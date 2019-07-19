Дипломатическое шоу в Восточной Азии, - С.Кожемякин

13:01 21.07.2019 Дипломатическое шоу в Восточной Азии



Восточная Азия становится ареной ожесточенного противоборства региональных и мировых держав. К конфликту вокруг КНДР добавилось обострение отношений между Сеулом и Токио. За этими баталиями просматривается американо-китайское соперничество, накладывающее отпечаток на все важные события.



Дипломатическое шоу



Как и в других сферах человеческой жизни, в политике внешняя эффектность далеко не всегда является признаком значимости события. Часто происходит обратное: наигранный драматизм нужен для того, чтобы скрыть от публики собственную неудачу или нежелание добиваться реальных результатов. Это можно сказать о состоявшейся 30 июня встрече руководителей США и КНДР. В отличие от предыдущих переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на подготовку которых уходили месяцы, нынешний "мини-саммит" произошел якобы спонтанно. Совершая после встречи "Большой двадцатки" визит в Сеул, американский президент связался с главой Северной Кореи и предложил ему увидеться. Пожелание Трампа исполнилось, и уже спустя считанные часы два политика беседовали на аллеях Пханмунджома. Это селение расположено в разделяющей две страны демилитаризованной зоне и после начала мирного процесса является традиционным местом переговоров представителей Пхеньяна и Сеула. Явно желая усилить впечатление, Трамп перешел демаркационную линию и стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР.



Данная картинка рассчитана прежде всего на привыкшего к жанру шоу американского обывателя. Его нужно было убедить, что ситуация находится под полным контролем Трампа и что стоит лишь подать сигнал - и даже столь своенравный лидер, как Ким Чен Ын, помчится навстречу.



Реальное положение дел для американской дипломатии не столь благоприятно. После февральского саммита во Вьетнаме стало ясно, что Пхеньян не собирается сворачивать ядерную и ракетную программы в обмен на пустые обещания. Как заявил недавно Ким Чен Ын, политика укрепления обороноспособности и опоры на собственные силы доказала свою правильность. "Поддерживая высшую степень боеготовности, мы можем отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от агрессии любых сил, защитить завоевания революции и безопасность народа", - подчеркнул он. Поэтому, придерживаясь добровольного моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, КНДР уделяет первостепенное внимание выковыванию военного щита. Недавно страна испытала ракеты малой дальности и новейшие самоходные артиллерийские установки.



Более чем скромными являются и результаты последней встречи Трампа и Ким Чен Ына. Единственное, о чем они договорились, - это создание рабочих групп для дальнейшего диалога. Уже известно, что в американскую переговорную команду войдут спецпредставитель госдепартамента США по Северной Корее Стивен Биган и госсекретарь США Майк Помпео. Выйти на контакт группы должны в течение двух-трех недель.



Вместе с тем приближающаяся избирательная кампания и страх перед падением рейтинга заставляют Трампа делать хорошую мину при плохой игре. Внешняя политика является одним из слабых мест его правительства - 55 процентов американцев считают ее провальной. Что вполне объяснимо: Белому дому пока нечем похвастать ни в торговом конфликте с Китаем, ни в ближневосточной политике. Натянутыми стали отношения даже с некоторыми союзниками по НАТО. В таких условиях признавать провал дипломатических усилий и идти на новое обострение на Корейском полуострове - значит играть против самих себя. Но и в чем-то уступать Пхеньяну американский правящий класс не хочет. Это лишь замораживает взрывоопасную ситуацию, а накапливающиеся противоречия рано или поздно выведут события на опасную траекторию.



