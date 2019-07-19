 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 21.07.2019
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13:01  Дипломатическое шоу в Восточной Азии, - С.Кожемякин
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07:21  О проникновении США в Узбекистан, - А.Пахолин
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Суббота, 20.07.2019
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Пятница, 19.07.2019
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    Туркменистан   | 
Аркадаг оказался жив и обратился к обрыдавшимся соотечественникам
21:09 21.07.2019

Глава Туркмении впервые обратился к народу страны за долгое время. При этом ранее в воскресенье, 21 июля, в СМИ появилась информация о возможной смерти Бердымухамедова. Сообщения были опровергнуты посольством Туркменистана в России, где заявления прессы об уходе президента из жизни назвали абсолютной ложью.В своем поздравлении, направленном работникам медицинской сферы, Бердымухамедов отметил успехи в развитии медицины в Туркменистане. В обращении к медикам глава государства отметил, что сейчас в стране полностью обеспечены здоровье и защита материнства и детства, а также искоренен ряд инфекционных болезней и внедрены принципы здорового образа жизни.

Источник - inforeactor.ru
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