О проникновении США в Узбекистан, - А.Пахолин

07:21 21.07.2019

Алексей ПАХОЛИН | 21.07.2019 |



В центре внимания – Афганистан и газопровод "Центральная Азия – Китай"

10 июля новый посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, выступая перед журналистами, огласил список задач, решения которых он намерен добиваться. Состав этих задач позволяет реконструировать цели Соединенных Штатов в Узбекистане.



Д. Розенблюм выделил пять задач: 1) углубление партнерства в сфере безопасности, что должно означать совместную работу американцев и узбеков "по обеспечению мира и процветания в Афганистане", а также сотрудничество в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком; 2) поддержка экономических, политических и социальных реформ в Узбекистане; 3) защита прав и свобод человека; 4) налаживание прямых связей между гражданами двух стран в области образовательных, культурных, научных и деловых обменов; 5) помощь американским компаниям в освоении узбекского рынка и содействие развитию двухсторонних торгово-экономических связей.



Об этих задачах Розенблюм говорил еще в начале мая, когда он приносил присягу в качества посла, но тогда порядок расположения "пяти задач" был иным, более отвечающим действительным интересам США: на первом месте – Афганистан (опора на Узбекистан при проведении политики США в Афганистане), на втором – поддержка реформ (в их американском понимании), на третьем – экономика. Такая расстановка более реалистично отражала цели политики США в республике в порядке убывания их значимости. Остальное – лишь дипломатическое прикрытие.

Уходить из Афганистана в ближайшее время США не планируют – иначе смысла превращения Узбекистана в плацдарм на афганском направлении нет. Афганистан нужен Соединенным Штатам, прежде всего, для ведения разведки против держав, в окружении которых эта страна находится (в том числе Китай, Иран, Индия), и для прикрытия наркотрафика, представляющего собой "идеальное оружие". В Америку афганский героин не попадает, зато противников США афганские наркотики ослабляют без всякой войны.



Узбекские аналитики называют еще одну причину интереса к сотрудничеству США с Узбекистаном. По мнению политолога Рафаэля Саттарова, после серии терактов, совершенных в США и Европе узбеками, американцы стали проявлять большую заинтересованность в контроле за узбекским направлением.

Красной нитью через речь Розенблюма перед журналистами проходили заверения в стремлении "оказать как можно большую поддержку" проводимым в Узбекистане реформам. Акцент на "реформах" является отличительной чертой позиции американских аналитиков после того, как республику возглавил Шавкат Мирзиеев. Большое внимание "новому курсу" Мирзиеева уделяется, в частности, ведущим американским "мозговым центром", специализирующимся по Центральной Азии, – Институтом Центральной Азии и Кавказа Университета Джона Хопкинса во главе с Фредериком Старром. В этом университете Дэниел Розенблюм заканчивал магистратуру, специализируясь в Школе перспективных международных исследований по советологии и международной экономике. До этого он получил степень бакалавра истории, обучаясь в Йельском университете.



Начатые в Узбекистане реформы воспринимаются в Вашингтоне как "окно возможностей", позволяющее увеличить влияние США в республике. О стратегическом значении Узбекистана писалось неоднократно, но за последнее десятилетие возникло еще одно обстоятельство, заставляющее США относится к этой республике с особым вниманием. Через Узбекистан проходят все три нитки (А, В и С) трансконтинентального газопровода "Центральная Азия – Китай", связывающего КНР с туркменскими газовыми месторождениями. Через Узбекистан должна пройти также четвертая нитка газопровода (D), которая свернет в Киргизию и Таджикистан, связав и эти две республики с Китаем. Возможность "мягкого" контроля над трубопроводом в условиях торговой войны с КНР особенно привлекает США.



Планы наращивания американского экономического присутствия в Узбекистане выстраиваются с тем, чтобы конвертировать его в политическое влияние. Относительную слабость своих позиций в Средней Азии сравнительно с позициями России и Китая США осознали после событий в Андижане 2005 года, которые закончились выводом американской военной базы из Карши-Ханабада. Теперь американцы устраняют прежние ошибки, и их успехи в наращивании торгово-экономических связей с Узбекистаном заметны. В 2018 г. объем торговли между двумя странами, по данным министра торговли США Уилбура Росса, вырос в два раза – со 150 до более 300 млн. долл. На фоне объемов торговли Узбекистана с Китаем (6,4 млрд. дол.) и Россией (4,4 млрд.) сумма незначительная, но по темпам роста товарооборота с Узбекистаном США заметно опережают и Китай, и Россию.

В середине июня 2019 года Узбекистан посетила первая сертифицированная Торговая миссия Министерства торговли США с участием представителей 13 крупнейших американских компаний, включая крупные машиностроительные корпорации – General Electric, Bechtel, John Deere. Цель визита – знакомство с деловым и инвестиционным климатом Узбекистана. 16-23 июля проходит рабочий визит в США узбекской делегации во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым; в состав делегации входят представители министерства инвестиций и внешней торговли, Агентства по развитию рынка капитала, а также двух десятков узбекских предприятий. Обсуждаются перспективы участия американских компаний в приватизации и модернизации госпредприятий Узбекистана и привлечение инвестиций.

Планы США в Узбекистане помогают понять также некоторые детали биографии посла Розенблюма. До прихода в Госдепартамент он шесть лет проработал старшим координатором в Институте свободных профсоюзов, где руководил грантовыми программами для независимых профсоюзов в бывшем СССР. Эти программы поддерживаются ключевыми американскими институтами "мягкой силы" – Агентством по международному развитию (USAID) и Национальным фондом демократии. В 1997-2008 гг. Розенблюм работал в офисе координатора содействия странам Европы и Евразии Госдепартамента на должностях заместителя координатора, директора отдела Евразии и спецсоветника по экономическим программам. Тогда произошли цветные революции в Грузии (2003 г.), на Украине (2004 г.), в Киргизии (2005 г.), причастным к организации которых был и Розенблюм.



Позже он работал координатором содействия Европе, Евразии и Центральной Азии (2008-2014 гг.), а будучи заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепартамента по делам Южной и Центральной Азии, руководил политикой и дипломатическими отношениями США со всеми пятью государствами Средней Азии (2014-2018 гг.). Не приходится сомневаться, что перед новым послом США в Узбекистане поставлены серьезные задачи.