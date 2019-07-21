Экзитполы УкрРады: "Слуга народа" - 42%, Опплатформа - 12%, порошисты - 8%, тимошисты - 8%, вакарчуны - 6%

20:21 21.07.2019

Обнародованы данные экзитполов на выборах в Раду



На внеочередных выборах в Верховную раду больше всего голосов набрала партия "Слуга народа", свидетельствуют данные экзитполов.



Опросы проголосовавших избирателей показали, что партия "Слуга народа" набрала 42,7%, передает телеканал "112 Украина" данные своего экзитпола. За "Оппозиционную платформу – За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали 12,9% избирателей.

Меньшей популярностью пользуется "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,8%), а также "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,5%), "Голос" Святослава Вакарчука (6,5%).



Опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках, стандартная погрешность 2,4%.

По данным Национального экзитпола, партия "Слуга народа" набрала 43,9% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская солидарность" – 8,9%, "Батькивщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%. Другие партии пятипроцентный барьер не преодолевают. Опросы прошли на 300 участках, участвовали около 13 тыс. респондентов.

Остальные партии, по предварительным данным, не проходят в парламент.



В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года. Оппозиция заявляла о нарушениях.



Текст: Анна Инсарова



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Зеленский разрушил мечту Тимошенко

Еще не подведя итогов выборов, в Украине принялись обсуждать кандидатуру нового премьер-министра



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



В Украине завершилась самая необычная кампания по выборам в Верховную раду. Она длилась всего два месяца. И почти все это время возникали споры о том, законно ли новый президент Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы. И о том, с кем президентская партия "Слуга народа" сформирует правящую коалицию. Хотя соцопросы еще в июне показали примерный состав будущего парламента, но возможность сюрпризов сохранялась вплоть до закрытия избирательных участков.

Официальные итоги голосования должны быть обнародованы в течение двух недель. Но, как считают эксперты, партии-победительницы начнут коалиционные переговоры сразу же после объявления результатов экзитполов.



Еще до дня выборов было понятно, что первое место получит президентская партия "Слуга народа", на втором прочно закрепилась "Оппозиционная платформа – За жизнь". В парламент точно проходили "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Под вопросом было преодоление 5-процентного проходного барьера партиями "Голос" певца Вакарчука, "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко, "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, Радикальной партии Олега Ляшко. На результат влияла как явка в период летних отпусков (к полудню проголосовали чуть более 19%), так и растерянность избирателей (25–30% до последнего момента не могли определиться с выбором). Поэтому сюрпризы не были исключены.

В попытке склонить граждан на свою сторону некоторые кандидаты и их представители агитировали даже в "день тишины" накануне голосования, некоторые – даже на избирательных участках. В субботу, 20 июля, в полицию поступило 570 сообщений о нарушениях (больше всего – в связи с незаконной агитацией и подкупом избирателей). Было открыто 11 досудебных расследований. В воскресенье к полудню полиция получила почти 400 сигналов о нарушениях, после обеда число сообщений достигло почти тысячи. Правоохранителей вызывали из-за запрещенной агитации, попыток подкупа, конфликтов между участниками выборов. В Киеве глава одного из избиркомов явился на свой участок пьяным, в Житомирской области на одном из участков случайно испортили все бюллетени, рядом с другим участком полицейские задержали парней с огнестрельным оружием и бейсбольными битами. Несколько инцидентов были зафиксированы в Донецкой области, самым серьезным оказалось сообщение о минировании пропускного пункта "Майорское". Утром пункт был закрыт, затем сообщалось, что информация о минировании не подтвердилась, но примерно в полдень взрывчатка обнаружилась – и пункт пропуска снова закрыли.

К моменту сдачи номера в печать наиболее скандальная ситуация сложилась в Окружной избирательной комиссии 94 в Киевской области, где одним из кандидатов был зарегистрирован представитель ближайшего окружения Петра Порошенко Игорь Кононенко. Партия "Самопомощь", выдвигающая своего кандидата, заявила о том, что кто-то осуществил подлог документов, чтобы незаконно сменить всех членов комиссии. "Самопомощь" обратилась в полицию, в ЦИК и к иностранным наблюдателям (всего в Украине работали более тысячи иностранцев в статусе наблюдателей за ходом выборов). Во второй половине дня появилась информация о том, что исчез председатель скандально известной комиссии.

