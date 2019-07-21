 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийцев в мире, возможно, больше, чем китайцев, - Вл.Скосырев
06:26 22.07.2019

Контроль над семьями в КНР стал более либеральным

Владимир Скосырев
21.07.2019

Китай – не самая крупная по населению страна. Его обошла Индия. Китайские чиновники преувеличивают данные о рождаемости, чтобы скрыть тяжелые последствия прежней суровой демографической политики и получить от Центра больше денег на начальные школы. По официальной статистике, в КНР около 1,4 млрд граждан. А фактически – на 115 млн меньше, утверждает американский ученый. Эксперты соглашаются, что статистика в КНР зависит от политики.
В советское время был популярен анекдот. Человек при поступлении на работу заполняет анкету, где задается вопрос: "Проявляли ли вы колебания в проведении линии партии?" Умный отвечал: "Колебался вместе с партией".

Политика Коммунистической партии Китая по демографической проблеме тоже была подвержена резким колебаниям. Еще в 1950-х прагматично мыслящие руководители пришли к выводу, что если не ограничить рост населения, то страна будет не в состоянии себя прокормить. Стали проводиться выставки, где людям предметно объясняли, как избежать рождения нежелательного ребенка.

Но когда Мао Цзэдун провозгласил курс на "большой скачок", чтобы быстро догнать в экономике западные страны, прагматики превратились в крамольников. Мао утверждал: чем больше людей, тем сильнее будет страна.
С хаосом, порожденным "большим скачком" и культурной революцией, было покончено. И тогда Пекин вернулся к политике семейного планирования. Причем квота была установлена суровая: одна семья – один ребенок. Были и исключения из этой установки, касавшиеся прежде всего национальных меньшинств.

Сегодня демографическая политика государства снова стала предметом дискуссий. Американский исследователь И Фусянь, старший научный сотрудник университета Висконсин–Мэдисон, утверждает, что данные о численности населения намеренно раздуты. На самом деле она равнялась не 1,395 млн человек в 2018 году, как было объявлено, а примерно 1,280 млн. То есть Китай, возможно, отстает от Индии по размерам населения.
Однако, согласно сведениям ООН от июля 2019 года, население Индии равняется 1,37 млрд. То есть она занимает второе место в мире – после Китая. Индия может обойти Китай и стать первой по численности населения страной через восемь лет.

И Фусянь пишет в своей работе, что экономическая, социальная и даже внешняя политика Пекина основана на фальшивых демографических сведениях. А в подтасовке заинтересованы две разные группы чиновников.
Во-первых, это Управление по планированию семьи. Оно желает показать, что население быстро растет, чтобы скрыть правду о жесткой политике сокращения рождаемости, сопровождавшейся насилием, в предыдущие годы. Эта политика и привела к нынешнему падению темпов роста населения. В результате поставлено под вопрос само существование системы контроля над рождаемостью.

Во-вторых, это чиновники в провинциях и уездах. Государство обеспечивает начальное образование каждому ребенку. А если число учеников раздуто, то местные власти могут запрашивать больше субсидий на образование у Пекина.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Американский ученый – не первый исследователь, выдвигающий такую гипотезу. Он ссылается на прежнюю практику. Но она теперь не такая жесткая, два года назад от нее отошли. Разрешается два ребенка, а в районах проживания национальных меньшинств – еще больше".

Рациональное зерно в таких рассуждениях состоит в том, что официальные цифры нужно воспринимать с определенным скептицизмом. Они, возможно, не точные. Но так же, как этот специалист говорит, что нужно корректировать их в сторону уменьшения, другие заявляют, что, наоборот, – в сторону увеличения. Официальные данные занижают число, утверждает Карнеев.
"Американский эксперт дает некую цифру, взятую скорее всего с потолка. Тут есть о чем поспорить. Утверждение, что цифры завышаются ради увеличения субсидий, мягко говоря, неосновательно. В каждой школе есть список учеников. Это легко проверяется. Да и вряд ли ассигнования на начальные школы играют сколько-нибудь значимую роль в общем объеме расходов", – считает Карнеев.

В условиях современного Китая многие статистические данные, в том числе о ВВП, являются инструментом пропагандистского характера. Поэтому среди аналитиков распространено мнение: пройдет еще немало лет, прежде чем китайская статистика будет объективно отражать реальные факты, заключил эксперт.

Источник - ng.ru
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