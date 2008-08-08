Война расставляет все точки над i. Новая тактика ВВС, - А.Цыганок

20:33 19.07.2019 Война расставляет все точки над i



Особенности тактики действий ВВС Израиля, России, США, НАТО и Украины в вооруженных конфликтах XXI века



Анатолий Дмитриевич Цыганок

полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук, лауреат Пцремии имени А.А. Свечина.



НАТО не предполагало, что за менее чем за 10 лет Россия не только сумела перевооружить свою армию, флот, авиацию и сделать ее неуязвимой для ракет противника, но и научилась полностью ослеплять всю его электронику. При этом сами Вооруженные силы РФ обладают таким военным потенциалом, который способен в буквальном смысле слова стереть в пыль США. Неожиданной для разведки Америки и Израиля стала скрытая передислокация за три месяца сил и средств авиационной группы ВКС РФ в Сирию. И настоящим шоком для Вашингтона, НАТО и их союзников оказались действия Дальней авиации России и использование крылатых ракет кораблями Военно?морского флота и стратегическими бомбардировщиками ВКС РФ.



ВВС ИЗРАИЛЯ



Во время проведения "операции смены направления" в Ливане военно?воздушные силы Израиля (ВВСИ) очень эффективно действовали против пусковых установок "Хезболлы" среднего и дальнего радиуса поражения. Когда производился запуск ракет среднего радиуса действия – то есть 220-мм и 302-мм ракет, – особенно по направлению к Хайфе, военно?воздушные силы успешно уничтожали пусковые установки в течение короткого времени после запуска. В некоторых случаях было отчетливо видно, как ракеты детонировали и происходили дополнительные взрывы, указывающие на то, что пусковая установка "Хезболлы" скорее всего была атакована прежде, чем были запущены все ракеты из ее боезапаса.



Представители ВВС Армии обороны Израиля (АОИ) заявляли, что авиации удалось уничтожить до 90% пусковых установок (ПУ) ракет большой дальности сразу после производства боевого пуска. Всего, по израильской информации, было уничтожено 126 ПУ ракет "Хезболлы" большой и средней дальности. В то же время боевики сохранили значительную часть ракет с дальностью пуска до 50 км и реактивных снарядов для систем залпового огня. Всего в дни войны летчики ВВС ЦАХАЛ (то же, что и АОИ) совершили свыше 15,5 тыс. боевых вылетов. Из них 10 тыс. вылетов самолетов тактической авиации, около 1300 вылетов разведывательной авиации, 1000 вылетов боевых вертолетов, 2000 вылетов транспортных вертолетов и 1200 вылетов авиации для решения других задач. Всего авиация поразила свыше 7 тыс. целей на территории Ливана. За все время боев ВВСИ выполнила около 120 эвакуационных вылетов и примерно половину из них – на вражескую территорию. В ходе этих вылетов было эвакуировано около 360 раненых. Кроме того, было произведено десантирование снаряжения сражающимся войскам АОИ. В ходе войны основная нагрузка легла на тактические истребители F?16 (включая новейшую модификацию этого самолета F?16I) и боевые вертолеты АН?64 "Апач". Ежедневно авиация наносила удары примерно по 100 целям.



Ударная авиация по опыту предыдущих войн действовала со средних и больших высот, недосягаемых для зенитных средств, имевшихся в распоряжении "Хезболлы". Расход боеприпасов был огромный. Пo некoтoрым видам вooружений ВВС дошли до крaснoй черты, за кoтoрoй требoвaлaсь срoчнaя пoстaвкa из?за границы. Средняя эффективность боевых вылетов ВВС существенно снижaлaсь пo мере прoдoлжения боев, в oснoвнoм из?за неприемлемoгo сooтнoшения между кoличествoм целей, имеющих хоть кaкую?либo ценность (кoличествo таких целей стремительно уменьшaлось), и кoличествoм сил, имеющихся в рaспoряжении командования АОИ. Отмечалась недостаточная поддержка боевой авиацией действий сухопутных войск, на что неоднократно жаловались командиры частей и подразделений. В первую очередь это относится к вертолетной авиации, которая ограничивала число вылетов к линии фронта из?за опасения огня ПЗРК противника. Командование ВВСИ, видимо, боялось, что "Хезболла" использует РПГ против вертолетов. "РПГ?29 стали проблемой для Израиля, потому что он использовал танки в Ливане без пехоты, не прикрывая их вертолетами. Это было тактической ошибкой. Танки беззащитны перед нападением сбоку, и вертолеты должны высматривать засады с воздуха.



