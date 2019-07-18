 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.07.2019
01:49  Диктат худших. Людям дают понять: развитие не нужно, - Г.Иванкина
00:49  Как Россия наращивает свое влияние за счет ошибок США
00:40  У будущего премьера Англии Бориса Джонсона прадедом был - казненный Ататюрком глава МВД Османской империи
00:37  Задержанный Ираном танкер Stena Impero не выходит на связь
00:34  Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой
00:32  Саид Джабраилов спроектировал футуристический и красивый православный храм в Москве
00:21  Власти Туркменистана в два раза завысили реальные показатели по сбору пшеницы

00:17  Туркмения может стать новой проблемой России, - "Взгляд"
00:13  Полузабытый юбилей забытой империи. 750 лет со дня образования Золотой Орды
00:10  Правительство и руководство Банка России пора судить, - М.Делягин
00:04  Эксперты Минобороны России оценили действия казахских саперов в г.Арысь
Пятница, 19.07.2019
20:33  Война расставляет все точки над i. Новая тактика ВВС, - А.Цыганок
20:07  УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко
18:18  Россия не ведет консультации о второй военной базе в Кыргызстане, - замглавы МИД РФ Карасин
18:14  Инфантилизм власти привел Казахстан к засилью религиозных экстремистов, - С.Дуйсембаев
14:04  Уйгурам не хватило подписей в Совете по правам человека ООН, - М.Коростиков
13:32  1,5 тысячи кыргызских силовиков окружили кой-ташский "штаб" атамбаевцев. Будет штурм?
12:31  Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:29  Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире
12:25  Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков, - И.Кармазин
12:23  Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:22  Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:18  Как забастовки кемеровских и карагандинских шахтеров расшатали СССР (забытая история)
12:17  Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль
12:15  Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:13  Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау
12:05  Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии
12:03  Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина
12:02  Казахстан: узбеков все больше и больше
11:58  Ни одно из ядерных чудищ (США и РФ) не победит в Ядерной войне, - Дэн Депетрис
11:57  Intercept: Израильские беспилотники стали глазами России
09:12  Возможен ли казахский Янукович?
07:21  Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе
06:58  Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:53  Хаос вооруженного противоборства. Рациональное и иррациональное в стратегии гибридной войны, - А.Бартош
06:37  Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet
06:32  Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК, - А.Шитов
06:29  Турция начинает открытую войну c курдами, - В.Мухин
06:26  "Валите в Рашку". Бишкекский горсуд признал невиновным кыр-нацика Болотбека
00:27  Эпоха новых войн: мировая мышеловка глобализации захлопывается, - Р.Хубиев
Четверг, 18.07.2019
22:46  Казахстан: переход на латиницу откладывается? - А.Куменов
19:37  Туркменистан. "Потемкинская экономика", "на грани катастрофы"
19:36  Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?
19:22  Каким будет Казахстан, если к власти придут казахские националисты? - САМ
18:00  Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
17:29  Иран задержал в Персидском заливе танкер с "контрабандным топливом"
15:52  Суд по делу о модернизации БишкекТЭЦ. Путаница свидетелей и обещание расстрела
15:31  Маньяк-пироман сжег японскую аниме-студию Kyoto Animation, вместе с 33 сотрудниками
15:25  Либерализм и свобода. Идея себя изжила? - С.Белкин
15:08  50 оттенков позднего елбасизма. Анатомия КазКердыка. Ч. 1 (пролог), - Е.Жалбаков
15:05  Вице-губернатор китайского Гуйчжоу Пу Бо вместо смертной казни получил пожизненное
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой
00:34 20.07.2019

Глеб Простаков
журналист

Перед парламентскими выборами на Украине Владимир Зеленский активизировался, выйдя из формата общения со своими избирателями с помощью телевизионных роликов. Он активно ездит по стране, критикует местных чиновников и госслужащих, а параллельно – раздает должности во вверенной ему вертикали власти: меняет губернаторов областей и местных администраций, назначает советников и начальников разнообразных служб в Офисе президента. Эта активность имеет свое рациональное происхождение.

