За Родину, за Сталина! Главком Жээнбеков лично провел учения "Сары-Таш - 2019" на своей алайской родине

20:35 20.07.2019

В Алае с участием президента прошли тактические учения "Сары-Таш - 2019".



20 июля на полигоне "Сары-таш" в Алайском районе Ошской области состоялся заключительный этап специальных тактических учений "Сары-Таш - 2019".

Учения проведены по плану Генерального штаба Вооруженных Сил с участием структурных подразделений Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Государственного комитета национальной безопасности и Министерства чрезвычайных ситуаций страны.



За ходом учений наблюдал президент Кыргызской Республики, главнокомандующий Вооруженными силами Сооронбай Жээнбеков.

Президент ознакомился с единицами вооружений, снаряжением и военной техникой.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках тактических учений "Сары-Таш - 2019" отработана межведомственная координация и взаимодействие в подготовке и проведении специальной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Были успешно отработаны задачи по охране государственной границы, отселению местных жителей, освобождению заложников, а также блокированию и уничтожению боевиков.

В своем выступлении Сооронбай Жээнбеков отметил, что укрепление национальной безопасности является основным направлением внутренней и внешней политики страны.

"Особая ответственность в обеспечении безопасности возлагается на Вооруженные Силы", - подчеркнул президент.

Глава государства особо отметил важность объединения усилий Вооруженных сил, правоохранительных органов и местных властей для обеспечения эффективной координации сил.



"Без эффективной координации сил невозможно обеспечить безопасность и стабильность. Нам необходимо добиться высокой степени совместной работы министерств, ведомств и органов местного самоуправления. Учения "Сары-Таш - 2019" проводятся именно в этих целях", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что проведение данных учений способствует укреплению национальной безопасности государства и соответствует духу сотрудничества с соседними странами.



"Большинство государств, объединившись в разные организации и союзы, активно содействуют в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. В этой борьбе наша республика встала в один ряд с другими странами и международным сообществом. Участие Кыргызской Республики в ООН, ШОС и ОДКБ повышает общий потенциал всех государств в устранении современных вызовов и угроз", - подчеркнул он.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность представителям стран-партнеров, оказывающим помощь Кыргызстану в повышении потенциала отечественной армии.



В мероприятии приняли участие военные атташе России, Казахстана, Индии, руководство российской военной базы "Кант" в Кыргызстане и представители Международного Комитета красного креста.

Командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил КР Алмазбеку Карасартову был передан сертификат на 300 тысяч сомов для улучшения инфраструктуры полигона "Сары-Таш".