Ни жив, ни мертв. Что происходит с главой Туркмении Бердымухамедовым?

00:17 22.07.2019

Надежной информации о состоянии здоровья главы Туркмении нет. Умер ли Гурбангулы Бердымухамедов или заболел, а может, абсолютно здоров и просто отдыхает, станет ясно в ближайшие дни.



Григорий Михайлов, 21 июля 2019,



Спокойное течение воскресного дня 21 июля нарушила волна сообщений в СМИ - "глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов умер". Журналисты утверждали, что 62-летний глава Туркмении умер от острой почечной недостаточности 20 июля, во второй половине дня.



Проблема в том, что ни один из перечисленных выше источников не предъявил никаких доказательств смерти туркменского лидера. Все авторы ссылаются на неназванные источники в стиле "знакомый племянника мужа сестры рассказал…".



В качестве примера можно упомянуть директора ранее не упоминавшейся в СМИ организации "Центр мониторинга евразийских проблем" Аслана Рубаева. Последний, подтверждая радиостанции "Говорит Москва" информацию о смерти Туркменбаши, так описал свои источники:



"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я, когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск".

Во второй половине воскресенья появились опровержения. Сначала "Коммерсантъ", а затем и ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в МИДе Туркмении, сообщили, что информация о смерти - "абсолютная ложь". При этом опровержения также не содержали никакой конкретики - живого президента Туркмении людям не показали.

Может ли информация о смерти Гурбангулы Бердымухаммедова быть истинной - да. Может ли быть ложной - тоже да.



Фальшивые сообщения о смерти президентов стран Туркестана появляются не часто, но и новинкой не являются. Ранее СМИ "хоронили" Курманбека Бакиева, Нурсултана Назарбаева. Несколько раз СМИ хоронили и Ислама Каримова - в последний раз информация оказалась верной.



Некоторые выводы можно сделать по косвенным признакам. Крохи доступной информации указывают на то, что ничего серьезного в Туркмении не произошло - по словам очевидцев, милиция в Ашхабаде работает, как обычно, какого-либо усиления не наблюдается, военные в столицу не введены. Туркменские каналы показывают обычные передачи, государственное информационное агентство "Туркменистан сегодня" также ничего тревожного не опубликовало. Никаких признаков траура в стране нет.

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В то же время история со смертью главы Узбекистана Ислама Каримова демонстрирует то, что опровержения официальных лиц и спокойствие на улицах столицы не обязательно означают, что президент жив.

28 августа 2016 года Ferghana.ru со ссылкой на неназванные источники сообщила о смерти Ислама Каримова. Официальный Узбекистан опроверг информацию. Тогда на улицах Ташкента тоже все было спокойно - "ни милиции, ни какого-либо собрания чутких людей в штатском". Лишь 2 сентября узбекские власти признали факт смерти лидера страны.



В нынешней ситуации точно проверить информацию невозможно. Умер ли глава Туркмении или заболел, а может, абсолютно здоров и просто отдыхает, станет ясно в ближайшие дни.



В одном можно быть уверенными на 100% - если Гурбангулы Бердымухамедов жив, то всех нас ожидает появление еще множества написанных главой Туркмении книг - про лошадей, лекарственные травы и просто про человеческую мудрость.

Будьте здоровы, Гурбангулы Мяликгулыевич!



21 июля 2019

Григорий Михайлов