Сейчас очевидно, что назначить нового премьер-министра и сформировать состав правительства можно будет не раньше сентября. Подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко Центризбирком воспользуется максимальными законными сроками для объявления формальных результатов выборов и приведения в должность депутатов Верховной рады. Терять парламент раньше этого срока ни Порошенко, ни глава МВД Аваков, которые на пару контролировали Раду последние несколько лет, естественно, не хотят.

А значит, Зеленский еще как минимум полтора месяца будет "обездвижен". Он не сможет принимать никаких важных решений. При этом, развлекая публику в "Фейсбуке" и дожидаясь выборов в расчете на хороший результат и возможность быстро поставить во главе правительства своего человека, Владимир Зеленский терял рейтинг со скоростью один процент в неделю.

Динамика приняла угрожающий характер – ему нужно демонстрировать активность. Ведь одно дело – формировать коалицию из двух партий, другое дело – делиться властью с большим числом игроков и балансировать их интересы. Тем более что зарубежные партнеры Украины накануне ясно дали понять: украинский премьер будет подконтролен и подотчетен прежде всего им, а не Зеленскому.

Статья во влиятельном американском Atlantic Council, которая анализирует список "подходящих" для Украины премьеров, де-факто отображает внутренние праймериз на должность смотрящего за Украиной от США. Среди пяти упомянутых фигур – а это замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, экс-министр экономики Украины литовец Айварас Абромавичус и нынешний глава украинского Совбеза Александр Данилюк – лояльных непосредственно Зеленскому людей нет. Все они – выкормыши западных институтов, а то и вовсе иностранные граждане.

У Зеленского намек поняли и начали действовать. Полетели головы губернаторов и глав государственных администраций. Среди назначенцев – в основном молодые управленцы и выходцы из бизнеса. Они будут лояльны Зеленскому лично.

Таков новый губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян, экс-директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции минэнерго, или молодой юрист Маркиян Мальский, назначенный главой Львовской обладминистрации, и многие другие. Премьер Владимир Гройсман, который понимает, что после выборов его дни сочтены, торгует лояльностью, принимая нужные Зеленскому решения здесь и сейчас. Как, например, отставка главы фискальной службы после критики президента.

И все же на ключевые, по-настоящему важные и ресурсные должности претендуют люди не из команды Зеленского. Так, потеснить Виталия Кличко на посту мэра Киева должен Александр Ткаченко, руководитель телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Должность мэра Киева выборная, но сегодня Кличко совмещает ее с постом руководителя Киевской государственной администрации, которая и дает ему основную часть полномочий по управлению бюджетом и ресурсами столицы. И именно ее намерен отобрать у спортивного градоначальника Игорь Коломойский. Правило "Кому принадлежит Киев, тому принадлежит Украина" никто не отменял.

Много разговоров и о слишком вольготном, если не панибратском поведении главы Офиса президента Андрея Богдана, также близкого к Коломойскому. Непонятно, кто кому больше президент – Зеленский Богдану или наоборот. Несамостоятельность нынешнего главы государства ярко проявляется во всей красе только сейчас, по прошествии двух месяцев с его избрания.

Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. Президент будет разъезжать по регионам, раздавать поручения губернаторам, контролировать строительство мостов, открывать отремонтированные дороги и школы, ругать чиновников средней руки. Его команда сможет распоряжаться выделенными на регионы, но тающими ввиду децентрализации бюджетами. Выше этой планки президент без роду и племени не прыгнет.

Реальные же потоки и схемы будут контролировать Игорь Коломойский со товарищи и американские кураторы Украины. Они же будут решать куда более масштабные вопросы войны и мира в зависимости от складывающейся внешнеполитической конъюнктуры. Решающая схватка за остатки украинского суверенитета произойдет между теми, кто "за девушку платит", и теми, "кто ее сейчас танцует".

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563572040
Новости Казахстана
- Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
- Аскар Мамин посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №497
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №520
- Кадровые перестановки
- Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны
- Оценка эффективности использования средств бюджета и субъектов квазигосударственного сектора, направленных на привлечение национальных и международных юридических и консалтинговых компаний, проведение исследовательских работ
- Аким Алматы Б.Сагинтаев обсудил с руководством холдинга "Байтерек" меры поддержки и развития бизнеса
- Состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК
- ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  