|21:09 Аркадаг оказался жив и обратился к обрыдавшимся соотечественникам
20:21 Экзитполы УкрРады: "Слуга народа" - 42%, Опплатформа - 12%, порошисты - 8%, тимошисты - 8%, вакарчуны - 6%
19:25 Умер (или это фейк) Аркадаг - 2-й президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов?
19:24 Кто убил турецкого дипломата в Эрбиле? - С.Тарасов
18:20 Россия хочет торговать c ЕС иранской нефтью, - Геральд Хосп
18:07 Путин пообещал крестить в православие дочь Оливера Стоуна (интервью)
13:07 Эти наши интернеты: право на забвение проводит госграницы в Сети
13:04 СМИ узб-магната Усманова отважно пиарят анти-путинские митинги в Москве
13:01 Дипломатическое шоу в Восточной Азии, - С.Кожемякин
07:22 Европа рискует остаться без российского газа и без денег, - П.Искендеров
07:21 О проникновении США в Узбекистан, - А.Пахолин
07:19 Ближний Восток. На грани горячей фазы
06:45 Дональд Трамп или политика постоянного издевательства, - Le Monde
06:41 Лагерь Аль-Холь - сирийский Гуантанамо, - Libеration
00:56 Таджикистан и Киргизия готовят обмен территориями: Ворух на..., - В.Панфилова
|Аркадаг оказался жив и обратился к обрыдавшимся соотечественникам
21:09 21.07.2019
Глава Туркмении впервые обратился к народу страны за долгое время. При этом ранее в воскресенье, 21 июля, в СМИ появилась информация о возможной смерти Бердымухамедова. Сообщения были опровергнуты посольством Туркменистана в России, где заявления прессы об уходе президента из жизни назвали абсолютной ложью.В своем поздравлении, направленном работникам медицинской сферы, Бердымухамедов отметил успехи в развитии медицины в Туркменистане. В обращении к медикам глава государства отметил, что сейчас в стране полностью обеспечены здоровье и защита материнства и детства, а также искоренен ряд инфекционных болезней и внедрены принципы здорового образа жизни.