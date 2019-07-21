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Россию втягивают в танкерную войну
00:47 22.07.2019

Британия оказалась в шаге от превращения танкерной войны с Ираном в полномасштабный военный конфликт в Персидском заливе. Лондон заявляет о введении санкций против Тегерана, а министр обороны публично рассуждает о возможности отправки королевского флота в Ормузский пролив. Тем временем в Лондоне в соучастии в захвате британских танкеров уже обвиняют и Россию.

Как сообщил накануне таблоид Sunday Mirror, британская разведка MI-6 совместно с Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ) изучает версию о том, что Россия могла быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero. В публикации утверждается, что танкер мог оказаться в иранских территориальных водах из-за искаженных координат GPS, которые разведка Ирана якобы могла отправлять с помощью "российских шпионских технологий".

Напомним, вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Такие действия Тегерана фактически стали ответом на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
Тем временем источник Sunday Mirror в "западных службах безопасности" заявил, что Россия, у которой имеются "технологии по подделке GPS", могла оказать Тегерану помощь "в этой авантюре", причем только с "одобрения" президента России Владимира Путина. Издание также указывает на некий доклад, утверждающий, что Россия якобы стоит за 10 тыс. инцидентов, связанных с подменой данных.

Кроме того, как сообщает Telegraph, британские власти уже работают над введением санкций против Ирана и могут публично заявить о них в ближайшее время. Также Лондон может призвать ЕС и ООН возобновить антииранские санкции, отмененные в 2016 году после того, как был заключен Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД).
Однако пока до конца не ясно, насколько всерьез британское правительство изучает "российский след" в истории с танкером Stena Impero, и могут ли против Москвы быть введены новые санкции.

Отметим, что Россию далеко не первый раз обвиняют во "взломе GPS". Так, в ноябре 2018 года глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что во время учений НАТО "Единый трезубец" система GPS подверглась воздействию и в итоге работала некорректно, что привело к столкновению норвежского фрегата с танкером. По его мнению, возможным виновником данного инцидента является Россия.

Затем весной этого года со схожим заявлением выступило минобороны Норвегии, утверждая, что Россия "глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО".
А в июне власти Израиля предположили, что ответственность за сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива лежит на России. Они также заявили, что с теми же проблемами сталкивались самолеты в Ларнаке на соседнем Кипре.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, обвинения в адрес России являются "бредом", который нужен лишь для того, чтобы нарастить британское и американское военное присутствие в Персидском заливе.
"Можно придумать что угодно, в том числе историю про "ложные GPS". Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира?" – приводит его слова РИА "Новости".

"Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе?" – задается вопросом Морозов. По его словам, это "какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии". "Скорее, наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся – такова современная стратегия коллективного Запада", – добавил Морозов.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков увидел аналогию между морскими инцидентами в Керченском проливе и Персидском заливе, когда в обоих случаях западные СМИ во всем винили Москву.

"В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила "акт агрессии", задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по "фейк-ньюс" никогда не уходят в отпуск", – написал Пушков в своем Twitter.
"Мне кажется, что история с причастностью России весьма преувеличена и больше похожа на анекдот. Тем более эта информация была опубликована в откровенном таблоиде Mirror, где серьезная информация из правительства или спецслужб не публикуется.

Допускаю, что у Mirror в летний период просто упала аудитория, потому они решили сочинить сенсацию.

У них получилось объединить все топовые темы", – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.
В то же время посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад заявил, что в Тегеране сохраняют спокойствие в связи с инцидентом в Ормузском проливе и готовы к "разным сценариям".

"Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям", – написал Баидинежад в Twitter.

Оценивая заявление Баидинежада, Куликов напомнил: после того, как Британия и Иран обменялись задержанием кораблей – Лондон решил играть первую скрипку среди стран Запада, вынося вопрос возможных санкций на уровень ЕС и ООН. И если Британия получит международную поддержку, особенно в части возврата санкций, которые были отменены после заключения ядерной сделки с Ираном – это всем развяжет руки для начала военного конфликта.

"Во время всех последних разногласий между Лондоном и Тегераном британцы неизменно подчеркивали, что на ядерную сделку не должны влиять другие противоречия между странами. То есть соглашение касается вполне конкретных вещей, и другие факторы на него влиять не должны", – продолжил собеседник.

Но если Британия уйдет от этого принципа – это позволит ей прямо заявить о поддержке США в противостоянии с Ираном, чего Лондон до сих пор избегал, затем отказаться от ядерной сделки и нарастить военное присутствие в Персидском заливе.

"И тут уже разговоры о возможной войне перестанут быть просто прогнозами и размышлениями экспертов", – отметил Куликов, допустив развитие событий по самому худшему сценарию.

Что касается интересов России – такой конфликт нам невыгоден ни с политической, ни с экономической точек зрения, и Москве нужно сыграть роль миротворца еще до того, как это противостояние перерастет в полномасштабную войну, считает эксперт.
"Для нас было бы идеально, если бы вооруженный конфликт был предотвращен именно нашими усилиями, и это было бы признано мировым сообществом. Тем более у России есть прекрасный опыт миротворчества, о чем свидетельствует эффективная работа по Северной Корее, по ядерной программе Ирана, по Сирии и определенные успехи по Украине", – резюмировал Куликов.

Алексей Нечаев
21 июля 2019,

Источник - vz.ru
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