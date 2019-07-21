 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.07.2019
07:22  Европа рискует остаться без российского газа и без денег, - П.Искендеров
07:21  О проникновении США в Узбекистан, - А.Пахолин
07:19  Ближний Восток. На грани горячей фазы
06:45  Дональд Трамп или политика постоянного издевательства, - Le Monde
06:41  Лагерь Аль-Холь - сирийский Гуантанамо, - Libеration
Суббота, 20.07.2019
22:43  Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан (мисс Ланкашир) удивила жюри своим купальником
20:35  За Родину, за Сталина! Главком Жээнбеков лично провел учения "Сары-Таш - 2019" на своей алайской родине

18:42  Армия Франции создаст отряд писателей-фантастов для предсказания будущего
18:28  Иран в Сирии: из союзников России в супостаты, - А.Эскин
18:24  Как и почему элиты ЕС ссорятся с Китаем, - В.Павленко
13:31  Русская кухня становится популярной среди китайцев, - Чжан Дуань
07:44  Пентагон хочет увеличить число баз в Азии, - В.Скосырев
07:41  Чего ждать от выборов в ВерхРаду Украины. Уверенной победы по партспискам "Слуге народа" будет недостаточно...
07:31  Атамбаевцы в Кой-Таше учредили альтернативное "кыр-правительство" - совет народного штаба и исполнительный комитет
07:19  Это была необъявленная война. К 80-летию боев на реке Халхин-Гол, - А.Соловьев
01:49  Диктат худших. Людям дают понять: развитие не нужно, - Г.Иванкина
00:49  Как Россия наращивает свое влияние за счет ошибок США
00:40  У будущего премьера Англии Бориса Джонсона прадедом был - казненный Ататюрком глава МВД Османской империи
00:37  Задержанный Ираном танкер Stena Impero не выходит на связь
00:34  Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой
00:32  Саид Джабраилов спроектировал футуристический и красивый православный храм в Москве
00:21  Власти Туркменистана в два раза завысили реальные показатели по сбору пшеницы
00:17  Туркмения может стать новой проблемой России, - "Взгляд"
00:13  Полузабытый юбилей забытой империи. 750 лет со дня образования Золотой Орды
00:10  Правительство и руководство Банка России пора судить, - М.Делягин
00:04  Эксперты Минобороны России оценили действия казахских саперов в г.Арысь
Пятница, 19.07.2019
20:33  Война расставляет все точки над i. Новая тактика ВВС, - А.Цыганок
20:07  УкрСиловики получили "фас" и начали кошмарить тенеты Порошенко
18:18  Россия не ведет консультации о второй военной базе в Кыргызстане, - замглавы МИД РФ Карасин
18:14  Инфантилизм власти привел Казахстан к засилью религиозных экстремистов, - С.Дуйсембаев
14:04  Уйгурам не хватило подписей в Совете по правам человека ООН, - М.Коростиков
13:32  1,5 тысячи кыргызских силовиков окружили кой-ташский "штаб" атамбаевцев. Будет штурм?
12:31  Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
12:29  Казахи - самая большая русскоязычная неславянская нация в мире
12:25  Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков, - И.Кармазин
12:23  Фантастика и грабли. Контуры грядущего Мира, - Дм.Леонтьев
12:22  Долг Китая достиг трехсот процентов ВВП
12:18  Как забастовки кемеровских и карагандинских шахтеров расшатали СССР (забытая история)
12:17  Битва за "Северный поток-2" перешла в эндшпиль
12:15  Гендиректор "Рустави -2", обещавший мочиться в Боржоми, уволен
12:13  Кого казахи считали достойным стать ханом – традиция Хан сайлау
12:05  Мухаммад не вывез Воеводину. Появились подробности развода мисс Москва и экс-короля Малайзии
12:03  Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО, - мемуары посла А.Адамишина
12:02  Казахстан: узбеков все больше и больше
11:58  Ни одно из ядерных чудищ (США и РФ) не победит в Ядерной войне, - Дэн Депетрис
11:57  Intercept: Израильские беспилотники стали глазами России
09:12  Возможен ли казахский Янукович?
07:21  Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе
06:58  Казахстан открывает 6 новых европейских микро-посольств - в Сербии, Словакии, Португалии, Латвии, Болгарии и Эстонии
06:53  Хаос вооруженного противоборства. Рациональное и иррациональное в стратегии гибридной войны, - А.Бартош
06:37  Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европа рискует остаться без российского газа и без денег, - П.Искендеров
07:22 21.07.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 21.07.2019 |

Американский "план Б" в отношении проекта "Северный поток - 2"
Начало
Дальнейшее затягивание вопроса о предоставлении "Газпрому" всех необходимых разрешений на постройку газопровода "Северный поток - 2" угрожает европейцам значительными финансовыми потерями. Такую же угрозу создает неспособность Брюсселя добиться от Киева конструктивного подхода на переговорах с Москвой о перезаключении существующих российско-украинских соглашений по газу. Об этом предупредил генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, если газопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в срок и Россия не договорится о продлении транзита через Украину, цены на газ в Европе "существенно повысятся" и главными пострадавшими окажутся европейские страны.
"Представим себе сценарий, при котором Дания не выдает разрешения на прокладку в своих водах, а Украина и Россия не договариваются о продлении договора о транзите, – тогда у нас начнутся серьезные вопросы именно к энергопоставкам в Европу, у нас станет очень короткий рынок. Что произойдет на таком рынке? Цены на газ существенно повысятся, Европа будет платить намного больше за энергетику", – подчеркнул Райнер Зеле, который считает, что "самая лучшая страховка на все случаи жизни – это "Северный поток - 2".

