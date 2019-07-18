 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.07.2019
00:17  Туркмения может стать новой проблемой России, - "Взгляд"
00:13  Полузабытый юбилей забытой империи. 750 лет со дня образования Золотой Орды
Пятница, 19.07.2019
20:07  УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко
18:18  Россия не ведет консультации о второй военной базе в Кыргызстане, - замглавы МИД РФ Карасин
18:14  Инфантилизм власти привел Казахстан к засилью религиозных экстремистов, - С.Дуйсембаев
14:04  Уйгурам не хватило подписей в Совете по правам человека ООН, - М.Коростиков
13:32  1,5 тысячи кыргызских силовиков окружили кой-ташский "штаб" атамбаевцев. Будет штурм?

12:31  Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:29  Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире
12:25  Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков, - И.Кармазин
12:23  Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:22  Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:18  Как забастовки кемеровских и карагандинских шахтеров расшатали СССР (забытая история)
12:17  Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль
12:15  Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:13  Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау
12:05  Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии
12:03  Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина
12:02  Казахстан: узбеков все больше и больше
11:58  Ни одно из ядерных чудищ (США и РФ) не победит в Ядерной войне, - Дэн Депетрис
11:57  Intercept: Израильские беспилотники стали глазами России
09:12  Возможен ли казахский Янукович?
07:21  Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе
06:58  Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:53  Хаос вооруженного противоборства. Рациональное и иррациональное в стратегии гибридной войны, - А.Бартош
06:37  Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet
06:32  Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК, - А.Шитов
06:29  Турция начинает открытую войну c курдами, - В.Мухин
06:26  "Валите в Рашку". Бишкекский горсуд признал невиновным кыр-нацика Болотбека
00:27  Эпоха новых войн: мировая мышеловка глобализации захлопывается, - Р.Хубиев
Четверг, 18.07.2019
22:46  Казахстан: переход на латиницу откладывается? - А.Куменов
19:37  Туркменистан. "Потемкинская экономика", "на грани катастрофы"
19:36  Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?
19:22  Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты? - САМ
18:00  Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
17:29  Иран задержал в Персидском заливе танкер с "контрабандным топливом"
15:52  Суд по делу о модернизации БишкекТЭЦ. Путаница свидетелей и обещание расстрела
15:31  Маньяк-пироман сжег японскую аниме-студию Kyoto Animation, вместе с 33 сотрудниками
15:25  Либерализм и свобода. Идея себя изжила? - С.Белкин
15:08  50 оттенков позднего елбасизма. Анатомия КазКердыка. Ч. 1 (пролог), - Е.Жалбаков
15:05  Вице-губернатор китайского Гуйчжоу Пу Бо вместо смертной казни получил пожизненное
15:02  Хорезм и Каракалпакия сидят без света. Сломалась Тахиаташская ТЭС
14:57  Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан
14:22  Президенты Белоруссии и России определят предел, до которого можно объединяться
14:20  Российско-турецкий оборонный контракт – чем ответят США и Европа?
14:19  Как живет Донбасс в ожидании прекращения беспорядочных обстрелов
14:16  Выборы бизнес-омбудсмена в Киргизии. Процесс превратили в торги и засекретили, - 24.kg
14:13  Капитализм в России - диагноз: ростовщичество, - В.Катасонов
10:00  Крупный пожар в Алматы. Прямое включение
09:05  УзбZo’r TV отстранил от эфира артистов, которые проявляли любовь к Г.Каримовой
08:51  В Джизаке в 45-градусную жару бюджетников вывели на уборку улиц к приезду Мирзиеева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Полузабытый юбилей забытой империи. 750 лет со дня образования Золотой Орды
00:13 20.07.2019

"Так проходит земная слава". Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования.
"Так проходит земная слава". Это древнее изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, великому государству, о котором слышали все, но мало кто знает что-либо кроме устоявшихся идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня его образования.
В 1269 году несколько потомков Чингисхана собрались на курултай в городе Таласе и договорились проводить политику, независимую от верховного хана в Каракоруме, разделив сферы влияния. С этого дня улус Джучи, названный так по имени старшего сына основателя Монгольской империи, обрел статус самостоятельного государства, а его правитель Менгу-Тимур стал именоваться ханом и чеканить собственную монету. Позже его потомки обзавелись и другими символами верховной власти, в том числе особым царским шатром – Золотой Ордой, который до этого являлся привилегией верховного хана. Со временем название ставки перешло на все государство. Оно так и осталось под этим именем на скрижалях истории.

Дата образования государства, как это нередко бывает, достаточно условна. Это лишь год официального обретения улусом Джучи статуса. До этого, будучи частью великой Монгольской империи, он уже проводил достаточно независимую политику, активно участвуя в политической жизни тогдашнего мира от Египта на юге и Германии на Западе до Китая на востоке.

В состав Золотой Орды входили земли современных России, Румынии, Молдавии, Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Узбекистана. На северо-западе его границы достигали Балтийского моря, на северо-востоке уходили в сибирскую тайгу. Это была типичная империя, объединившая множество народов и национальных государств.

