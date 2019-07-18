Атамбаевцы в Кой-Таше учредили альтернативное "кыр-правительство" - совет народного штаба и исполнительный комитет

07:31 20.07.2019

20 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников



Накануне состоялось экстренное собрание народного штаба в Кой-Таше. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

В связи со сложившейся ситуацией в стране принято решение о создании постоянных органов - совета народного штаба и исполнительного комитета. Они будут координировать и регулировать работу народного штаба.

Народный штаб считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть возвращение государственных органов в правовое поле. В Кой-Таше обращаются к сотрудникам силовых структур с призывом помнить об ответственности за выполнение преступных приказов.



Кроме того, народный штаб призывает политические силы, общественные движения, а также граждан Кыргызстана объединить усилия в борьбе против беззакония и сообща создать масштабное народное движение за возвращение страны на путь правового государства и устойчивого роста экономики.