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Таджикистан и Киргизия готовят обмен территориями: Ворух на..., - В.Панфилова
00:56 21.07.2019

Таджикистан и Киргизия могут обменяться территориями

Рахмон и Жээнбеков готовы решить спорные вопросы по границе

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
21.07.2019

Встреча президентов Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова может положить конец конфликтам на государственных рубежах Таджикистана и Киргизии. Основной причиной споров остается неопределенность линии госграницы. Ожидается, что главы двух государств по итогам переговоров, которые состоятся в Исфаре, подпишут пакет документов по демаркации и делимитации спорных участков границы, в числе которых рассматривается вопрос о создании коридора к таджикскому анклаву Ворух.

Президенты Таджикистана и Киргизии по вопросу демаркации и делимитации госграницы договариваются не в первый раз. Однако, несмотря на все попытки глав государств урегулировать этот вопрос, проблема оставалась замороженной. Только после того, как в марте нынешнего года жители двух соседних республик стали убивать друг друга (см. "НГ" от 14.03.19), была создана рабочая комиссия, которая описала прохождение линии госграницы и пришла к соглашению по вопросам демаркации ее спорных участков.

В советское время местные жители не придавали особого значения, кто на какой территории проживает. Однако с распадом СССР ситуация изменилась коренным образом. Образовались не только независимые страны, но возникли анклавы – "островок" одного государства на территории другого. Протяженность таджикско-киргизской границы составила 976 км, из которых успели демаркировать только 504 км. Остальные участки считаются спорными. Межправительственная комиссия, которая в последнее время работает над делимитацией и демаркацией рубежей, не может прийти к согласию, по каким документам работать. Таджикистан предлагает использовать карты 1924–1927 годов, когда Ворух находился внутри границ Таджикской Советской Социалистической Республики. Киргизия настаивает на картах периода 1958–1959 и 1989 годов. В 1950-х годах Ворух стал анклавом в Киргизии.
Жители Воруха с надеждой ожидают итогов переговоров президентов двух стран, которые поставят точку в конфликтах из-за воды, земли, незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий. Об этом радио "Озоди" сказала председатель сельсовета Ворух Мехринисо Рахматова. По ее словам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон намеревается лично посетить Ворух. "Люди с нетерпением ждут визита главы государства. Надеемся, что все вопросы будут решены положительно", – сказала она.

Жители Таджикистана жалуются, что в случае конфликта соседи-киргизы закрывают дорогу Исфара–Ворух, которая проходит по киргизским селам. Еще в 2014 году они просили договориться с киргизской стороной о создании коридора на территории села Ак-сай Баткенского района – участка земли шириной 600 м и длиной 3 км. Таджикистан, со своей стороны, мог бы передать эквивалентную площадь территории республики в другом удобном для Киргизии месте. В случае такого обмена Ворух перестал бы быть анклавом.

Однако в Киргизии вопрос передачи земель – тема больная. "После того как Бишкек передал земли Китаю, в республике сложилось негативное информационное поле. Если власти подпишут документ о передаче хотя бы одного гектара земли при очевидной выгоде в 5 гектаров, то тем самым подпишут себе приговор". Бишкек пойдет на компромисс только в том случае, если полностью будет делимитирована граница", – сказал "НГ" киргизский политолог Денис Бердаков. Тем более что у Киргизии аналогичная ситуация. Баткенская область республики разделена на две части. "Жители Киргизии в 2013 году начали строительство объездной дороги Кокташ– Ак-сай–Тамдык и довели его до спорного участка Ак-сай–Ворух. Но с 2014 года начались проблемы. То минометный обстрел со стороны Таджикистана, то постоянные стычки и драки. Новая дорога невыгодна прежде всего анклаву Ворух – он теряет свои торговые преимущества", – отметил Бердаков.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что помимо земельной и водной составляющих приграничная проблема включает в себя огромное количество криминальных интересов с обеих сторон. "Киргизский Баткен и таджикская Исфара давно и устойчиво имеют славу регионов, где разнообразная контрабанда является едва ли не ведущей из отраслей местной экономики, вряд ли контрабандистские группировки – как киргизские, так и таджикские – легко согласятся с любыми попытками наведения на границе хотя бы элементарного порядка. Местная контрабанда включает в себя два важных компонента, имеющих широкое трансграничное, региональное и без преувеличения международное значение. Это перевалочные базы наркотрафика из Афганистана и встречных "серых" маршрутов поставок ГСМ с севера, из Казахстана и России, в собственно Таджикистан, соседний Узбекистан и далее в Афганистан. Во всей этой деятельности активно участвуют, как здесь принято, и правоохранители, и иные силовики", – сказал "НГ" Князев. По его словам, как Исфара, так и Баткен – места высокой активности международных радикальных религиозных группировок. Если дополнить это фактом высокого этнического национализма среди киргизского и соответственно таджикского населения по отношению друг к другу, сформировавшегося за десятилетия конфликтов, то задача урегулирования представляется, мягко говоря, непростой. Притом что каких-либо оригинальных решений не предвидится. Одним из направлений решения может быть обмен спорными участками, еще одно состоит в создании совместных свободных экономических зон. Но и об одном, и о другом говорить, вероятно, пока преждевременно. По выражению одного из бывших министров иностранных дел Киргизии, для начала нужно найти общий язык, который до сих пор найти не удавалось. Так что нужно договориться хотя бы о снятии агрессии внутри самого переговорного процесса, постепенно доводя эту необходимость и до населения.

Источник - ng.ru
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