Эти наши интернеты: право на забвение проводит госграницы в Сети

13:07 21.07.2019

И речь даже не о великих азиатских файерволах, а о просвещенной Европе и свободной Америке



Игнат Шестаков



Законы о праве на забвение толком не работают. И дело не в IT-компаниях, которые неохотно удаляют ссылки на компромат. А в законодателях, которые превращают глобальную сеть в множество локальных и не связанных между собой сетей. Подробности - в материале "Известий".



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По запросу "Юрий Моша" в России Яндекс выдает ссылки на аккаунты предпринимателя в соцсетях, интервью с ним и видео с его канала на YouTube. Если сделать тот же запрос в Яндексе, находясь в другой стране или симулируя это с помощью VPN, будет почти то же. За исключением ссылок на компромат о бизнесмене в самом верху поисковой выдачи.



С этой проблемой сталкиваются все, кто проходит первый круг борьбы за "право на забвение". Ссылки на недостоверную либо устаревшую информацию удаляются по решению суда страны из сегмента интернета этой страны (или содружества стран). Но остаются во всех остальных. То есть белорусы или узбеки легко найдут о Моше все, что не увидят россияне.



"У моей компании в США появились то ли конкуренты, то ли те, кто хотят быть конкурентами. И они стали заказывать на меня черный пиар, - рассказал Юрий Моша "Известиям". - Сейчас полно таких агентств. Ты платишь $100, и получается любая информация: брали мое фото и рисовали в фотошопе наручники, писали, что я задержан в США, использовали слова "кидалы", "мошенники". Мы занимаемся помощью эмигрантам в США, и наши клиенты - это люди из России и СНГ. Они стали в это верить, мы стали терять деньги. Даже мама звонила, говорила, ей подруги скинули какую-то информацию".



Быстро стало понятно, что бороться с самими сайтами бессмысленно. Как только удавалось добиться удаления одного, появлялся другой с той же информацией. Тогда бизнесмен решил добиться через суды России и США, чтобы и Яндекс, и Google удалили компромат о нем из всех версий интернета.



Тут надо отметить, что закон о праве на забвение в том или ином виде существует и в других странах. Более того, Россия, где он вступил в силу в 2016 году, отстает от соседей. В 2014 году было принято постановление Суда Европейского союза (ECJ), согласно которому пользователь в некоторых случаях имеет право требовать от поисковой системы удалить из выдачи информацию о себе. А предпосылки к этому были еще в Конвенции о правах человека, вступившей в силу в 1953-м.



В США в таких делах, как правило, ссылаются на секцию 230 закона "О соблюдении приличий в коммуникациях", который был принят в 1996 году.



Юрий Моша, предприниматель:



В российском суде мы добились решения о недостоверности информации, которая обо мне размещалась. И Яндекс (который привлекался к суду как заинтересованное лицо. - Прим. ред.), увидев это, начал все удалять. И он все удалил, но в только в сегменте России. Если зайти из Украины, США или просто по VPN, то весь негатив будет на месте. Я предложил Яндексу мировое соглашение в американском суде. Они пока думают.



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С Google у бизнесмена ситуация сложнее. Порочащие материалы сначала исчезли, а потом вернулись во все региональные версии поисковика. "Они меня надурили, - пожаловался Юрий Моша. - Когда я подал на них исковое заявление, на меня вышел их адвокат и предложил: "Забери исковое, мы все удалим. А ты подпиши бумагу, что судиться с нами больше не будешь. А если это повторится, ты мне напиши, мы решим". Я подписал, и они действительно удалили. А потом, когда появились новые ссылки, я написал им, а они сказали: "Ты подписал бумагу, что не будешь больше нас судить. Мы не будем новые ссылки удалять". Так что теперь подаем на них как компания".



Если удастся выиграть суд против Google на родине компании в Соединенных Штатах, Юрий надеется, что нежелательная информация о нем исчезнет из всех версий поисковика. То же прописано в предложенном Яндексу мировом соглашении. Но мировая судебная практика говорит не в пользу счастливого исхода для предпринимателя, чей бизнес зависит от того, что находят о нем потенциальные клиенты в интернете.