ВВС РОССИИ В ВОЙНЕ С 08.08.08.



К началу войны в ВВС РФ ни один истребительно?авиационный полк и ни один бомбардировочный полк не были перевооружены современной авиационной техникой. Ни одна часть армейской авиации не получила современных вертолетов (тот же Ми?28, совершивший первый полет 26 лет назад, современным может быть признан с большой натяжкой). ВВС России были задействованы лишь в ограниченной степени. Налет у российских летчиков составлял всего около 60 часов, в то время как пилоты истребительной авиации стран – членов НАТО получают от 150 до 200 часов летной тренировки в год. ВВС РФ располагали на ближайших к Грузии авиабазах двумя полками штурмовиков Су?25, полком бомбардировщиков Су?24, эскадрильей истребителей Су?27 и тремя эскадрильями вертолетов. Это было связано с политическими ограничениями: не подвергать атакам объекты инфраструктуры, транспорта, связи, промышленности Грузии, органы государственного управления республики. Не имея достоверных данных о расположении активных средств ПВО Грузии и организации управления ими, ВВС вынуждены были действовать на свой страх и риск. Это стало основной причиной боевых потерь авиации России.



Если летчики авиационной группировки хорошо освоили район боевых действий и полеты в горных условиях, то экипажи вертолетов других объединений, переброшенные в район боевых действий, не были подготовлены к полетам в таких условиях, в связи, с чем выполнение ими боевой задачи было сопряжено с большим риском потери экипажа. Пагубна была шаблонность в применении боевых самолетов и вертолетов. В первые двое суток операции полеты ударной авиации выполнялись строго по намеченным маршрутам с оптимальным распределением эшелонов в целях безопасности полетов, на скоростях, не превышающих 800 км в час (для повышения точности бомбовых ударов), и на высотах, входящих в зону поражения неподавленных радиоэлектронных систем зенитных ракетных комплексов (РЭС ЗРК) ПВО Грузии.



Кроме того, действия авиации характеризовались следующими просчетами: не учитывалось возможное расположение активных средств ПВО Грузии и их зон обнаружения и поражения; не использовался рельеф местности; неоднократно выполнялись повторные заходы на цели (причем с одних и тех же направлений). Уход от цели выполнялся с включением максимальных режимов работы двигателей и набором высоты заданного эшелона практически в районе цели; не учитывалось положение солнца и освещенных им предметов; не выполнялись противозенитные и противоракетные маневры; полет до целей и обратно 8 и 9 августа выполнялся по одному и тому же маршруту. Утрата в первый же день конфликта двух боевых самолетов, а на второй (по разным оценкам) от двух до четырех машин вызвала шок у командования ВВС РФ. С учетом разработанных в начале военных действий рекомендаций полеты авиации стали осуществляться с обходом районов, прикрытых средствами ПВО ("Бук", "Оса?АКМ"), или над районами, где они были подавлены на высотах более 3,5 тыс. м и скоростях, обеспечивающих оптимальные условия для преодоления противодействия средств ПВО. Широко использовались выходы на цели с направлений, не прикрытых средствами ПВО, и повторные атаки с разных направлений в соответствии с рельефом местности и дымовыми завесами. Осуществлялся внезапный пролет зон обстрела с одновременным выполнением быстрого противозенитного маневра. Применялись атаки цели "с ходу" в минимальное время с использованием естественного теплового фона при уходе от цели (в сторону гор, облаков, освещенных солнцем). Был освоен полет по разным маршрутам к цели и обратно с использованием демонстративных и отвлекающих групп самолетов и вертолетов. Летчики старались исключить повторный заход с того же курса и полеты по одному маршруту до цели и обратно.



ДЕЙСТВИЯ ВВС США, НАТО В ЛИВИИ



С началом цветной революции в Ливии была создана мощная американская авиационная группировка разведывательной авиации и радиоэлектронной борьбы, включавшая самолеты Lockheed U?2; RC?135 Rivet Joint, EC?130Y, EC?130J, EA?18G, самолеты электронной разведки ЕР?3Е, Boeig E?3 F Sentry, Grumman E -2 Hawkeye; EC?130J "Коммандо Соло", Tornado ECR; Transall C?130 JSTARS и БПЛА Global Hawk, самолеты базовой патрульной авиации Р?3 "Орион" и самолеты?заправщики КС?135Р и КС?10А. Последние базировались на военных аэродромах Рота (Испания), Суда?Бей и Мидденхолл (Великобритания). В операции "Объединенный защитник" ВВС США и НАТО впервые были применены в боевых условиях в Ливии тактические крылатые ракеты (КР) Tomahawk Block IV (TLAM?E). Модернизированной версией КР Tomahawk вооружены американские и британские корабли.



