 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саид Джабраилов спроектировал футуристический и красивый православный храм в МосквеСаид Джабраилов спроектировал футуристический и красивый православный храм в Москве
00:32 20.07.2019

Проект футуристического православного храма, который построят в Москве, вызвал споры

Москомархитектура и Московская Патриархия одобрили проект храма священномученика Игнатия Богоносца на западе столицы в современном стиле, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Здание возведут на улице Верейской в Можайском районе, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Религиозное сооружение будет очень необычным и, можно сказать, футуристичным.

"Одной из его особенностей станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Сквозь стекло прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь. Стоит отметить, что в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве храмов, и то, что этот проект появился, – маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные элементы для храмового зодчества, добавив новаторские детали", – сказал Сергей Кузнецов.

Храм спроектировали Саид Джабраилов из бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint, которое специализируется на общественных пространствах. Инициатор и заказчик проекта – настоятель храма иеромонах Иона.

Прообразом послужила Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, построенная в XIV веке. В те времена использовалось минимальное количество декоративных элементов.

"От большинства строящихся храмов сооружение будет отличаться лаконичностью и минимализмом. В основе проекта лежит классическая крестово-купольная система. Купол плавно переходит в барабан, стены которого немного наклонены внутрь, становясь с ним единым целым. Стены сводов тоже имеют небольшой наклон, таким образом, своды, барабан, купол образуют единую сложную форму. Кровля визуально опускается до земли, храм будто вырастает из нее", – рассказал Саид Джабраилов.

Он уточнил, что перекрытия подклета (цокольного этажа), вертикальные несущие конструкции, наружные лестницы, своды, шатер и барабан выполнят из монолитного железобетона.

Фасад обошьют стеклофибробетонными плитами, кровлю и купол – также стеклофибробетоном или стеклопластиком. Крест на куполе сделают из триплекса с возможностью подсветки.

"Вместимость храма – 500 человек. Пространство для моления – светлое, высокое, практически без декоративных деталей. Мы постарались разместить их во все конструктивные части храма. Например, в стенах есть встроенные ниши для икон и выступающие подставки для свечей, над которыми находится оформленная в виде рельефа стены вытяжка", – рассказал Валерий Лизунов.

По его словам, проект храма будет представлен на Международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards.

Между тем, в интервью радиостанции "Говорит Москва" член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин объяснил, что проект церкви еще не утвержден. По его словам, в РПЦ чтут классические архитектурные формы. В то же время, у здания в современном стиле также есть шансы на постройку, отметил Калинин.

"Окончательного решения по проекту не принято. Через Московскую комиссию по архитектуре и церковному искусству проект еще не проходил. Конечно, у профессионалов со стороны РПЦ возникнет ряд вопросов, на которые проектировщикам и тем, кто спонсирует этот проект, придется давать ответ. Церковь всегда открыта для всего нового. Конечно, есть определенные параметры, которые могут совпадать или не совпадать с предлагаемым проектом. Сто процентов, всегда есть шансы.

После периода киевского в северо-западной и в западной части Руси сформировался образ национальной самоидентичности русской православной архитектуры. Дмитровский собор во Владимире, Покрова на Нерли – эти архитектурные формы сформировали русскую православную идентичность. Поэтому когда возникают новые идеи, подходы, безусловно, церковь открыта к ним; но самосознание, которое сформировалось веками, не должно быть разрушаемо каким-то сиюминутными, не проверенными временем формами. Мы не должны у кого-то что-то заимствовать. У нас достаточно своих традиций, корней, пассионарности, как говорил Гумилев".

Источник - Накануне.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563571920
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