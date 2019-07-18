Полузабытый юбилей забытой империи. 750 лет со дня образования Золотой Орды

00:13 20.07.2019

"Так проходит земная слава". Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования.

"Так проходит земная слава". Это древнее изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, великому государству, о котором слышали все, но мало кто знает что-либо кроме устоявшихся идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня его образования.

В 1269 году несколько потомков Чингисхана собрались на курултай в городе Таласе и договорились проводить политику, независимую от верховного хана в Каракоруме, разделив сферы влияния. С этого дня улус Джучи, названный так по имени старшего сына основателя Монгольской империи, обрел статус самостоятельного государства, а его правитель Менгу-Тимур стал именоваться ханом и чеканить собственную монету. Позже его потомки обзавелись и другими символами верховной власти, в том числе особым царским шатром – Золотой Ордой, который до этого являлся привилегией верховного хана. Со временем название ставки перешло на все государство. Оно так и осталось под этим именем на скрижалях истории.



Дата образования государства, как это нередко бывает, достаточно условна. Это лишь год официального обретения улусом Джучи статуса. До этого, будучи частью великой Монгольской империи, он уже проводил достаточно независимую политику, активно участвуя в политической жизни тогдашнего мира от Египта на юге и Германии на Западе до Китая на востоке.



В состав Золотой Орды входили земли современных России, Румынии, Молдавии, Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Узбекистана. На северо-западе его границы достигали Балтийского моря, на северо-востоке уходили в сибирскую тайгу. Это была типичная империя, объединившая множество народов и национальных государств.



Это сыграло с Золотой Ордой злую шутку. После ее распада многие народы, восстановив свою государственность, стали рассматривать период нахождения в составе империи как иго. Подчиненное и угнетенное положение. А само наследие Золотой Орды рассматривалось именно как притязание на имперскую власть и активно использовалось в политике. Крымские ханы, объявляя себя наследниками, оправдывали свою агрессивную политику против Русского государства, а оно не оставалось в долгу, объявив злой дочерью Золотой Орды Казанское ханство. Кстати, именно в идеологической полемике XVI века и был впервые применен сам этот термин – Золотая Орда.



Споры о том, чем же было это государство – тюрьмой народов или могучим союзом, обеспечивавшим своим подданным безопасность и возможность спокойно развиваться, идут и по сей день. И у той, и другой стороны нет недостатка в аргументах.

Для Руси нет никаких сомнений, что именно военная сила Золотой Орды помогла сдержать крестоносный натиск на Восток с Запада. Льготы, предоставляемые ханами православной церкви, во многом способствовали укреплению ее позиций. Церковные владения находились под особой защитой. Их освободили от налогов, дали право собственного суда.

Основой религиозной политики золотоордынских ханов была веротерпимость. Представители всех конфессий были равны перед законом и пользовались защитой верховной власти.



Имперский характер власти приводил к забавным казусам. При общем равенстве монголы обладали преимуществом и считались правящим народом. Это привело к тому, что монголами стали просто-напросто назначать. Новоявленному представителю господствующей элитой преподносилась чаша кумыса и монгольский халат. После чего он считался монголом. Так что с точки зрения ордынского права монголами были и многие русские князья. Некоторые из них получали и более высокий статус. Женившись на ханских родственницах, они становились членами семьи чингизидов с титулом гургена – зятя.

Веротерпимость не только обеспечивала ханам поддержку и благожелательное отношение православной церкви, она привлекала людей, подвергнувшихся гонениям по религиозному признаку. Прежде всего, из соседней Персии. Сильная власть и порядок, безопасность на торговых путях, равенство перед законом стали причиной расцвета Золотой Орды в XIV веке. Бурный рост городов, увеличение населения продолжались почти полвека.



Вместе с этим росли противоречия. Военная сила государства находилась в кочевьях, живущих по вековым законам степи. Экономическая – в городах, где всем заправляли купцы, объединения ремесленников и было сильно влияние ислама и христианства. Вечный конфликт булата и злата стал превращаться в политическую борьбу, которая все чаще принимала религиозную окраску.

Экономическая жизнь требовала хорошо продуманной и развитой правовой системы. Судей, хорошо разбирающихся в тонкостях торговли и имущественных отношений. Рожденная среди стад и степных шатров, Яса (Закон великой власти, что-то типа конституции) Чингисхана ничего не говорила о хитросплетениях рынков и базаров. Рост экономики в начале XIV века сразу принес изменения в политике. Могущественнейший хан Золотой Орды Узбек уже пришел к власти благодаря щедрой финансовой поддержке купцов. Неудивительно, что вскоре он официально принял ислам и стал всячески способствовать утверждению в государстве этой религии.



Говорят, лучше всего запоминается последняя фраза. В истории Золотая Орда так и осталась мусульманским государством. Хотя большая часть ее существования прошла под знаменем веротерпимой Ясы.



Созданная силой оружия, богатевшая за счет контроля торговых путей, она так и не смогла окончательно объединить земли, отличающиеся друг от друга не только верой, но и экономикой. Возможно, ей просто не хватило времени. Расцвет Золотой Орды продолжался всего около полувека. Сначала сокрушительный удар нанесла страшная эпидемия Великой чумы в 1347 году, потом династический кризис и последовавшие междоусобицы, которые русские летописцы назвали "Великой замятней", привели к распаду государства. Но даже ослабленная смутами Орда еще долго жила призраком былого величия. Давным-давно независимые улусы продолжали борьбу за символический Золотой Престол, русские земли признавали свою зависимость и платили дань.



В последний раз это случилось в 1501 году. Когда сыновья хана Ахмата, который за 20 лет до этого "стоял на Угре", в очередной раз попытались восстановить былое величие. На следующий год крымский хан Менгли-Гирей захватил и сжег Сарай – былую столицу Орды, окончательно сделав это царство достоянием истории. На ее скрижалях ему было отведено всего два с половиной века.

Однако столь великое государство не могло сгинуть бесследно. Просто речь теперь уже шла о его наследстве. Есть и такие, кто не прочь поговорить об этом в наши дни. Благо юбилей дает повод.



Сергей Зацаринный

18 июля 2019,