Ближний Восток. На грани горячей фазы

07:19 21.07.2019

Алексей Иванов

20.07.19



Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал нефтяные танкеры, которые проходили через Ормузский пролив. Первым был Stena Impero, принадлежащий шведской грузотранспортной компании Stena Bulk & Northern Marine Management и следующий под британским флагом. Чуть погодя его судьбу разделил супертанкер Mesdar водоизмещением 160 тысяч тонн, принадлежащий британской компании Norbulk и следующий в Саудовскую Аравию под флагом Либерии.

По сообщению иранского телеканала Press TV, танкеры задержаны за нарушение международного морского права. В частности Stena Impero не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды. На борту Stena Impero находятся 23 человека из Латвии, Индии, Филиппин и России (трое россиян).



"Я чрезвычайно обеспокоен захватом иранскими властями двух судов в Ормузском проливе. Я в ближайшее время приму участие в заседании чрезвычайного комитета, чтобы обсудить имеющиеся у нас сведения и меры, которые мы можем предпринять для быстрого освобождения двух кораблей, один из которых шел под британским, а другой - под либерийским флагом", - сказал Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании.



Вечером в четверг президент США Дональд Трамп гордо отчитался, что американцы уничтожили иранский беспилотник в Ормузском проливе. Если верить Донни, БПЛА приблизился к универсальному десантному кораблю ВМС США LHD-4 Boxer класса Wasp на расстояние около 900 метров, не реагировал на предупреждения и сбит силами ПВО. "Это очередное провокационное и враждебное действие Ирана в международных водах. США оставляют за собой право защищать наш персонал, объекты и интересы", - заявил Трамп. Однако, незадача: Вооруженные силы Ирана не теряли ни одного дрона. По всей видимости, америкосы сбили собственный беспилотник, перепутав его с иранским. Трамп угрожает, что Иран "заплатит такую цену, какую еще никто не платил".

Месяц назад Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский RQ-4 Global Hawk - один из наиболее крупных штатовских БПЛА (размах крыльев равен 35 метрам).



В середине июня в соседнем Оманском заливе неизвестные диверсанты (США? Израиль? Саудовская Аравия? Великобритания?) совершили нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Высказывались предположения о магнитных минах.



4 июля британские морские пехотинцы по наводке США захватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, который под флагом Панамы перевозил два миллиона баррелей иранской сырой нефти - якобы для Сирии.