В ночь на 21 марта был применен один из самых совершенных самолетов ВВС стран Запада – многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. ВВС Tornado наносили удары крылатыми ракетами Storm Shadow. Самолеты преодолели расстояние в 3 тыс. миль туда и обратно, действуя с баз в Великобритании. Таким образом, рейд британских самолетов по своей протяженности стал самым длинным со времен войны с Аргентиной из?за Фолклендских островов в 1982 году. Начиная с 29 марта впервые применен в боевых условиях тяжеловооруженный самолет поддержки сухопутных подразделений АС-130U. Также впервые показал себя в боевых условиях палубный самолет радиоэлектронной борьбы EA?18G Growler ВМС США, участвующий в постановке помех работе радаров в поддержку действий штурмовиков морской пехоты AV?8B Harrier против ливийских танков. В ночь на 4 июня впервые в боевых условиях участвовали вертолеты Apache ВВС Великобритании, базирующиеся на вертолетоносце Ocean и французские Tiger и Gazelle. Ранее, с июля 2009 года, Tiger и Gazelle участвовали только боевых действиях в Афганистане.



Использование в ударах крылатых ракет морского базирования (КРМБ) и крылатых ракет воздушного базирования (КРВО) имело свои особенности. Нанесение ракетно?авиационного удара по Ливии началось с боевого применения КРМБ и КРВБ. Всего 19 марта корабли ВМС США и Великобритании выпустили 112 КР Tomahawk, уничтожив, как было заявлено, 20 из 22 подвергшихся ударам целей, наиболее интенсивно в первую неделю операции. В последующем пуски крылатых ракет стали производиться в значительно меньшем количестве. Пуски крылатых ракет морского базирования осуществлялись из районов восточной части Средиземного моря с надводных кораблей и подводных лодок США и Великобритании. "Томагавки" были выпущены с пяти американских кораблей – двух крейсеров и трех подводных лодок, входящих в группу ВМС США, действующую в Средиземном море (их удаление от береговой линии составило 50–150 км).



Тактика нанесения ударов стратегических бомбардировщиков ВВС США также представляет интерес. Бомбардировщики В?2 нанесли удары по главному ливийскому аэродрому недалеко от Триполи, поразив управляемыми авиабомбами (УАБ) укрепленные ангары, где находились истребители и бомбардировщики ливийских ВВС. B?2 сбросили 40 бомб на этот стратегический объект. Бомбардировщики находились в полете 25 часов и четыре раза дозаправлялись топливом в воздухе. Высокая эффективность применения самолетов В?2 достигнута за счет возможностей корректировки полетного задания уже в воздухе и возможности перепрограммирования экипажами бомбовой нагрузки на другие цели, полученного ими в реальном масштабе времени. Командование ВВС США считает, что В?2 наиболее эффективны для действий на удаленных театрах военных действий (ТВД).



Деятельность тактической и палубной авиации ВВС и ВМС США и Великобритании, Франции и Италии требует особого рассмотрения. Тактическая авиация США и НАТО совершала полеты с основных баз, расположенных в пяти странах – Франция, Италия, Великобритания, Кипр, Крит – штурмовиками AV?8В "Харриер II", которые действовали с палубы универсального десантного корабля (УДК) Kearsarge и баз Суда?бей и Авиано (север Италии). Штурмовая авиация на начальном этапе операции совершала полеты с авианосцев в основном с северного и северо-западного и западного направлений, а затем с северного и северо?восточного направления центральной части Средиземного моря.



