Власти Туркменистана в два раза завысили реальные показатели по сбору пшеницы

00:21 20.07.2019

5 июля президенту Гурбнагулы Бердымухамедову доложили, что в Туркменистане перевыполнили план по сбору пшеницы и вместо запланированных 1 600 000 тонн собрали на 50 тысяч тонн больше.



Как выяснили корреспонденты "Хроники Туркменистана", в Аппарат президента от вице-премьера поступили иные данные, что в стране собрали лишь 845 000 тонн зерна. Однако на фоне дефицита муки и хлеба власти решили завысить количество собранного урожая.

Больше всего, 272 000 тонн, приписали Ахалскому велаяту, который недавно возглавил Сердар Бердымухамедов. В итоге в этом велаяте, по данным госСМИ, собрали 472 665 тонн пшеницы при запланированных 450 000 тоннах и выполнили план на 105%. В реальности в этом велаяте, где посевы серьезно пострадали от дождей, было собрано чуть более 200 000 тонн.

Еще 533 000 приписанных тонн пшеницы поделили между оставшимися четырьмя велаятами.

Напомним, что в 2018 году, по данным ХТ, в стране собрали в три раза меньше пшеницы, чем требовалось по плану.