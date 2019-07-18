Диктат худших. Людям дают понять: развитие не нужно, - Г.Иванкина

01:49 20.07.2019

Галина Иванкина



Время от времени, а последнее время все чаще, мне попадаются тексты, где прямолинейно говорится: худшие - лучше. Нет, конечно, прилагательного "худший" там нет, зато имеются доказательства из серии "Неопрятные люди обладают творческим сознанием" или "Плохой почерк свидетельствует о живости ума". В общем, если ты - неряха, пишущий, как новичок ликбеза, у тебя есть великие шансы быть новым Леонардо! Обычно эти статейки написаны веселеньким, бойким стилем, где молодежный жаргон перемежается с англицизмами и прочими Интернет-словечками. Уверенная ссылка на несуществующее "исследование" пресловутых британских ученых (или еще каких-нибудь профессоров Мичиганского Института Рефлексологии и Проктологии). Кто полезет проверять? Уж точно не завсегдатай различного рода блогов, сайтов и порталов. Он тупо примет к сведению и скажет себе: "Я не тормоз - я вдумчивый. Это училка у меня - дура набитая".



В моде позитивное мышление, подразумевающее, что самокритика - это практически самоубийство, а стремление загнать себя в рамки догматической нормы грозит неврозами и депрессией. Прекрати себя мучить - козленочком станешь! Для этого и создаются подобные около-научные рассуждения. О том, что стопроцентная грамотность никому не нужна и даже говорит о негибкости сознания; приводятся примеры безграмотных гениев - вот, мол, такой-то писал с кучей ошибок, но вошел в историю, как светоч. О том, что стремление к чистоте помещения выказывает явные зачатки психического заболевания. О том, что отличники ничего не добиваются в жизни, тогда как 99 процентов успешных людей - бывшие двоечники и троечники.



Людям дают понять: развитие не нужно. Карабканье наверх создает проблемы и болячки, да и падать с вершины - больно. Зачем падать, если можно - лежать? Зачем пропалывать сорняки, если розы не так уж прекрасны? Бурьян - тоже супер. "Культивирование всегда попахивает евгеникой и тоталитарностью", - заявила некая дама из телеящика, то ли психолог, то ли социолог. Или - очередной аналитик. Нынче - масса аналитиков. Особенно в тех областях, где по логике вещей не надо ничего "анализировать" и произносить поганенький глагол "попахивает". Во все века хороший почерк считался признаком высокоорганизованного и аккуратного человека, поэтому дети, выводившие прописи, потом становились инженерами, физиками и лириками. Почерк структурирует ум. А "живость ума" - это что? Креативные выбросы в стиле Петра Павленского и "Пусси Райот"? У грузинского журналиста Габунии тоже, вероятнее всего, наблюдается "живой ум".



Неряшливые в быту люди, конечно, бывают гениальны - однако же, они гениальны вовсе не потому, что им лень протереть пыль - они в пылу открытий попросту ее не видят. Здесь причина и следствие ловко меняются местами, создавая простор для деградации. Огромное число грязнуль живут без квантовой механики, скрипичной игры и шахматных откровений. Нам же втирают, что редко моющиеся мужики склонны к изобретательству и разгадке тайн мироздания - посмотрите на Григория Перельмана и перестаньте уже так часто менять носки!



Далее несутся полезные советы, касающиеся здоровья. Актуален так называемый боди-позитив, согласно которому любое тело является прекрасным, особливо - корявое. Нравится античность?! Канон Венера и Аполлон? Да вы, батенька, евгеник и почти злобный эсэсовец. И тут нас поджидают тонны букв и мириады статей на тему "Бег - вреден". Велоспорт - опасен в условиях большого города. И в условиях села - тоже. Зато сексуальное разнообразие - полезно. Оно не только создает хорошее настроение, но и заменяет спорт хорошо устроенному человеку (ну, бывшему двоечнику с плохим почерком и домашним кавардаком).



Да, в этих же заметках, понятное дело, со ссылками на британских ученых, транслируется, что половая расторможенность - это не заболевание, но - признак неординарной, артистической натуры, а уж если ты - "голубой", то стопроцентно - кутюрье. А не сантехник.

Разумеется, полным-полно "свидетельств", что вино в ограниченных количествах пользительно, и, снова бритиш-ученые доказали: выпивающий стакан-другой в день живет в целом на -дцать лет дольше полного трезвенника. Любят пример Уинстона Черчилля, который пил, курил, всегда был жирным, и умер в возрасте 90 лет. Ваш сосед дядя Вася скопытился, не дожив до пенсии, однако, читателям-оптимистам оно - не аргумент. Черчилль - один. Вась и Джонов- миллионы. Но читателям больше нравится Черчилль - с ним как-то приятнее накатить по рюмашке.

Убогая, как под копирку написанная ахинея, имеет лишь один смысл, о коем не все даже и догадываются. Все это - игры толерантности, которая начиналась, как попытка не обижать, приголубить забитый "нестандарт". Любой. Всякий. Для начала - тех недо-сапиенсов, что обладали низким IQ перестали полагать идиотами, затем - приравняли к нормальным. "Пусть цветут все цветы!" - слышим мы регулярно, из всех "утюгов". Но движение вниз никогда не останавливается - если вы начали катиться, все - дальше кубарем в яму. Теперь уже персонажи с корявыми буквицами и неформатным образом бытия диктуют моду - они ж потенциальные Львы Толстые. "А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок. С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем", - говорила уставшая женщина, героиня довлатовского "Заповедника".



Меж тем сам Довлатов учился писать перышком №86, в сталинских прописях, копировавших гимназические. Обормотам можно простить, если они - таланты или хотя бы Довлатовы. Но не ждать от разгильдяя - вселенского творения только потому, что он не чистит ботинки.

С другой стороны, культивировать что бы то ни было, по сути не для чего. Современный мир не нуждается в лучших - он способен выкормить всех. Что есть формирование воли, силы, характера? Завуалированная борьба за лидерство в стае. Победитель в гонке получал хороший кусок бытия - вкусную еду и мягкие шкуры. Лузер не имел шансов. Сейчас любой полудурок может создать видеоблог, нести там ересь и загребать миллионы. Более того, чем тупее будет контент, тем выше вероятность миллионов - расцветшие "все цветы" хотят видеть и слышать своего парня, а не высокомерную "розу". Конкуренция в том виде, какой она была еще лет 30-40 назад, ушла в прошлое. Отсюда - деграданс и толерантность, переходящая в унижение тех, кто "при старом режиме" (выбрать любой!) мог рассчитывать на солидный пай. А мир так устроен, что если не одни, так - беспременно другие. Диктатура наихудших. Креатив заместо творчества. Мазня за миллионы долларов. "Не дебил, а солнечный человечек!" Пойти что ли насвинячить?