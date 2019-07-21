Европа рискует остаться без российского газа и без денег, - П.Искендеров

07:22 21.07.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 21.07.2019 |



Американский "план Б" в отношении проекта "Северный поток - 2"

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Дальнейшее затягивание вопроса о предоставлении "Газпрому" всех необходимых разрешений на постройку газопровода "Северный поток - 2" угрожает европейцам значительными финансовыми потерями. Такую же угрозу создает неспособность Брюсселя добиться от Киева конструктивного подхода на переговорах с Москвой о перезаключении существующих российско-украинских соглашений по газу. Об этом предупредил генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, если газопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в срок и Россия не договорится о продлении транзита через Украину, цены на газ в Европе "существенно повысятся" и главными пострадавшими окажутся европейские страны.

"Представим себе сценарий, при котором Дания не выдает разрешения на прокладку в своих водах, а Украина и Россия не договариваются о продлении договора о транзите, – тогда у нас начнутся серьезные вопросы именно к энергопоставкам в Европу, у нас станет очень короткий рынок. Что произойдет на таком рынке? Цены на газ существенно повысятся, Европа будет платить намного больше за энергетику", – подчеркнул Райнер Зеле, который считает, что "самая лучшая страховка на все случаи жизни – это "Северный поток - 2".



"Мы очень надеемся, – говорит директор австрийской нефтегазовой компании OMV, – что решение датской стороны будет в положительную сторону, потому что таким образом оно обеспечит энергобезопасность и бесперебойное снабжение Европы. Нельзя быть зависимым только от одной страны, в том числе, например, Украины".



Такие же настроения в пользу конструктивного взаимодействия с Россией в энергетической сфере существуют и в Германии, откуда, к слову, родом Райнер Зеле. Из числа работающих в России немецких компаний 92 % ждут отмены антироссийских санкций, а 44 % прекратили бы их действие немедленно. "Германия не должна позволять партнерам забирать у нее масло с хлеба, идет ли речь о странах под санкциями или о Китае или Японии, чьи руководители недавно громко заявили о себе на российских экономических форумах", – уверен председатель правления Внешнеторговой палаты Германии Маттиас Шепп.



Европейский бизнес напрямую увязывает препятствия, воздвигаемые на пути проекта "Северный поток - 2", с политическими и финансовыми расчетами конкурентов и их недобросовестной политикой. "Северный поток - 2" – экономический, а не политический проект", – не устает напоминать глава OMV. Противники проекта преследуют чисто экономические интересы, в случае с Польшей и Украиной это страх потерять транзитные доходы, в случае с США – надежда на увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ).



Согласно последним социологическим исследованиям, германский бизнес принципиально заинтересован в реализации проекта "Северный поток - 2", напоминает газета Handelsblatt. По ее данным, за сооружение газопровода выступают 93% компаний, среди которых не только крупнейшие игроки на энергетическом поле, но и более мелкие фирмы. "В общей сложности 670 европейских фирм участвуют в строительстве газопровода. Добрая половина – компании среднего размера. Все они с большой озабоченностью смотрят на Вашингтон, где готовится следующий санкционный пакет", – подчеркивает германское издание.



"Правительство Германии не видит в связи со строительством второго "Северного потока" между Нарвским заливом неподалеку от Санкт-Петербурга и Лубмином в Мекленбурге – Передней Померании опасности возникновения излишней зависимости от России", – пишет немецкая Die Welt: "Германии нужны дополнительные объемы газа, потому что в последнее время резко сократилась добыча газа в Северном море, в территориальных водах Нидерландов, хотя с целью развития альтернативной энергетики расходуется все больше газа".



Как признает Die Welt, в основе попыток Дании и ряда других европейских стран помешать реализации проекта "Северный поток - 2" лежат интересы США. Приводит газета и имя одного из главных оппонентов проекта в американском Госдепартаменте. Это один из высокопоставленных сотрудников Бюро энергетических ресурсов США Кент Логсдон, напрямую отвечающий за противодействие сооружению газопровода из России в Германию. "Мы очень обеспокоены по геополитическим причинам. "Северный поток - 2" вызывает опасения у всей НАТО", – без обиняков заявляет Логсдон.



"Пока действует "план Б": США делают все для того, чтобы по крайней мере затянуть строительство", – пишет Die Welt и продолжает: "И им это, похоже, удается: Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала "Газпрому" разрешение на строительные работы в ее территориальных водах, постоянно затягивает этот процесс, выдумывая все новые и новые поводы. Стоит ли за этим упрямством датчан Госдеп? Логсдон только улыбнулся в ответ на этот вопрос: "Мы не играем с Данией в игру "око за око"". Ответ "нет" звучит иначе.

Препятствуя строительству "Северного потока - 2", американцы, как бы то ни было, достигают важной стратегической цели: в конце года истекает договор между Россией и Украиной о транзите газа, который должен быть пролонгирован. Если Россия до этого момента смогла бы ввести в эксплуатацию новый газопровод, это значительно усилило бы ее переговорные позиции. Если же ввод в эксплуатацию будет отложен, Украина сможет требовать более высокую плату за транзит топлива, а в геостратегическом плане это будет отвечать интересам США. Кроме того, "план Б" американцев включает в себя максимальное удорожание эксплуатации нового газопровода. Ведь это сделает более конкурентоспособным их СПГ".



В настоящее время под влиянием сезонного снижения цен на трубопроводный газ в Европе происходят изменения в системе глобальных потоков энергосырья. В частности, начиная с апреля наблюдается постепенное перераспределение поставок американского СПГ от Европы в Азию, поскольку текущий уровень цен не в состоянии обеспечить их рентабельность применительно к европейским потребителям. В ближайшее время стоит ожидать еще более активного перенаправления СПГ на азиатские рынки, говорит аналитик по газу бизнес-школы "Сколково" Сергей Капитонов. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем закрепления спроса на российский газ в Европе в диапазоне 194-204 млрд кубометров в год", – отмечает в связи с этим генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

В сложившейся ситуации и для Украины, и для Европейского союза возрастает важность достижения договоренностей с Россией по газовому транзиту. Как показали итоги состоявшегося в марте визита в Москву руководителей украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, понимание этого обстоятельства имеет шанс пробить себе дорогу в Киеве. На повестке дня – обсуждение продления срока действия существующих контрактов и создание консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с участием России и ЕС.