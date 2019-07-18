 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русская кухня становится популярной среди китайцев, - Чжан Дуань
13:31 20.07.2019

В китайском городе Сиань открылся ресторан русской кухни. Изначально его директор хотел, чтобы блюда напоминали о родном доме соотечественникам, которые работают или учатся в Китае. "Чтобы сохранить вкус некоторых блюд, мы даже привозим продукты из России", – поделился молодой человек. Но место стало настолько популярным, что теперь там часто можно встретить местных жителей.

Mei jin wang (Китай): подарить древнему городу вкус настоящих русских блюд
Чжан Дуань (张端)

Вкусный борщ, ароматные хачапури, тушеное мясо с хурмой и картофелем по-грузински. Ресторан Ketch Up отлично подходит для встречи с друзьями, которые любят поесть и уже не могут сдерживать урчание животов.

Этот ресторан находится в российско-китайском инновационном парке "Шелковый путь" в городе Фэндун нового района Сисянь. Ежедневно там готовятся традиционные блюда русской кухни, которые пришлись по вкусу жителям старого города и стали хорошим средством от ностальгии для работающих там русских, украинцев и белорусов.

Ketch Up - это популярная в России сеть ресторанов. "Летом 2018 года мы открыли наш первый ресторан на территории Китая, в российско-китайском инновационном парке „Шелковый путь", благодаря чему многие жители города Сиань смогли отведать аутентичные русские блюда", - сказал директор ресторана Александр.

"Для нас необычно и приятно готовить свои блюда в старом городе"

Недавно ресторан Ketch Up посетили репортеры. Элегантные светильники, приятная русская музыка, чистые окна до пола, пышная зелень за ними и, конечно же, настоящие блюда русской кухни делают посещение данного заведения незабываемым.

Когда пришли репортеры, директор ресторана Александр разговаривал с барменом. Этот молодой россиянин 28 лет на чистом китайском рассказал нам историю, связанную с Сианем: "Прошлым летом строительный холдинг „Лидер Групп" основал российский инновационный центр в российско-китайском парке „Шелковый путь" в городе Фэндун, куда приехало много желающих поработать над проектами по привлечению инвестиций. По мнению „Лидер Групп", путь к сердцам российских инвесторов лежит через желудок, поэтому они и стали сотрудничать с сетью ресторанов Ketch Up".

"В России много ресторанов этой известной сети, но в Китае есть только один, в российско-китайском инновационном парке „Шелковый путь". Выбирая Сиань из-за его истории, традиций и культуры, мы хотели оставить свой след в городе, откуда начинался древний Шелковый путь".

Изначально Александр хотел аутентичной едой заглушить в сотрудниках инновационного парка чувство тоски по родине и еще больше повысить репутацию сети ресторанов Ketch Up, привлекая все больше жителей Сианя. "Зачастую местные жители специально приезжают в инновационный парк со своими друзьями, чтобы попробовать блюда русской кухни в нашем ресторане. Благодаря нашему борщу, мясу в белом соусе и квасу собственного приготовления, жителям Сианя очень полюбилась русская и грузинская кухня".

"Чтобы сохранить вкус некоторых блюд, мы привозим какие-то продукты из России. Наши повара, бармены и некоторые официанты - русские, - сказал Александр. - Моим коллегам, приехавшим в Китай издалека, необычно и приятно готовить свои блюда в старом городе".

"Китай стремительно меняется и развивается!"

Журналистам стало интересно, где Александр научился так хорошо говорить по-китайски. Увидев любопытство в их глазах, директор ресторана с улыбкой пояснил: "Китай - моя вторая родина. Я четыре года учился в Пекинском университете внешней торговли, после чего вернулся в Россию и работал администратором в одном ресторане. Узнав, что Ketch Up ищет директора в один из ресторанов сети, который будет находиться в Китае, я без тени сомнения отправил им свое резюме".

"Мне было очень радостно вернуться в Китай, тем более чтобы работать в Сиане. Когда я уезжал из этой страны в 2011 году, у меня еще не была подключена платежная система „Вичата" (WeChat) и программа для проката велосипедов. Сейчас мобильные платежи стали обычным делом. В этом плане Китай меняется и развивается очень быстро! Ради китайских потребителей в прошлом году во время Чемпионата мира многие рестораны ввели систему мобильных платежей. Это также упростило жизнь китайских студентов по обмену и туристов", - сказал Александр.

Александр живет в Сиане уже почти год. "Это очень радостно для меня, хотя и немного грустно, - признался молодой человек. - Я много работаю, у меня нет даже времени прогуляться по старому городу. Я был на Большой пагоде диких гусей, с высоты которой открывается прекрасный вид на цветущую зелень. Мне это очень понравилось. Также я был в историческом музее провинции Шэньси, где увидел национальные сокровища и расширил свой кругозор. Но есть еще много мест, которые я хотел бы посетить. Больше всего мне хочется съездить на гору Хуашань и самому ощутить всю мощь природы".

Несмотря на загруженность на работе, Александр вполне доволен своей жизнью в Сиане: "Мне здесь комфортно и интересно. В инновационном парке для всех работников из России предоставили неплохое жилье. Квартиры выдавались с полной обстановкой, так что нам не нужно было ни о чем беспокоиться. Я уже завел себе немало друзей среди местных жителей, отчего повседневная жизнь стала еще радостнее".

Углубление российско-китайского торгово-экономического обмена при помощи еды

Еда в ресторане Ketch Up не только дарит возможность поесть родных блюд русским, украинцами и белорусам, работающим в инновационном парке, но и способствует углублению российско-китайского торгово-экономического обмена.

Еда - это универсальный способ общения, так как путь к сердцам людей лежит через желудок. Не так давно, на закрытии четвертой выставки "Шелковый путь" в Сиане, представители Уральского федерального округа, приехавшие в поисках партнеров от России, как от одного из главных гостей мероприятия, привезли с собой черничное варенье и вяленую оленину из расчета на все пять дней выставки, но товар разошелся всего за два дня.

Вице-президент компании "Лидер Групп" Марина сообщила журналистам, что с момента открытия российско-китайского инновационного парка "Шелковый путь" в городе Фэндун в апреле 2018 года, многие российские компании выбрали Сиань как перспективное направление развития. Только за прошлый год в инновационный парк пришли 16 компаний из стран и регионов, участвующих в совместном строительстве "Одного пояса, одного пути". В этом году к ним уже успели присоединиться 10 компаний. До конца года ожидается прибытие в инновационный парк еще 15 компаний.

Помимо вкусной еды инновационный парк привлекает иностранные фирмы, а также китайские компании, желающие обосноваться в Центральной Азии и России, предоставлением бизнес-консалтинга по юридическим вопросам, помощью в финансировании и сертификации. Вице-президент "Лидер Групп" сказала: "Я верю, что российско-китайский инновационный парк „Шелковый путь" сможет очень быстро развиться до внушительных размеров, а китайские, российские компании, а также фирмы из других стран, участвующих в строительстве „Одного пояса, одного пути", смогут здесь взаимовыгодно сосуществовать".

Источник - ИноСМИ
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