Клеймо недочеловеков



Шагов, дестабилизирующих положение в регионе, Вашингтон совершает все больше. 21 июня Трамп подписал указ о продлении на год режима односторонних санкций. "Политика Северной Кореи продолжает представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - утверждается в документе. Тогда же Вашингтон и его ближайшие союзники обратились в Совет Безопасности ООН с требованием ввести полное эмбарго на поставку Пхеньяну переработанной нефти. Как заявляют инициаторы блокады, КНДР нелегально закупает сырье и превысила установленный санкциями годовой лимит в 500 тыс. баррелей. Помимо этого, США требуют от остальных стран депортировать северокорейских рабочих и отлавливают в морях суда, заподозренные в нарушении санкций. Так, недавно был задержан сухогруз, команду которого обвинили в перевозке угля из КНДР. Страдают и зарубежные компании. В июне в "черный список" была внесена кредитная организация "Русское финансовое общество", уличенная в открытии счетов для фирмы, связанной с банком внешней торговли Северной Кореи. Как заявил Стивен Биган, США не начнут снимать санкции, даже если Пхеньян полностью заморозит ядерную и ракетные программы. От страны продолжают требовать полной денуклеаризации, что фактически означает разоружение. "Вопреки всем разговорам о диалоге, США одержимы враждебными действиями против Пхеньяна", - отмечается в заявлении постпредства КНДР в ООН.



Продолжается фабрикация фальшивок, которые СМИ распространяют по всему миру под видом "достоверных фактов". Очередной из них стала "новость" о репрессиях в отношении ряда корейских чиновников и дипломатов. Рассерженный из-за неудачи ханойского саммита Ким Чен Ын якобы велел часть виновных казнить, часть - сослать на каторгу, в том числе заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля и спецпредставителя Госсовета КНДР Ким Хек Чхоля. Спустя несколько дней "репрессированные" показались на публике. Вот только выступить с опровержениями лжи поспешили далеко не все опубликовавшие ее издания. Среди которых, к слову, оказались и ведущие российские СМИ.



Сводом подобных баек стала недавно вышедшая в США книга под кричащим названием "Великий преемник: божественно идеальная судьба блистательного товарища Ким Чен Ына". Ее автор - сотрудница газеты "Вашингтон пост" Анна Фифилд - заявляет о документальной основе произведения, ссылаясь на… признания анонимных перебежчиков из КНДР. Несмотря на ненадежность источников, книга активно цитируется все теми же мировыми СМИ. Как о непреложной истине, они твердят теперь о налаженном в стране промышленном производстве синтетических наркотиков и тому подобный вздор.



Результатом клеветы стало то, что треть американцев выступают за превентивный ядерный удар по Северной Корее. Их не смутила даже ремарка социологов, что при этом погибнет как минимум миллион человек. Продолжая традиции фашистов, западная пропаганда активно лепит из жителей "неправильных" обществ недочеловеков…



Еще одна задача Вашингтона - сорвать процесс межкорейского урегулирования. Напомним, что в результате серии встреч глав двух государств были приняты меры по снижению военного напряжения и экономическому сближению. В частности, произошло соединение автомобильных и железнодорожных магистралей, движение по которым было прекращено еще десять лет назад. Используя имеющиеся рычаги влияния на Сеул (особенно заметные в отношении силовых структур), США грозят Пхеньяну военным кулаком. Заключено соглашение о поставках Южной Корее американских зенитных корабельных ракет SM-2. Продолжаются, хоть и в несколько урезанных масштабах, маневры у границ КНДР. В апреле - мае прошли двухнедельные учения ВВС с участием американской, австралийской и южнокорейской авиации. Ранее Сеул и Вашингтон провели военно-морские маневры, на которых отрабатывались действия по обеспечению санкционной блокады КНДР. Очередные учения намечены на август, и в Пхеньяне уже выступили с жесткой критикой, отметив, что действия Вашингтона и Сеула отразятся на перспективах переговоров.



Также США выступают категорически против возобновления работы межкорейского промышленного комплекса в Кэсоне и совместного туристического проекта в горах Кымгансан, хотя это предусмотрено совместной декларацией Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, подписанной в сентябре прошлого года.



