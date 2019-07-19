 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержанный Ираном танкер Stena Impero не выходит на связь
00:37 20.07.2019

19 июля 2019,

Экипаж танкера Stena Impero, который был задержан военными Ирана в Ормузском проливе, не выходит на связь. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской грузотранспортной компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, следовавшее под британским флагом, в пятницу, 19 июля.

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"В данный момент мы не можем установить связь с судном, которое направляется на север к берегам Ирана", - говорится в тексте. По данным судовладельца, танкер был задержан в 16:00.

Отмечается, что на борту - 23 моряка. В компании подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.
Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. По данным КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.
Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера - норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous - подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

18 июля стало известно, что Иран захватил в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства Fars, танкер перевозил контрабандный груз нефти. 16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

Источник - iz.ru
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