 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пентагон хочет увеличить число баз в Азии, - В.Скосырев
07:44 20.07.2019

Номинант на пост министра обороны США рассматривает разные варианты борьбы с КНР
Владимир Скосырев

Необходимость наращивать военное присутствие в Азии Марк Эспер аргументировал кризисом в сфере стратегической стабильности.

Китайские войска на учениях в пустыне Гоби отрабатывали ракетный залп по американским базам в Японии. По словам аналитиков в США, такой сценарий вполне возможен, если Пекин сочтет, что Вашингтон посягает на его коренные интересы, в первую очередь на Тайване и в Южно-Китайском море. В связи с усилением ракетного потенциала КНР Марк Эспер (вероятно, будущий шеф Пентагона) предлагает рассредоточить американские стратегические силы в Японии и Восточной Азии. Не исключен и превентивный удар. Но это может вызвать возражение со стороны Токио.

В последний раз США и КНР подходили к грани войны в начале 60-х годов. Тогда Мао Цзэдун сосредоточил воинские части у Тайваньского пролива. Маленькие острова в 5–10 км от материка, контролируемые Тайванем, подвергались интенсивным обстрелам артиллерии Народно-освободительной армии. Вашингтон грозил Пекину атомным оружием. Главе советского правительства Никите Хрущеву пришлось уговаривать Мао не доводить дело до столкновения с американцами.

Это давняя история. Сегодня споры между США и КНР идут вокруг торговых тарифов, защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а не дислокации воинских частей. Холодная война вроде бы далеко позади.
Но армии продолжают разрабатывать сценарии возможной конфронтации. Причем применение ракетно-ядерного оружия в этих сценариях рассматривается отнюдь не как немыслимый вариант. Это видно из отчета Сенату Марка Эспера, чиновника, которого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост главы оборонного ведомства.

"Китай в технологическом плане значительно продвинулся в создании систем оружия, которые могут разгромить войска США или подорвать коренным образом их эффективность", – предупредил Эспер сенаторов. Названы в отчете и виды вооружений, которые способны нанести США максимальный ущерб. Это крылатые ракеты, баллистические ракеты короткого и среднего радиуса действия, базирующиеся на земле. Они могут достать "вторую цепь островов", включающую Японию, Марианские острова и Микронезию. Согласно документам Пентагона, базы именно на этой цепи должны заблокировать продвижение китайских кораблей за пределы западной части Тихого океана.

Как отмечает японская газета Japan Times, эксперты называют крупные американские базы, подобные базе ВВС в Кадене (Япония), "сидящими утками", предназначенными для обстрела мощными китайским ракетами. Поэтому начальник штаба ВВС США, как и начальники штабов других родов войск, выступают за то, чтобы они были рассредоточены и создали опорные пункты в других районах. Обобщая точку зрения этих военачальников, Эспер сказал конгрессменам, что нужно создавать новые базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Причем, по свидетельствам военных аналитиков, время не терпит. Ведь, как стало им известно, китайские части провели в пустыне Гоби учения, где наносились удары по базам США в японских городах Йокосука, Кадена и Мисава. Такое развитие событий не исключено во время кризиса, если Пекин решит, что другим путем отвести американскую угрозу для интересов Китая невозможно.
Лайл Моррис, старший аналитик в корпорации RAND, утверждает, что после таких ударов США все же смогут проводить боевые операции силами ВВС из удаленных районов Японии, Филиппин, Океании. Впрочем, американские эксперты говорят: нет гарантии, что Токио безропотно согласится. Япония может потребовать права "вето" на удары с ее территории.

Выступая за расширение сети баз, Эспер косвенным образом сослался на то, что США решили выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРСМД) между Вашингтоном и Москвой. Благодаря этому США смогут разместить на земле в Японии и других районах наземные ракеты более дальнего радиуса действия, чтобы "дать отпор Китаю".
В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что у США есть четкая градация между полноценными военными базами, где американские войска находятся на постоянной основе, и пунктами временного размещения, где они находятся на условиях ротации или во время учений. Возможно, Эспер имел в виду увеличение числа таких пунктов для демонстрации флага Китаю и России в том числе.

Что касается ДРСМД, то он мертв, считает эксперт. "Это открывает перед американцами возможность, не нарушая этот договор, разместить на их объектах в Азии крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, направленные против Китая. Однако в документах Министерства обороны и аналитических центров указывается, что Америке следует усилить свой потенциал в Азии, имея в виду не только КНР, но и РФ", – заключил Батюк.

Источник - ng.ru
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