное консульство Сейшельских островов". Выяснилось, что почетным консулом этих мощных островов тоже являлся Алексей Порошенко. Группа молодых людей спортивного телосложения с битами, которые называли себя "активистами партии "Европейской солидарности", попытались покричать про "произвол и давление", но довольно быстро убежали.



Гладковского-Свинарчука по странному стечению обстоятельств именно в этот день вызвали на допрос в НАБУ, однако он не смог прибыть по "уважительной причине": находился в ответственной загранкомандировке в Испании. Чинил проводку на даче. Обещал немедленно прибыть на родину, как только починит.



Партия "Евросолидарность" выступила с резким заявлением по поводу "произвола власти, которая пытается дискредитировать перед выборами единственную антикремлевскую силу". Оказывается, объекты, которые подверглись "варварскому обыску", не принадлежат Порошенко и Гладковскому. Однако давление все равно оказывается на Петра Алексеевича.



Не могу не согласится с "Евросолидарностью": резкая активизация антикоррупционных органов произошла практически за двое суток до дня голосования (21 июля). НАБУ и САП правильно поняли намек президента Зеленского на то, что "преступников надо сажать". Правда, делают это они очень осторожно, опасаясь, что сами окажутся фигурантами большого дела о сокрытии преступлений Порошенко в армии.



Александр Зубченко

19 июля 2019