Большая Кукуруза выигрывает у Большой Нефти? Кризис нефтепереработки в США, - В.Прохватилов

00:55 22.07.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 20.07.2019 |



Большая Кукуруза выигрывает у Большой Нефти?

Кризис нефтепереработки на Восточном побережье США, или Закон о биотопливе

Крупнейший на Восточном побережье США нефтеперерабатывающий завод Philadelphia Energy Solutions (PES) будет закрыт после того, как сильный пожар нанес ему значительный ущерб, сообщает Reuters. В конце июня завод вспыхнул в результате серии взрывов, которые были слышны за много миль.



"PES намерена закрыть завод в течение следующего месяца. Я крайне разочарован тем, что это затронет более чем тысячу рабочих, а также другие предприятия, которые зависят от работы НПЗ", – заявил мэр Филадельфии Джим Кенни.

"Недавний пожар на нефтеперерабатывающем комплексе лишил нас возможности продолжать работу… – заявил генеральный директор PES Марк Смит. – Мы стремимся упорядоченно и безопасно свернуть нашу деятельность".

Другой нефтеперерабатывающий завод в городе Супериор, штат Висконсин был также закрыт в прошлом году из-за пожара. Ожидается, что он не будет перезапущен на полную мощность до 2021 года.



Philadelphia Energy Solutions (комплекс, перерабатывающий около 335 тысяч баррелей сырой нефти в сутки), совместное предприятие инвестфонда Carlyle Group и нефтехимической компании Sunoco, обанкрочено. Завод много лет испытывал финансовые трудности, был вынужден сократить выплаты работникам и свернуть капитальные проекты. В январе завод свернул крупный проект по техобслуживанию оборудования как раз на том участке, где произошел взрыв.



Пожар, после которого НПЗ закрывается, был вторым подряд за две недели. Отраслевые аналитики считают, что почти невозможно найти покупателя для этого завода. "PES процветал в первые дни бурного роста добычи сланца в США, когда внутренние поставки сырой нефти выросли, а эмбарго на экспорт позволило нефтеперерабатывающим заводам получить сланцевую нефть в свои руки с очень большой скидкой, – отмечает Антуан Хэлф, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. – Однако в конце 2015 года эмбарго было снято, и энергетические компании среднего уровня построили трубопроводы от внутренних сланцевых месторождений к побережью Мексиканского залива. НПЗ на восточном побережье остались не у дел и вынуждены нанимать дорогие танкеры под американским флагом для перевозки нефти из Техаса. После этого конкурентное преимущество нефтеперерабатывающих заводов на Атлантическом побережье "уменьшилось до нуля"".



Сегодня все НПЗ на Атлантическом побережье США – маргиналы. За последние годы маржа нефтепереработки на Среднем Западе значительно опередила маржу Атлантического побережья, отчасти благодаря росту канадского импорта и добыче сланцевой нефти в США из месторождения Баккен.



Аналитики Standard & Poor"s считают, что нефтепереработчики Атлантического побережья избрали ошибочную стратегию, решив сэкономить деньги и сделав ставку на импорт сырой нефти из Северного моря и Нигерии, в то время как на Среднем Западе их коллеги вложились в модернизацию своих мощностей для переработки более дешевой тяжелой нефти. Однако на самом деле у нефтяников Атлантического побережья не имелось иного выбора, так как не было денег на модернизацию.



Процесс закрытия НПЗ на Восточном побережье США идет достаточно давно. За последние годы закрылись НПЗ Port Reading (штат Нью-Джерси), НПЗ в Маркус Хук (штат Пенсильвания), НПЗ в Йорктауне (штат Вирджиния), НПЗ в Eagle Point (Нью-Джерси). Закрылся также НПЗ в Дартмуте на Атлантическом побережье Канады.

Важнейшей причиной растянувшегося на годы процесса закрытия НПЗ на востоке США стала федеральная программа "Стандарт возобновляемого топлива" (RFS), подписанная президентом Джорджем Бушем-младшим в 2005 году. Эта программа была разработана "для ограничения выбросов парниковых газов, содействия энергетической независимости и стимулирования сельской экономики за счет повышения спроса на биотопливо".

Программа, которую называют законом о биотопливе, требует, чтобы транспортное топливо, продаваемое в США, содержало определенный объем возобновляемого топлива. Этот стандарт был введен в соответствии с законом об энергетической политике от 2005 года и расширен законом об энергетической независимости и безопасности от 2007 года. RFS требует, чтобы возобновляемое топливо смешивалось с транспортным топливом в ежегодно возрастающем количестве.



"Big Corn (Большая Кукуруза) выигрывает у Big Oil (Большая Нефть)", – пишет Reuters, комментируя требование правительства США к энергетическим компаниям использовать рекордные количества биотоплива, "что является победой фермеров Среднего Запада".



В январе 2018 года 27 американских НПЗ обратились в Агентство по охране окружающей среды США с просьбой исключить их из-под действия закона о биотопливе, так как соблюдение стандарта RFS обходится им в несколько миллиардов долларов в год. У Агентства имеются полномочия исключать отдельных производителей из государственной программы. Однако, чтобы воспользоваться такой возможностью, нефтепереработчик должен производить не более 75 тысяч баррелей в сутки. Таких небольших НПЗ в США 53, но поблажки для них не решают проблем нефтепереработки на Атлантическом побережье в целом.



Закрытие НПЗ в Филадельфии очень обрадовало местных защитников окружающей среды. The Philadelphia Inquirer пишет, что после пожара на PES мечта экологов о его преобразовании в объект альтернативной энергетики может, наконец, сбыться: "Эти мили стальных труб, зданий и инфраструктуры, возможно, придется стереть с лица земли". Местная экологическая группа Philly Thrive назвала новость о закрытии НПЗ "победой".

Возрождается идея экологистов построить на месте НПЗ гигантскую ветровую или солнечную электростанцию. Их мало заботит, что с закрытием завода лишатся работы тысячи людей.



Между тем проблема носит не локальный и даже не региональный характер. Замена углеводородов биотопливом несет угрозу продовольственной безопасности США, пишет Forbs. Использование сельхозресурсов для производства биотоплива оказывает косвенное влияние на выработку пищевых продуктов, разнообразие выращиваемых культур, цены на продовольствие и площадь сельскохозяйственных земель. "Если рассматривать преимущества производства растительного биотоплива для экологии, их на самом деле нет. – отмечает Forbes. – Например, на получение одного литра биотоплива в среднем затрачивается около одного литра обычного дизельного топлива для тракторов и комбайнов, которые собирают сырье с полей".

В предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал возродить "Ржавый индустриальный пояс" Америки на Среднем Западе и Восточном побережье, где сосредоточена пришедшая в упадок сталелитейная промышленность. Ему это не удалось и вряд ли удастся. Закрытие крупнейшего на востоке США НПЗ Philadelphia Energy Solutions означает, что нефтепереработка в Атлантическом бассейне становится неконкурентоспособной. Помимо проблем "Ржавого индустриального пояса" перед Америкой встают проблемы "Ржавого нефтяного пояса".