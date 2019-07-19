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Россия хочет торговать c ЕС иранской нефтью, - Геральд Хосп
18:20 21.07.2019

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

В то время как США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном, европейцы хотят сохранить его. При помощи создания специального механизма планируется обойти санкции США. Москва может оказать помощь европейцам, но это не облегчит ситуацию, уверен автор швейцарского издания. В распоряжении ЕС в борьбе за сохранения международного ядерного соглашения с Ираном есть только плохие варианты.

Россия хочет торговать c ЕС иранской нефтью: у европейцев есть лишь плохие варианты, чтобы спасти ядерное соглашение (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)
Иран в самом центре ближневосточной игры

Геральд Хосп (Gerald Hosp)

В распоряжении ЕС в борьбе за сохранения международного ядерного соглашения с Ираном есть только плохие варианты. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения и ужесточении экономических санкций против Ирана. Прежде всего, Вашингтон хочет запретить все поставки нефти из Ирана, в результате чего Тегеран лишится своего основного источника дохода. Чтобы поддержать Иран, некоторые стран ЕС создали специальных механизм Instex, при помощи которого планируется обойти санкции США. Пока что Instex не показал особой эффективности, кроме того действие механизма распространяется на такие товары, как медикаменты, товары для медицинской отрасли, а также продовольствие и продукцию сельского хозяйства.

Беззубый механизм

По данным издания "Файнэншл таймс" (Financial Times), Россия продемонстрировала готовность использовать механизм Instex для торговли с Ираном. Москва заинтересована в тесном сотрудничестве с ЕС, говорится в заявлении министерства иностранных дел. При этом механизм должен также распространяться и на сделки с иранской нефтью, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг ядерного соглашения. Россия ранее скептически отнеслась к механизму. Сейчас идет по этому вопросу навстречу Тегерану. Иранский режим охарактеризовал ранее усилия европейцев как недостаточные и требовал включить в механизм нефтяной экспорт.

Россия наряду с Китаем, европейскими странами Германией, Францией и Великобританией, а также изначально США, является подписантом ядерного соглашения с Ираном. Москва за прошедшие годы укрепила связи с Тегераном и превратилась в важного игрока на Ближнем востоке. ЕС понимает, что участие Москвы, а также Пекина в механизме Instex укрепит торговый канал. Кроме того, и Тегеран повышает давление на европейцев и другие страны, которые хотят придерживаться ядерного соглашения, повысив лимиты обогащения урана, что означает нарушение центрального пункта соглашения 2015 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила несколько дней назад, что механизм Instex должен быть открытым и для третьих стран. Будет ли через специальный механизм вестись также и торговля нефтью, пока что открытый вопрос среди авторов механизма. Instex был создан в январе Германией, Францией и Великобританией. Пришлось преодолеть ряд препятствий, чтобы механизм смог начать в июне свою скромную деятельность. В настоящее время в нем участвуют десять стран ЕС. Политолог и советник Могерини Натали Точчи уже давно выступала за сотрудничество с Китаем и Россией для обеспечения реализации иранских нефтяных поставок.

Принцип действия Инстекс (Instex) заключается в том, что Иран и другие страны торгуют товарами, не производя друг другу оплату за них. Тем самым избегаются транзакции через международную платежную систему. В нефтяной сфере это может означать так называемый обмен иранской и российской нефти, при котором российские компании получают иранскую нефть, российская нефть поставляется в Европу, а европейские компании экспортируют медикаменты.

Однако пока что Instex является "беззубым", поскольку европейские компании боятся гнева американцев и поэтому предпочитают отказываться от таких витиеватых сделок с Ираном. Если Россия действительно примет участие в механизме с нефтяными сделками, это также может вызвать ответную реакцию Вашингтона. Отношения с европейцами еще больше пострадают, а Москва будет рада тому, что способствовала дальнейшему раздору в трансатлантических отношениях.

Игра с огнем в Персидском заливе

И Тегеран осложняет задачу европейцев. На прошлой неделе иранские катера попытались воспрепятствовать прохождению британского танкера, после того как ранее британцы задержали иранский корабль в Гибралтаре. Кроме того, несколько недель назад произошла атака на грузовые судна, в которой обвиняется Иран. С того времени напряженность несколько снизилась. Однако в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании в воскресенье иностранного танкера за контрабанду нефти. Вашингтон планирует продолжить политику "максимального давления", чтобы посадить Тегеран за стол переговоров. В центре конфликта находятся европейцы.

Оригинал публикации: Russland will mit der EU iranisches Erdöl handeln: Die Europäer haben nur schlechte Optionen, um das Atomabkommen zu retten

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563722400
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