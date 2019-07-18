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|Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан (мисс Ланкашир) удивила жюри своим купальником
22:43 20.07.2019
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Во время отбора на конкурс девушка решила не надевать бикини и вместо этого сделала фотографии в гидрокостюме. Это не помешало ей попасть в двадцатку финалисток.
По словам Хан, в слишком откровенных нарядах она чувствует себя некомфортно. Девушка подчеркнула, что решила надеть гидрокостюм не из-за религиозных убеждений.
"Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям", - заявила Хана.
Участница уверена, что ее поступок позволил ей выгодно выделиться на фоне других конкуренток. Ее решение надеть гидрокостюм поддержали многие девушки, особенно молодые мусульманки.
В этом году Хан стала "Мисс Ланкашир", что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне. Это был первый конкурс красоты, в котором она участвовала.
Чтобы завоевать корону "Мисс Англии", необходимо пройти десять этапов конкурса. Подведение итогов состоится 1 августа 2019 года.