 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дональд Трамп или политика постоянного издевательства, - Le Monde
06:45 21.07.2019

18 июля 2019 г.
Редакция | Le Monde

"Хорошо известно, что лучшая защита - это нападение. Дональд Трамп применяет этот принцип в жизни и только что это доказал: (...)президент Соединенных Штатов обрушил поток оскорбительных и ксенофобских твитов на четырех конгрессменок от Демократической партии, активно занимающихся защитой прав мигрантов", - говорится в статье Le Monde.

"На самом деле, еще никогда президент США, страны, по преимуществу состоящей из иммигрантов, не предлагал членам Палаты представителей Конгресса "вернуться туда, откуда они приехали". Оказалось, что трое из этих четырех женщин-демократов Конгресса родились в Соединенных Штатах. Четвертая ребенком приехала с родителями-беженцами из Сомали. Эта новая ода белой Америке былых времен, в сопровождении залпа оскорблений в отношении политических убеждений и предполагаемого антисемитизма этих выборных должностных лиц, призванная потворствовать самым низменным инстинктам части трампистского электората, является в высшей степени предосудительной", - считает редакция французской газеты.

"Теперь уже знакомая тактика Дональда Трампа заходить все дальше и дальше в словесных оскорблениях с тем, чтобы отодвинуть на задний план реальные проблемы, не должна заставлять нас забывать о том, что на самом деле обсуждается в Соединенных Штатах: это обращение с кандидатами на иммиграцию и право на убежище", - говорится в статье.

"Трамп, разъяренный неспособностью построить пресловутую стену на границе с Мексикой из-за отсутствия финансирования, заставил Мексику под угрозой таможенных санкций взять на себя ответственность за блокировку мигрантов, прибывающих из Центральной Америки. В понедельник администрация Трампа сделала своей мишенью признанный во всем мире порядок предоставления права убежища, объявив, что беженцы могут просить убежище в Соединенных Штатах, только если они ранее уже просили убежище в какой-либо другой стране", - отмечает Le Monde.

"Неконтролируемая нелегальная иммиграция является проблемой для правительств всех развитых стран, включая европейские. И стремление к регулированию миграционных потоков вполне законно. Однако поддержание атмосферы агрессии и постоянной ксенофобии, при нанесении ущерба основам права убежища, не только недостойно, но и контрпродуктивно", - считает редакция.

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
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