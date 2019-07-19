 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лагерь Аль-Холь - сирийский Гуантанамо, - Libеration
06:41 21.07.2019

19 июля 2019 г.
Люк Матье | Libération
"В северо-восточной Сирии создается нечто вроде Гуантанамо"

"В лагере Аль-Холь содержатся 80 тыс. человек, в том числе жены и дети джихадистов, живущие в ужасных условиях. Некоторые страны, в том числе Россия, возвращают на родину своих граждан, страны Запада противятся этому", - пишет журналист французской Liberation Люк Матье.

"Сегодня в лагере Аль-Холь теснятся более 80 тыс. человек. Большинство из них, около 70 тыс., это сирийцы и иракцы. Они живут в главном лагере, и курдские власти считают их гражданскими лицами. Другие, иностранцы, размещаются в "пристройке", огороженной изношенной решеткой. В этой плохо охраняемой тюрьме под открытым небом содержатся более 11 тыс. женщин и детей, в том числе 7 тыс. несовершеннолетних, большинство из которых младше 12 лет. Дети рождаются почти каждую неделю", - говорится в статье.

"В лагере Аль-Холь никогда не планировалось размещать столько людей. В конце 2018 года их было всего 10 тыс. человек: остальные стекались туда, когда джихадисты отступали, вплоть до потери своего последнего опорного пункта Аль-Багхуз. Здесь представлено около 50 национальностей. Условия жизни, и без того неважные, стали невыносимыми после того, как установилась летняя жара в 50 C", - описывает автор статьи. "Гуманитарная ситуация в главном лагере плохая. В пристройке она просто плачевная", - поясняет одна сотрудница НПО.

"Заболевания, недоедание, необработанные раны, роды, которые проходят в палатках без какого-либо медицинского обслуживания... проблемы сменяют и дополняют друг друга. Несколько недель назад подача воды упала до 3 литров на человека в день. С тех пор она возросла примерно до 10 литров, тогда как санитарные нормы устанавливает ее на уровне 50", - пишет Libération.
"Скученность и отсутствие гигиены - нет душа - также способствуют распространению болезней. Сообщалось о случаях лейшманиоза и кори, а также об одном случае менингита. "Это чрезвычайно опасно, эпидемия может быть спровоцирована очень быстро", - поясняет
"Одновременно с этим ухудшаются условия безопасности. Среди заключенных привычным делом считается драка с ножами, бросание камней и угрозы: самые радикальные нападают на тех, кого они считают "неверными". В начале июля одна женщина ударила ножом курдского охранника из Сирийских демократических сил. Власти лагеря распространили фотографию выжившего молодого человека с ножом, торчащим между лопатками. (...) 15 июля в социальных сетях распространилось видео: на нем изображен ребенок, который вешает флаг "Исламского государства"* на вершину столба. Его шумно приветствуют женщины в черных никабах", - сообщает журналист.
"Инциденты такого рода рискуют лишь умножиться", - говорится в статье. "Напряженность в лагере очень сильная. Нельзя исключить даже возможность бунта ", - продолжает представитель гуманитарной помощи.
"Лагерь Аль-Холь вместимостью в 30 тыс. человек сильно перенаселен. Он превратился в гремучую смесь гражданских лиц и семей, идеологически убежденных в правоте ИГИЛ*. "Исламское государство"*, вероятно, нацелится на эти лагеря и тюрьмы, с тем, чтобы впоследствии снова внедриться в Сирию и Ирак", - указывается в сообщении американского исследовательского центра "Институт изучения войны".
"В кулуарах дипломаты и представители гуманитарной помощи выражают обеспокоенность. Они сильно встревожены тем, в какую пороховую бочку превратился Аль-холь, - передает автор статьи.

"Ситуация невероятная и беспрецедентная. Мы сталкиваемся с исторической проблемой, - говорит один высокопоставленный представитель международной организации. - Когда мы думаем, что эта проблема исчезнет сама собой, то мы ошибаемся. В северо-восточной Сирии воссоздано нечто вроде Гуантанамо... за исключением того, что в Гуантанамо было не более 1500 человек. А здесь в условиях правового вакуума находятся почти 100 тыс. человек. Если мы не решим эту проблему, то столкнемся с новым поколением джихадистов, "Исламским государством"* 3.0. В течение нескольких десятилетий мы могли наблюдать, как каждое новое поколение становится все более радикальным".

"По мнению Международного комитета Красного Креста (МККК), ответные меры на эту "апокалиптическую" ситуацию в разных государствах различны. Россия массово возвращает на родину женщин и детей, как и Узбекистан, Казахстан и Косово. Они скорее являются исключением, потому что западные страны отказывают это делать. Париж, например, проводит так называемую политику репатриации "в каждом конкретном случае". Сегодня только 17 детей были отправлены обратно во Францию. Хотя правительство планировало обратное. Документы из разведслужб, полученные в начале апреля Libération, показывают, что массовая репатриация, в том числе мужчин, была запланирована на конец февраля. Однако опросы общественного мнения, выявившие неприязненное отношение к ней, убедили Елисейский дворец отступить".
"Курдские чиновники придерживаются той же линии. Они облегчают репатриацию россиян, которых передают российской военной полиции, развернутой в районах, контролируемых сирийским режимом. МККК также может доставлять боевиков или их семьи в Дамаск, откуда их можно перевезти в Ливан, а затем в их страну. Такой путь для некоторых своих граждан выбрали Бельгия, Австралия и Дания. Франция, как и многие другие европейские страны, от него отказывается. "Сирийское министерство иностранных дел требует "вербальную ноту", которая равносильна признанию легитимности режима Башара Асада", - поясняет один иностранный дипломат.
________________
*эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.

Источник: Libération

Источник - inopressa.ru
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