В ночь на 4 июня силы НАТО впервые применили в боевых условиях вертолеты WAH?64D Apache AH. 1 ВВС Великобритании из 656?й эскадрильи армейского авиационного корпуса, базирующиеся на вертолетоносце Ocean, и французские Tiger и SA 342 "Gazelle". В задачу "Апачей" с мощным вооружением, как свидетельствуют представители британского оборонного ведомства, входило патрулирование 25?километровой зоны вокруг города Мисурата. Основная нагрузка легла на боевые вертолеты АН?64. На вооружении "Апачей" – вакуумные ракеты Hellfire AMG?114N. Британцы просто отказались от использования слова "термобарический", назвав эти заряды "взрывным оружием усиленного воздействия". Вооружение Tiger включает пушку калибра 30 мм (точность стрельбы пушки: на дальности 2 тыс. м круговое рассеивание очереди из 10 снарядов – 25х25м.) и НАР калибра 68 мм. Gazelle оснащены ракетами HOT, которые используются для поражения хорошо защищенных целей. Bсе удары наносились по боевой технике и военному имуществу войск, лояльных Муаммару Каддафи. В ходе операции в Ливии отрабатывались различные тактические сценарии для самолетов "Тайфун" и прежде всего по обеспечению лазерного целеуказания выбранных для поражения наземных целей. Это позволило авиационному командованию задействовать широкий арсенал авиационных боеприпасов, сохраняя более дорогостоящее высокоточное оружие для выполнения задач, где необходимо было обеспечить минимальные побочные разрушения.



ТАКТИКА УКРАИНСКИХ ВВС В ДОНБАССЕ



На начало 2014 года на вооружении украинских ВВС состоял 31 штурмовик Су?25 (299?я бригада тактической авиации) и только 14 самолетов было боеспособно; в ходе весенней "военной тревоги" технические службы отремонтировали еще 5 самолетов. В ходе боевых действий ополченцами сбиты 4 и сильно повреждены 2 машины. Командование ВСУ дополнило свою воздушную группировку штурмовиков фронтовыми бомбардировщиками – это 22 самолета Су?24 М (7?я бригада тактической авиации), из которых боеготовы были 6–7, не больше. 21 марта один из самолетов разбился при посадке и еще один был сильно поврежден средствами ПВО ополчения 1?го июля. Вертолеты Ми?24 в мае?июне действовали парами. Типовым вооружением этих машин были два–четыре блока неуправляемых ракет (НУР) С?8, иногда С?5, зачастую с кумулятивной боевой частью. Первоначально ударные вертолеты действовали на высоте от 500 до 1500 м, но с появлением ПЗРК у противника перешли на высоты от 50 до 100 м, иногда совершая "подскок" для запуска ракет и при этом выполняя маневр на максимальной скорости, чтобы не попасть под огонь переносных ракетных комплексов. Соответственно эффективность применения бортового вооружения снизилась в несколько раз. Ныне не зафиксировано ни одного случая использования на транспортных вертолетах пусковых установок НУР, в то же время на всех есть бортовые пулеметы РПК или ПК (ПКМ).



Самой эффективной операцией на первом этапе боевых действий стал вертолетный десант на площадку аэроклуба в Краматорске. 15 апреля четыре Ми?8 при поддержке пары Ми?24 высадили на объекте бойцов спецподразделений, взявших его под контроль. Единственным успехом пилотов армейской авиации можно считать отражение штурма Донецкого аэропорта 26 мая, когда благодаря ракетно?пушечным ударам по зданию аэровокзала удалось сдержать силы ополчения, а своевременная высадка бойцов из состава 3?го полка спецназначения усилила гарнизон. Примечательно, что за все время карательной операции с вертолетов Ми?24 ни разу не применялись ПТУР, использовались только пушечно?пулеметное вооружение и НУР С?8 и С?5. Основными средствами авиационного поражения стали ракеты С?8, а также бомбы ФАБ?500 и РБК. Отмечены эпизодические случаи применения НУР С?13, С?24 и С?25. Вою-ющие войска сегодня практически не получают никакой авиационной поддержки; после того как ополченцам удалось сбить большое число самолетов, летчики, чтобы не попадать под действие ПЗРК, стали подниматься значительно выше, и эффективность действия штурмовок резко понизилась.



Из?за отсутствия систематической боевой подготовки на сегодняшний день выполнять боевые задачи способны лишь считаные экипажи летчиков. Командование ВВС Украины идет на нарушение всех и вся (правил эксплуатации воздушного судна), пренебрегая жизнью летчиков, штабы дают добро летать на самолетах, у которых вышел ресурс эксплуатации. Но полеты вертолетов украинской армии вдруг прекратились сразу же после того, как число сбитых и поврежденных машин превысило пять единиц. Скорее всего это была критическая масса потерь, после которой летчики стали бояться летать и изображать из себя Рэмбо и других героев голливудских блокбастеров. Появление в небе Донбасса украинских боевых вертолетов с раскраской ООН – это ведь не от хорошей жизни.