Нарушения, по мнению экспертов, вряд ли принципиально повлияли на ход выборов. Все политические силы заранее нацелились на переговоры после голосования. В центре внимания оказался вопрос о составе коалиции, которая должна предложить президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатов на должности в новом правительстве.

Партии, претендующие на победу, в последнюю предвыборную неделю прямо рекламировали своих лидеров в качестве будущих кандидатов на должность главы правительства. Юлия Тимошенко и лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" заранее обнародовали свои первоочередные шаги в правительстве. Тимошенко сосредоточила внимание на социальных вопросах, а Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук сделали акцент на способности провести успешные переговоры с российским руководством.

В начале июня Киевский международный институт социологии провел опрос о том, кого украинцы хотели бы видеть премьер-министром. На первом месте оказался Юрий Бойко (12,9%), на втором – Юлия Тимошенко (11,3%), далее – экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,1%), действующий премьер (лидер партии "Украинская стратегия") Владимир Гройсман (7,7%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (4%), Петр Порошенко (2,6%). Другие кандидатуры набрали еще меньше голосов в поддержку. Однако социологи обратили внимание, что треть респондентов затруднились с ответом на вопрос, еще 14% не смогли выбрать кого-то из списка, а 7% сказали, что поддержали бы кандидата, имени которого в списке не было. То есть примерно половина общества не определилась, кто из политиков мог бы успешно решить задачи, актуальные для страны.

Направление развития будет зависеть от состава коалиции. За несколько дней до выборов помощник президента Сергей Шефир сказал в интервью "Левому берегу", что партия "Слуга народа" ориентируется на объединение с партией "Голос" Вакарчука: "С Порошенко – нет, с Тимошенко – вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования".

Президент Зеленский на участке после голосования подтвердил журналистам, что переговоры о кандидатуре будущего премьер-министра уже ведутся. Но огорчил "старых" политиков уточнением, что видит во главе правительства профессионального экономиста без политического прошлого в системе украинской власти: "Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу – провожу уже консультации, разговариваю… с некоторыми людьми".

Примечательно, что замглавы партии "Голос" Ярослав Юрчишин на днях сказал изданию "Апостроф": "Если будет такая необходимость, партия готова предложить несколько кандидатур как политиков, так и технократов на любую должность в правительстве, в том числе и премьера".

Юлия Тимошенко на участке после голосования отметила, что 21 июля "еще никто не знает, кто будет новым премьером". Она подчеркнула, что "Батькивщина" уже готова приступить к работе, не требуя времени на подготовку. Ранее она заявила: "Мы предлагаем независимо от того, будет у президента (в новом составе Верховной рады. – "НГ") самостоятельное большинство или нет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды. Безусловно, я не считаю предыдущую власть (команду Порошенко. – "НГ") таковой".

Судя по звучащим заявлениям, "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не рассматривались в качестве партнеров по коалиции. То есть в новой Верховной раде может быть снова два лагеря оппозиции – условно прозападный и условно пророссийский. Петр Порошенко сказал журналистам на участке в воскресенье, что его партия в парламенте станет "политическим спецназом, который призван остановить "пятую колонну" Путина".

Эксперты не исключали, что какая-либо из оппозиционных фракций станет держателем той самой "золотой акции", от которой будет зависеть успешное голосование за принципиально важные для президента законы. Но кто именно получит этот рычаг влияния, в день выборов невозможно было предугадать.

Научный директор фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива Алексей Гарань сказал "5 каналу", что предвыборные рейтинги – одно, а количество депутатских мандатов – другое. "Тут есть важный нюанс. В Украине – 5-процентный проходной барьер, и это означает, что голоса тех политических сил, которые не пройдут в парламент, перераспределяются в пользу победителей", – сказал он. Кроме того, депутаты, избранные в мажоритарных округах, могут войти в состав той или иной фракции, усилив одних и ослабив других.

О раскладе сил в новом парламенте можно будет судить позже. Руководитель центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко обратил внимание, что в списках партий и в мажоритарных округах было много людей творческих профессий, которым может быстро наскучить рутинная парламентская деятельность. Это, по его словам, касается и наиболее популярной сейчас президентской партии "Слуга народа". Фесенко допустил, что ситуация в Верховной раде станет неуправляемой, многие депутаты перестанут ходить на работу. И тогда примерно через год придется снова проводить досрочные выборы.

Киев



http://www.ng.ru/cis/2019-07-21/1_7627_ukraina.html