"Мы очень надеемся, – говорит директор австрийской нефтегазовой компании OMV, – что решение датской стороны будет в положительную сторону, потому что таким образом оно обеспечит энергобезопасность и бесперебойное снабжение Европы. Нельзя быть зависимым только от одной страны, в том числе, например, Украины".

Такие же настроения в пользу конструктивного взаимодействия с Россией в энергетической сфере существуют и в Германии, откуда, к слову, родом Райнер Зеле. Из числа работающих в России немецких компаний 92 % ждут отмены антироссийских санкций, а 44 % прекратили бы их действие немедленно. "Германия не должна позволять партнерам забирать у нее масло с хлеба, идет ли речь о странах под санкциями или о Китае или Японии, чьи руководители недавно громко заявили о себе на российских экономических форумах", – уверен председатель правления Внешнеторговой палаты Германии Маттиас Шепп.

Европейский бизнес напрямую увязывает препятствия, воздвигаемые на пути проекта "Северный поток - 2", с политическими и финансовыми расчетами конкурентов и их недобросовестной политикой. "Северный поток - 2" – экономический, а не политический проект", – не устает напоминать глава OMV. Противники проекта преследуют чисто экономические интересы, в случае с Польшей и Украиной это страх потерять транзитные доходы, в случае с США – надежда на увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно последним социологическим исследованиям, германский бизнес принципиально заинтересован в реализации проекта "Северный поток - 2", напоминает газета Handelsblatt. По ее данным, за сооружение газопровода выступают 93% компаний, среди которых не только крупнейшие игроки на энергетическом поле, но и более мелкие фирмы. "В общей сложности 670 европейских фирм участвуют в строительстве газопровода. Добрая половина – компании среднего размера. Все они с большой озабоченностью смотрят на Вашингтон, где готовится следующий санкционный пакет", – подчеркивает германское издание.

"Правительство Германии не видит в связи со строительством второго "Северного потока" между Нарвским заливом неподалеку от Санкт-Петербурга и Лубмином в Мекленбурге – Передней Померании опасности возникновения излишней зависимости от России", – пишет немецкая Die Welt: "Германии нужны дополнительные объемы газа, потому что в последнее время резко сократилась добыча газа в Северном море, в территориальных водах Нидерландов, хотя с целью развития альтернативной энергетики расходуется все больше газа".

Как признает Die Welt, в основе попыток Дании и ряда других европейских стран помешать реализации проекта "Северный поток - 2" лежат интересы США. Приводит газета и имя одного из главных оппонентов проекта в американском Госдепартаменте. Это один из высокопоставленных сотрудников Бюро энергетических ресурсов США Кент Логсдон, напрямую отвечающий за противодействие сооружению газопровода из России в Германию. "Мы очень обеспокоены по геополитическим причинам. "Северный поток - 2" вызывает опасения у всей НАТО", – без обиняков заявляет Логсдон.

"Пока действует "план Б": США делают все для того, чтобы по крайней мере затянуть строительство", – пишет Die Welt и продолжает: "И им это, похоже, удается: Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала "Газпрому" разрешение на строительные работы в ее территориальных водах, постоянно затягивает этот процесс, выдумывая все новые и новые поводы. Стоит ли за этим упрямством датчан Госдеп? Логсдон только улыбнулся в ответ на этот вопрос: "Мы не играем с Данией в игру "око за око"". Ответ "нет" звучит иначе.
Препятствуя строительству "Северного потока - 2", американцы, как бы то ни было, достигают важной стратегической цели: в конце года истекает договор между Россией и Украиной о транзите газа, который должен быть пролонгирован. Если Россия до этого момента смогла бы ввести в эксплуатацию новый газопровод, это значительно усилило бы ее переговорные позиции. Если же ввод в эксплуатацию будет отложен, Украина сможет требовать более высокую плату за транзит топлива, а в геостратегическом плане это будет отвечать интересам США. Кроме того, "план Б" американцев включает в себя максимальное удорожание эксплуатации нового газопровода. Ведь это сделает более конкурентоспособным их СПГ".

В настоящее время под влиянием сезонного снижения цен на трубопроводный газ в Европе происходят изменения в системе глобальных потоков энергосырья. В частности, начиная с апреля наблюдается постепенное перераспределение поставок американского СПГ от Европы в Азию, поскольку текущий уровень цен не в состоянии обеспечить их рентабельность применительно к европейским потребителям. В ближайшее время стоит ожидать еще более активного перенаправления СПГ на азиатские рынки, говорит аналитик по газу бизнес-школы "Сколково" Сергей Капитонов. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем закрепления спроса на российский газ в Европе в диапазоне 194-204 млрд кубометров в год", – отмечает в связи с этим генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
В сложившейся ситуации и для Украины, и для Европейского союза возрастает важность достижения договоренностей с Россией по газовому транзиту. Как показали итоги состоявшегося в марте визита в Москву руководителей украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, понимание этого обстоятельства имеет шанс пробить себе дорогу в Киеве. На повестке дня – обсуждение продления срока действия существующих контрактов и создание консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с участием России и ЕС.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563682920
Новости Казахстана
- Указами Президента Республики Казахстан образованы 6 новых посольств
- Аскар Мамин посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №497
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №520
- Кадровые перестановки
- Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны
- Оценка эффективности использования средств бюджета и субъектов квазигосударственного сектора, направленных на привлечение национальных и международных юридических и консалтинговых компаний, проведение исследовательских работ
- Аким Алматы Б.Сагинтаев обсудил с руководством холдинга "Байтерек" меры поддержки и развития бизнеса
- Состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК
- ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  