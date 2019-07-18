Чего ждать от выборов в ВерхРаду Украины. Уверенной победы по партспискам "Слуге народа" будет недостаточно...

07:41 20.07.2019

Партия Зеленского их выиграет, но ему придется искать партнеров для правящей коалиции



19 июля 00:48 Елена Мухаметшина, Полина Абросимова /



Уверенной победы по партспискам "Слуге народа" будет недостаточно для завоевания большинства в 226 мандатов

РИА Новости



В воскресенье на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду (парламент). Она формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

Победитель в голосовании по партспискам уже известен: партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с большим отрывом, набирая, по разным опросам, от 40 до 50% голосов. 9–11% социологи сулят пророссийской "Оппозиционной платформе – За жизнь", возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, 7–8% – партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Кроме них 5%-ный барьер могут преодолеть "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Сила и честь" Игоря Смешко (в 2003–2005 гг. руководил Службой безопасности Украины) и "Голос" лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Среди тех, кто в Раду, скорее всего, не пройдет, – "Оппозиционный блок", созданный на базе бывшей Партии регионов экс-президента Виктора Януковича, и Радикальная партия Олега Ляшко.



Причина столь высокой поддержки партии Зеленского, по единодушному мнению украинских экспертов, не только в популярности нового президента, но и в ставке на новые лица: в списке "Слуги народа" нет ни одного действующего депутата. Правда, это принесло и свои издержки: уже после выдвижения кандидатов партия объявила так называемые постпраймериз, призвав общественность сообщать о тех членах списка, кто недостоин там находиться.



Неизбежная коалиция



Впрочем, даже уверенной победы по партспискам "Слуге народа" будет недостаточно для завоевания большинства в 226 мандатов, необходимого для формирования правительства и назначения премьера, ведь от ее одномандатников эксперты особых свершений не ждут, прогнозируя им не более 70–80 мест. Поэтому в день голосования будет, по сути, решаться еще и вопрос о том, с кем партия Зеленского сможет создать правящую коалицию и на каких условиях. Например, Тимошенко уже назвала воскресное голосование "всенародными выборами премьер-министра". Официально представители "Слуги народа" не исключали коалиции ни с какими политическими силами, кроме "Оппозиционной платформы".



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Если в Раду пройдет "Голос", рейтинг которого в последнее время падал, то это претендент номер один на коалицию, считает гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

В противном случае ситуация для создания коалиции будет довольно сложной, предполагает он. Преодолеет ли барьер "Сила и честь", тоже непонятно, отмечает социолог: "Оказалось, что слишком много партий претендуют на один и тот же проевропейский электорат, поэтому точный прогноз дать невозможно". "Батькивщина" тоже активно настроена на кооперацию со "Слугой народа", о чем говорила и Тимошенко, напоминает Паниотто: "Они близки по заявленным ориентациям. Но в случае коалиции Тимошенко, скорее всего, будет претендовать на пост премьера, и вопрос в том, захочет ли президент иметь опытного премьера". С Порошенко же Зеленский создавать коалицию, "естественно, не будет", между ними было много взаимных оскорблений, добавляет социолог.



Точно можно сказать, что в коалиции не будет партий Медведчука и Порошенко, согласен украинский политолог Владимир Фесенко: "Выбор небольшой. Вариант № 1 – "Голос". Вариант № 2 – "Сила и честь", если она пройдет в парламент. Вариант № 3 – "Батькивщина": они хотят в коалицию, но Тимошенко хочет быть премьером, так что тут могут быть проблемы". Скорее всего, коалицию создадут в августе, вопрос лишь в согласовании модели конституционного соглашения и основных программных позиций, а также в распределении постов в правительстве, должностей премьера и спикера, говорит эксперт.



Чего ждут в России



К партии Зеленского примкнет часть одномандатников, что добавит ей голосов, но будет недостаточно для устойчивой коалиции, полагает Александр Гущин из РГГУ: "Коалиция возможна либо с "Голосом", если он проходит (что вызывает сомнения), либо с "Батькивщиной". Вероятность второго варианта была бы выше, если бы Тимошенко не имела амбиций премьера, а согласилась, например, на должность спикера Рады". Назначение ее премьером нивелирует образ Зеленского как сторонника новых людей, поясняет эксперт: "Тимошенко – политик старой формации, хотя и очень талантливый".



Результат голосования будет зависеть от явки и событий последних дней, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: "Думаю, того, что получит Зеленский, будет достаточно, чтобы контролировать Верховную раду". "Слуга народа" будет стараться создать центристскую коалицию и партия Порошенко едва ли в нее войдет, говорит эксперт: "Трудно представить и блок с правыми радикалами. Но самый интригующий вопрос – насколько Зеленский может быть готов объединиться с такими политиками, как Бойко: с теми, кто в предыдущей Раде занимал оппозиционные и даже, можно сказать, радикальные позиции по отношению к блоку Порошенко. У таких союзов есть свои "за" и "против", но об этом можно говорить, только если Зеленскому не хватит электоральной поддержки".



Судя по прогнозам, партия Зеленского получит как минимум простое большинство, а может, и абсолютное, согласен директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: "Именно Зеленский будет определять повестку коалиции, он должен получить своего премьера. В такой ситуации глупо давать пост премьера Тимошенко – в чем смысл? У представителей Зеленского есть рациональный технологический прием: часть одномандатников может сформировать группы, и их вхождение в коалицию со "Слугой народа" для президента имиджево выгоднее всех остальных вариантов".



На что надеется Кремль



Отдельный вопрос – чего ждет от новой украинской коалиции руководство России. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что, прежде чем говорить о встрече с Зеленским, нужно сначала дождаться выборов в Раду и формирования правительства. А в четверг, за три дня до голосования, Путин вслед за премьером Дмитрием Медведевым демонстративно встретился с Медведчуком.

Созданная коалиция никак не сможет повлиять на переговоры с Россией, полагает Фесенко: "Ситуация с Медведчуком – исключенный вариант. У Зеленского не хотят вести переговоры [с Россией] через него. Насколько я знаю, украинские переговорщики крайне недовольны тем, что Медведчук через Москву вставляет палки в колеса, мешает переговорам, создает проблемы по теме моряков и другим вопросам". Новая Рада сможет влиять на переговоры лишь косвенно – если придется утверждать какие-то законопроекты, связанные с переговорным процессом, говорит эксперт: "Тогда могут быть проблемы. И самая большая в том, что в Москве хотят реанимировать конституционные изменения об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эта тема крайне конфликтная, любая попытка вынести этот законопроект на голосование встретит очень сильный протест и в парламенте, и на улице. У Зеленского это понимают и поэтому на уступки по этому вопросу не пойдут".

России не важно, с кем "Слуга народа" войдет в коалицию, уверен Чеснаков: "Для Кремля полезно, если в Раде будет сильная пророссийская сила. Если "Оппозиционная платформа" займет второе место, то это будет сигналом, что внутри Украины усиливается запрос на улучшение отношений с Россией. Эта сила в Раде окажется в изоляции, но статус второй по результату партии будет иметь важное символическое значение". Кроме того, России важно, чтобы на Украине скорее была сформирована ответственная власть, подчеркивает эксперт: "В Кремле хотят понимать, как и какой диалог можно вести с Киевом, насколько Зеленский чувствует себя уверенно, когда в Раде нет такого большого количества национал-радикалов. Выборы создадут новые возможности для диалога и, скорее всего, сформируют более комфортные условия для выполнения минских соглашений". Но Зеленский – неопытный политик и многие факторы указывают на то, что у его команды нет стратегии и четкого понимания, кто и за какие направления отвечает, добавляет Чеснаков.