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Предприниматель может выиграть суд против Google в США. И из американской версии поисковика исчезнут ссылки, которые вызывают у него дискомфорт. Но во всех странах Европейского союза Google действует согласно законодательству Европейского союза. А там совсем недавно с правом на забвение кое-что произошло.



В январе этого года Суд Европейского союза (ECJ) предварительно постановил, что компания Google не должна удалять ссылки на домены, зарегистрированные вне Европейского союза. Обычно окончательные постановления ECJ повторяют предварительные. Так что это решение постулирует, как будет работать закон о праве на забвение в европейском интернете в ближайшие годы.



Это разбирательство длилось четыре года. В 2015 году Национальная комиссия Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) потребовала от Google, чтобы имя человека было удалено во всех доменах, которые можно найти в поисковике, а не только в европейских. Google отказалась, и французская комиссия оштрафовала компанию на €100 тыс. Google оспорила штраф, и Суд Европейского союза в итоге встал на сторону компании.



Надпись на плакате: "Дорогие соседи, Google продолжает следить"



Европейские судьи, как и поддержавший Google фонд Wikimedia, исходили из того, что решения, принятые в одной стране, не должны иметь влияние на жителей других стран. А значит, ссылки, удаленные из поисковиков в одной стране, не должны удаляться в других. Иначе это может сделать диктаторские режимы сильнее.



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Это логика крупных организаций и правительств, перед которыми стоят сугубо глобальные цели. Для обычных граждан это решение Суда Европейского союза означает, что добиться удаления неприятной информации о себе из интернета стало еще сложнее.



Google принимает положительное решение меньше чем по половине поступающих запросов: 44,7% более чем из 3,2 млн URL, на которые поступили жалобы. Такова статистика, которую компания ведет с 2014 года. Единственная доступная статистика Яндекса охватывает три месяца со вступления закона о праве на забвение в силу, то есть до марта 2016 года. И по ней компания удовлетворила 27% обработанных обращений.



Самое интересное произойдет, когда суды разных стран выпустят противоречащие друг другу решения относительно одной и той же информации. И в одной стране ссылку надо будет удалить из поисковой выдачи, а в другой, наоборот, сохранить, потому что она будет "представлять общественный интерес" - формулировка из закона о праве на забвение европейского извода.



Пресс-службы компаний Яндекс и Google не ответили на запрос "Известий" о том, приходилось ли им уже сталкиваться с противоречивыми требованиями.



Географические границы интернета



Проблема удаления ссылок в одних доменах и оставления в других гораздо глубже, чем борьба Юрия Моши с конкурентами; или людей, которые оступились в жизни, с травлей; или обладателей безупречной репутации с обращенной против них клеветой. Проблема в том, что законодатели, которые занимаются интернетом, и сам интернет существуют в разных реальностях.



Когда в 2014 году в Европе де-факто появился закон о "праве на забвение", комиссар Европейского союза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг говорила о необходимости перенести современные нормы защиты информации из "каменного цифрового века в современный мир". Ей вторил бывший британский министр внутренних дел от партии консерваторов Дэвид Дэвис. Он говорил о том, что законы большинства государств все еще находятся в прошлом веке в вопросах, касающихся прав собственности в области информации. Но то, что было в итоге сделано, - это в лучшем случае бронзовый век.



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В этом новом бронзовом веке есть несколько интернетов. Пускай они пока не очень сильно отличаются, но со временем различий будет все больше. Они разделены живыми пограничниками, которые охраняют границы государств. При том, что сами эти границы в интернетах находятся в разных местах, как, например, граница вокруг Крыма на картах Google, которая в российском интернете находится со стороны Армянска, а в украинском - рядом с Керчью.



Как писал американский социолог Бенджамин Брэттон, географические границы государств раньше прорывались торговыми и миграционными потоками. Теперь они, с одной стороны, просто исчезают, когда любую информацию можно получить, находясь физически где угодно. С другой - власть государств внутри своих границ, наоборот, увеличивается благодаря новым технологиям слежения за гражданами.



Но если отложить сложные социологические теории и просто вспомнить о существовании VPN, технологии, которая никак не отражена в законодательстве какой-либо страны, становится понятен уровень цифровой грамотности людей, которые определяют, каким будет будущее интернета.