Борьба за Восточную Азию



Но даже с учетом этого в Вашингтоне недовольны политическим курсом левоцентристского правительства Республики Корея. С нескрываемым раздражением там воспринимают самостоятельные шаги и заявления Сеула, например, сделанные недавно спецпредставителем по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. По его словам, урегулирование конфликта может быть только комплексным, с симметричными уступками со стороны США и КНДР. За рамки лояльности в понимании Вашингтона выходит и поведение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, призвавшего Пекин и Москву активизировать свое участие в "поиске мирного решения проблемы". Китай уже последовал призыву. 21-22 июня состоялась поездка в Северную Корею Председателя КНР Си Цзиньпина - первый визит такого уровня за 14 лет. Как было отмечено по итогам переговоров, в отношениях двух государств открыта новая страница. Стороны договорились, например, укреплять отношения между вооруженными силами "для защиты регионального мира и стабильности".



А 28 июня в Сеуле обсуждалось строительство транскорейского газопровода. Начинаясь в России, он может быть проложен по территории КНДР и дойти до юга полуострова. Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва поддержала проект, заявив, что он снизит политическое напряжение между государствами.



Опасаясь формирования неподконтрольного им альянса, США пошли по проторенной дорожке. Они принялись сталкивать лбами страны региона. От Сеула Вашингтон потребовал присоединения к антикитайской политике. Американское посольство напрямую обратилось к администрации президента и аппарату правительства Южной Кореи, призвав их отказаться от сотрудничества с крупнейшей телекоммуникационной компанией КНР "Хуавей". "Ссылаясь на двусторонний военно-политический союз, Вашингтон настоятельно попросил принять его рекомендации", - сообщает корейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источники.



Для придания весомости своим требованиям США в начале июля значительно повысили пошлины на ввозимую из Южной Кореи сталь. Не выдержав давления, ряд промышленных корпораций и финансовых организаций страны - "Эс Кей Телеком", "Кей Ти Корпорейшн", "КОСКОМ" и ряд других - разорвали контракты с "Хуавей". Крупнейшие производители автомобилей и электроники ("Самсунг", "Эл Джи Электроникс", "Хендэ Моторз") выводят производственные мощности из Китая. Для Южной Кореи ухудшение отношений с КНР может иметь катастрофические последствия. Пекин является ее главным торговым партнером, и там уже предостерегли Сеул от безоговорочного следования в фарватере американской политики.



Внешний след просматривается и в размолвке Сеула и Токио. В начале июля Япония ввела ограничения на импорт фторированного полиимида, фтороводорода и фоторезиста. Южная Корея исключена из списка стран, куда они поставлялись без ограничений. Теперь местные корпорации будут вынуждены каждый раз получать разрешения, что многократно затянет процедуру закупок. Удар оказался очень ощутимым, ведь доля Японии в поставках указанных материалов составляет от 40 до 94 процентов, а создаваемые с их помощью полупроводники и жидкокристаллические дисплеи являются важными статьями южнокорейского экспорта.



Поводом для кризиса стало решение Верховного суда в Сеуле. Он постановил взыскать компенсации с японских компаний за принудительный труд корейских граждан в период колониального владычества (1910-1945 годы). В Токио отказались признавать вердикт, заявив, что все спорные вопросы были решены еще в 1960-е годы, после установления между двумя странами дипотношений.



Признаков урегулирования конфликта пока не видно. Прошедшие 12 июля в Токио переговоры окончились безрезультатно. В ответ на призыв Мун Чжэ Ина начать диалог министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что отмена ограничительных мер "даже не рассматривается". Более того, в Токио пригрозили расширить санкции, а в Сеуле - принять зеркальные меры.



Все это чрезвычайно выгодно Соединенным Штатам. Подобные скандалы могут, например, погасить ширящееся движение против американского военного присутствия в Японии, а лукавая роль арбитра даст Вашингтону шанс еще более нагло диктовать Сеулу свои требования. Наконец, эскалация напряженности позволит стянуть дополнительные силы. На саммите "двадцатки" в Осаке главы США, Японии и Индии договорились усилить координацию в обеспечении безопасности на море и продвижении совместных инфраструктурных проектов. Антикитайская направленность подобных мер очевидна - как и стремление Вашингтона надолго закрепиться в ключевом регионе.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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