Это сыграло с Золотой Ордой злую шутку. После ее распада многие народы, восстановив свою государственность, стали рассматривать период нахождения в составе империи как иго. Подчиненное и угнетенное положение. А само наследие Золотой Орды рассматривалось именно как притязание на имперскую власть и активно использовалось в политике. Крымские ханы, объявляя себя наследниками, оправдывали свою агрессивную политику против Русского государства, а оно не оставалось в долгу, объявив злой дочерью Золотой Орды Казанское ханство. Кстати, именно в идеологической полемике XVI века и был впервые применен сам этот термин – Золотая Орда.

Споры о том, чем же было это государство – тюрьмой народов или могучим союзом, обеспечивавшим своим подданным безопасность и возможность спокойно развиваться, идут и по сей день. И у той, и другой стороны нет недостатка в аргументах.
Для Руси нет никаких сомнений, что именно военная сила Золотой Орды помогла сдержать крестоносный натиск на Восток с Запада. Льготы, предоставляемые ханами православной церкви, во многом способствовали укреплению ее позиций. Церковные владения находились под особой защитой. Их освободили от налогов, дали право собственного суда.
Основой религиозной политики золотоордынских ханов была веротерпимость. Представители всех конфессий были равны перед законом и пользовались защитой верховной власти.

Имперский характер власти приводил к забавным казусам. При общем равенстве монголы обладали преимуществом и считались правящим народом. Это привело к тому, что монголами стали просто-напросто назначать. Новоявленному представителю господствующей элитой преподносилась чаша кумыса и монгольский халат. После чего он считался монголом. Так что с точки зрения ордынского права монголами были и многие русские князья. Некоторые из них получали и более высокий статус. Женившись на ханских родственницах, они становились членами семьи чингизидов с титулом гургена – зятя.
Веротерпимость не только обеспечивала ханам поддержку и благожелательное отношение православной церкви, она привлекала людей, подвергнувшихся гонениям по религиозному признаку. Прежде всего, из соседней Персии. Сильная власть и порядок, безопасность на торговых путях, равенство перед законом стали причиной расцвета Золотой Орды в XIV веке. Бурный рост городов, увеличение населения продолжались почти полвека.

Вместе с этим росли противоречия. Военная сила государства находилась в кочевьях, живущих по вековым законам степи. Экономическая – в городах, где всем заправляли купцы, объединения ремесленников и было сильно влияние ислама и христианства. Вечный конфликт булата и злата стал превращаться в политическую борьбу, которая все чаще принимала религиозную окраску.
Экономическая жизнь требовала хорошо продуманной и развитой правовой системы. Судей, хорошо разбирающихся в тонкостях торговли и имущественных отношений. Рожденная среди стад и степных шатров, Яса (Закон великой власти, что-то типа конституции) Чингисхана ничего не говорила о хитросплетениях рынков и базаров. Рост экономики в начале XIV века сразу принес изменения в политике. Могущественнейший хан Золотой Орды Узбек уже пришел к власти благодаря щедрой финансовой поддержке купцов. Неудивительно, что вскоре он официально принял ислам и стал всячески способствовать утверждению в государстве этой религии.

Говорят, лучше всего запоминается последняя фраза. В истории Золотая Орда так и осталась мусульманским государством. Хотя большая часть ее существования прошла под знаменем веротерпимой Ясы.

Созданная силой оружия, богатевшая за счет контроля торговых путей, она так и не смогла окончательно объединить земли, отличающиеся друг от друга не только верой, но и экономикой. Возможно, ей просто не хватило времени. Расцвет Золотой Орды продолжался всего около полувека. Сначала сокрушительный удар нанесла страшная эпидемия Великой чумы в 1347 году, потом династический кризис и последовавшие междоусобицы, которые русские летописцы назвали "Великой замятней", привели к распаду государства. Но даже ослабленная смутами Орда еще долго жила призраком былого величия. Давным-давно независимые улусы продолжали борьбу за символический Золотой Престол, русские земли признавали свою зависимость и платили дань.

В последний раз это случилось в 1501 году. Когда сыновья хана Ахмата, который за 20 лет до этого "стоял на Угре", в очередной раз попытались восстановить былое величие. На следующий год крымский хан Менгли-Гирей захватил и сжег Сарай – былую столицу Орды, окончательно сделав это царство достоянием истории. На ее скрижалях ему было отведено всего два с половиной века.
Однако столь великое государство не могло сгинуть бесследно. Просто речь теперь уже шла о его наследстве. Есть и такие, кто не прочь поговорить об этом в наши дни. Благо юбилей дает повод.

Сергей Зацаринный
18 июля 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563570780
Новости Казахстана
- Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
- Аскар Мамин посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №497
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №520
- Кадровые перестановки
- Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны
- Оценка эффективности использования средств бюджета и субъектов квазигосударственного сектора, направленных на привлечение национальных и международных юридических и консалтинговых компаний, проведение исследовательских работ
- Аким Алматы Б.Сагинтаев обсудил с руководством холдинга "Байтерек" меры поддержки и развития бизнеса
- Состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК
- ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  