АВИАЦИЯ ВКС РФ В СИРИИ



7 ноября 2015 года самолеты Дальней авиации ВКС России Ту?160 и Ту?95МС произвели успешные пуски крылатых ракет воздушного базирования, а 12 бомбардировщиков Ту?22М3 нанесли бомбовые удары по объектам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) в провинциях Ракка и Дейр?эз?Зор. Дальняя авиация России впервые применила в боевых условиях крылатую ракету Х?101/Х?102и Х -555. Самолеты ВКС РФ сбросили более 1500 авиационных бомб на базы террористов, их учебные центры и нефтяные заводы. Применили в общей сложности около 20 крылатых ракет воздушного базирования, с Ту?160 – Х?101 и с Ту?95 – Х?555. В общей сложности экипажи находились в воздухе 16 часов.



Су?24М состоит из двух моделей – Су?24М2 и Су?24М с установленными на их борту специализированными вычислительными подсистемами СВП?24. Штурмовики модификации СМ3, на которых установлена современная оптическая лазерно?телевизионная система (СОЛТ?25), привлекаются для нанесения ударов по штабам, складам боеприпасов и пунктам управления как днем, так и ночью. Су?30СМ, которые прикрывают только те ударные машины, которые действуют на севере Сирии, ближе к границе с Турцией, а также в тех регионах, где возможна встреча с самолетами НАТО, и в частности США. Основным оружием остаются свободнопадающие фугасные авиационные бомбы ФАБ?250 и ФАБ?500 для поражения бронетехники и автомобилей сирийских боевиков российская авиация активно применяет разовые бомбовые кассеты (РБК).



Главным оружием российских Ми?24 в Сирии стали неуправляемые авиационные ракеты. Несмотря на опасность пусков джихадистами ПЗРК и действий зенитной артиллерии, российские Су?25СМ и Су?24М, как и ударные вертолеты, с первых же дней активно использовалась на низких высотах. В начале военных действий удары наносились по заранее выявленным целям. Затем основные удары ВКС России наносились, согласно официальным данным, по пунктам управления, складам и лагерям подготовки боевиков. Затем в списке пораженных российскими самолетами целей все чаще и чаще стали фигурировать укрепленные позиции боевиков, ставшие фактически главными целями для поражения.



Ми?24 обычно действуют парами, в зависимости от типа цели пилот ведущей машины выбирает маневр, иногда прямо над деревьями, ведя ракетный огонь по позициям противника с близкого расстояния, оказывая поддержку сирийским войскам, ведущим тяжелые бои. Проблемой для проведения операции ВКС в Сирии стали переносные зенитно?ракетные комплексы (ПЗРК), которые Саудовская Аравия предложила повстанцам, несмотря на возражения США. Они доказали свою высокую эффективность против Ми?24. Вертолетчики Ми?24 пытаются компенсировать этот недостаток, летая на невероятно малых высотах, поскольку это позволяет им обманывать системы наведения ПЗРК, создавая эхосигналы от земной поверхности. Самый эффективный способ ночного применения вертолетов в локальных конфликтах – свободная охота в заданных районах. Авианаводчики координируют удары вертолетов, вызывают вертолеты огневой поддержки.



Многих западных аналитиков удивляет высокая интенсивность полетов весьма скромной по составу российской авиационной группировки в Сирии. По разным оценкам, это около 45 боевых вылетов в сутки в октябре 2015 года, 60 – на пике по состоянию на 18.08.2018 года. В результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121 466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20 513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и горюче?смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8927 автомобилей с зенитными установками. По подсчетам МО, каждый четвертый участник получил какую?либо госнаграду. Кроме того, в ведомстве рассказали, что ежедневно в небе Сирии работает до 70 российских беспилотников.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ



1. Уроки 2-й ливанской войны показали, что по крайней мере в течение нескольких лет в будущем подобные успехи военно?воздушных сил не будут решающими. Однако ВВСИ отказывалось признать важнейший вывод о том, что ведущей силой по борьбе с легкими ракетами (катюшами), с объектами, о которых нет данных, должны быть сухопутные и специальные войска, имеющие больше возможностей для их поражения.



2. В ВВС Израиля между обнаружением и атакой пусковых установок проходило от 45 секунд до одной минуты, что совсем немного, но более важно то, что почти все пусковые установки в таких случаях обнаруживались и атаковались до того, как они завершали запуск всех имеющихся ракет.



