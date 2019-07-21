 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганская война ложится на плечи Пекина, - И.Субботин
06:23 22.07.2019

США осознали необходимость Китая в диалоге с талибами

Игорь Субботин

21.07.2019

На фото советник по вопросам национальной безопасности Афганистана Хэмдалла Мохиб обменивается рукопожатием с китайским министром иностранных дел Ван И. 10 января 2019, Пекин, Китай. Фото Andy Wong-Pool/Getty Images
Прошедшая в Исламабаде встреча дипломатических представителей Афганистана, Китая и Пакистана стала очередным признаком увеличения китайской роли в афганской игре. За последнее время Пекин продемонстрировал нехарактерную для себя дипломатическую активность, а также готовность вести переговоры с самым различным спектром сил в Исламской Республике – от политической до вооруженной оппозиции.
Дипломаты из Афганистана, Китая и Пакистана на встрече в Исламабаде обменялись мнениями по поводу того, как урегулировать афганский кризис. СМИ Пакистана сообщают, что стороны выразили свою поддержку политическому решению, но только в рамках того процесса, который бы возглавляло афганское правительство. Каким бы результатом ни закончились переговоры между США и "Талибаном" (запрещен в РФ) в Катаре, как известно, они – не инициатива Кабула.

Участники встречи в Исламабаде обсудили реализацию совместных проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения и спорта. Они подтвердили приверженность своих стран дальнейшему укреплению сотрудничества в целях процветания, мира и развития. В заявлении сторон также говорится, что Афганистан и КНР высоко оценили роль Пакистана в помощи афганскому мирному процессу и его последовательную поддержку различных механизмов, направленных на стабилизацию обстановки.

В этом месяце Китай уже стал площадкой для четырехсторонней встречи по Афганистану с участием РФ, США и Пакистана. Участники консультаций 10–11 июля в Пекине призвали к немедленному началу полноформатных переговоров об общенациональном примирении в Афганистане. Присутствие дипломатов из Пекина и Исламабада породило слухи о желании этих игроков исключить из процесса Индию. Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан был вынужден отвечать на подобные вопросы по окончании переговоров. Комментируя, почему Индию не пригласили на встречу, дипломат пояснил, что "Китай поддерживает тесные связи и координацию со всеми сторонами, включая Индию" по вопросу Афганистана. "Я думаю, что мы (Китай, РФ, США и Пакистан. – "НГ") не исключаем Индию из обсуждения и содействия скорейшему урегулированию проблемы Афганистана", – сказал он.
Стоит заметить, что после последнего – "самого продуктивного" – раунда переговоров на катарской площадке Пекин посетил специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Деталей его переговоров с китайскими коллегами нет, однако понятно, что скорее всего предметно обсуждался вопрос потенциальных договоренностей с талибами. Не стоит забывать, что своим визитом китайскую столицу ранее почтила и делегация "Талибана", пытавшаяся, очевидно, диверсифицировать свои дипломатические каналы. Не исключено, что Пекин теперь держат в курсе возможных перемен, которые происходят в рамках афганского кризиса. Даже оппозиция. Так, 10 июля в Китай отправился и бывший президент Афганистана Хамид Карзай на Восьмой форум мира.

Активизация КНР на афганском направлении имеет и военное измерение. В конце июля КНР проведет антитеррористические учения с Таджикистаном. Местом проведения станет Ишкашимский район Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Оборонное ведомство центральноазиатской республики сообщило, что в учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров мобильных войск Министерства обороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая.

В экспертной среде считают, что КНР действительно становится одним из ключевых игроков в афганском урегулировании. "Данную встречу (Афганистана, Китая и Пакистана. – "НГ") в Исламабаде можно рассматривать как еще один признак активизации китайской дипломатии на афганском направлении, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Похоже, американцы осознали, что без Китая нельзя обойтись. Если позиции США и Пакистана не во всем сходятся, подходы Китая и Пакистана очень близки. Сближению Пекина и Исламабада по афганскому вопросу способствует и роль их соперника – Индии".

Источник - ng.ru
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