3. Исходя из опыта войны на Кавказе, можно считать, что включение армейской авиации в состав ВВС и ПВО было ошибочным решением. Следует ввести должности по армейской авиации и ПВО при главкоме Сухопутных войск, командующем войсками военного округа и командующем общевойсковым объединением и воссоздать соответствующие управления и отделы авиации. Эта мера увеличит эффективность использования армейской авиацией в боевых операциях.



4. Анализ действий ВВС России в Грузии на осетинской войне показал, что необходимо срочное и обязательное оснащение всех штурмовиков и боевых вертолетов ВВС России эффективными комплексами защиты от ракет современных переносных зенитных комплексов. Без этого авиация непосредственной поддержки войск обречена на крупные потери в любой операции.



5. Следует учесть, что практически во всех войнах США и НАТО в первых ударах используют КРМБ и КРВО. Первый ракетно?авиационный удар по территории Ливии состоял из трех волн авианалетов. В последующем ракетно-авиационные удары трансформировались в серии и наносились как в ночное, так и в дневное время суток.



6. Одной из особенностей ведения боевых действий в Ливии стало масштабное использование систем управляемого оружия, применение которых основывалось на данных, получаемых по каналам связи в реальном времени от КРНС НАВСТАР, средств радиоэлектронной и оптической разведки. Особенностью стратегического использования ВВС является применение в ходе бомбардировки Ливана боеприпасов с элементами из обогащенного урана и кассетных бомб.



7. Следует учитывать мнение западных экспертов, что комбинированное применение воздушных операций и ограниченного контингента спецназовцев станет основой ведения военных действий на ближайшие 10 лет. Наблюдалась высокая результативность ударов средств воздушного нападения НАТО при практически полном отсутствии противодействия со стороны сил ПВО Ливии. Значительный объем задач по обеспечению ракетно?авиационных ударов, особенно в ходе непосредственной авиационной поддержки, был выполнен с участием авианаводчиков из подразделений Сил специальных операций (ССО), поэтому России необходимо создать и совершенствовать свои аналогичные силы.



8. Атака французских и американских ВВС протекала по стандартной схеме: предварительная разведка, создание постоянного поля контроля самолетами ДРЛО, выдвижение в район целей, постановка помех на рубежах действительного огня ливийской ПВО, распределение целей, удар, отход.



9. В целом эффективность авиационной поддержки ВВС Украны своих сухопутных сил следует признать неудовлетворительной. Удары в основном наносились парами или одиночными самолетами, без четкого согласования действий с сухопутными войсками. В результате – огромные потери и почти нулевая эффективность. 2 июня они нанесли ничем не мотивированный ракетный удар по административному зданию в Луганске самолетом Су?25. Характер действий пилота свидетельствует о том, что он стремился прежде всего избежать попадания в зону действия ПВО, а не выполнить боевую задачу – уничтожить штаб сил самообороны. Выпустив НУРС с предельной дистанции и без должного прицеливания, он поразил жилые кварталы. Совершенно очевидно, что сам факт привлечения одного самолета для выполнения столь важной задачи является нонсенсом с точки зрения основ применения боевой авиации.



10. Тактические приемы авиации и вертолетов ВКС РФ в Сирии требуют дальнейшего осмысления. Су?34 в целом эффективно выполняют задачи по нанесению ударов высокоточными авиационными средствами поражения (корректируемые по ГЛОНАСС бомбы КАБ?500С) по особо важным и так называемым трудным целям. Боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС России, и это положительный момент. Летчики авиационной группировки и экипажи вертолетов хорошо освоили район боевых действий и полеты в пустыне и горных условиях, что тоже является плюсом. Авиация и вертолетчики хорошо взаимодействовали с сухопутными силами Сирийской армии. Космический контроль районов ведения боевых действий, КП, ПУ, выявленных позиций РЛС, танков и БТР осуществлялся постоянно.



11. Участие ВСК России в гражданской войне в Сирии показал, что аутсорсинг министра Сердюкова может существовать только в мирное время, в боевых условиях он оказался не только ненужным, но и вредным. Требуется опять вернутся к советскому (российскому) опыту технического обеспечения, ремонта, обслуживания, боевого и материального обеспечения. Гражданские лица могут ремонтировать технику в мирное время, но в боевых условиях нужны военные специалисты.



12. Главным результатом действий ВВС НАТО и США в Ливии можно считать тот факт, что абсолютизация военной силы не помогает решению политических проблем, а, напротив, усугубляет их и приводит к новым противоречиям. Практически везде, где США и НАТО применяли военную силу, старые проблемы не решались и создавались новые. Источник - НГ

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