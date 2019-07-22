"Желтые жилеты" набили цену. Франция подсчитывает убытки от манифестаций

07:01 22.07.2019

Очередная субботняя демонстрация "желтых жилетов" оказалась немноголюдной и собрала 10,3 тыс. человек во всей Франции. Очагом протестов стал город Монпелье, где "жилеты" и примкнувшие к ним антиглобалисты устроили погром. Корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов рассказывает, что произошло это вскоре после публикации доклада парламентской комиссии, оценившей прежние убытки от "желтых жилетов" в €2 млрд, или 0,1% французского ВВП.



Южный город Монпелье не видел такого побоища со времен "восстания виноградарей" 1907 года. Но тогда на демонстрации вышло полмиллиона человек. В субботу же на улицах скандалило чуть более 700 "желтых жилетов" и примкнувших к ним погромщиков. К вечеру мэр города Филип Сорель подвел итоги, сказав в эфире BFM, что 18 человек были задержаны, 11 полицейских пострадали, разбиты витрины и уничтожены остановки общественного транспорта. Господин Сорель, уже пять лет управляющий городом, не был в числе 72 мэров, обратившихся в июне в газету Journal du Dimanche с письмом в поддержку президента Эмманюэля Макрона. Но похоже, что теперь этот выходец из левых кругов активнее выступит в поддержку властей. Не зря популярность президента и премьер-министра в июле выросла на 2%, составив соответственно 32% и 36%.



Погром в Монпелье увеличит счет, который правительство предъявляет демонстрантам. Появившийся перед 35-й субботой манифестаций доклад "Влияние "желтых жилетов"", подготовленный под руководством председателя парламентской комиссии по экономическим вопросам Ролана Лескюра, описывает ущерб, который причинила экономике Франции разрушительная деятельность "желтых жилетов".



Общий урон для экономики, зафиксированный в последнем триместре 2018 года, оценивается в 0,1% ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Министр экономики Брюно Ле Мер ранее оценивал ущерб в 0,2% ВВП, или €4 млрд.



Как говорят эксперты, это сравнительно небольшой урон, но, во-первых, протесты хоть и ослабли, но не остановились, а во-вторых, следует учитывать и непрямые убытки. В докладе "Влияние "желтых жилетов"" говорится, что работающие в сфере торговли и обслуживания учреждения, расположенные в центре затронутых демонстрациями городов, зафиксировали падение оборота на 20–30%. Это связано как с невозможностью торговать по субботам, так и с необходимостью чинить все то, что во время субботних демонстраций рушили "желтые жилеты" и погромщики - причем от раза к разу граница между этими двумя категориями участников событий становилась все более зыбкой.



Как "желтые жилеты" повлияли на выборы в Европарламент



Всегда привлекавшие туристов и горожан центральные улицы стали оцениваться в выходные дни как "опасные". Лучший пример тому - Елисейские Поля в Париже. В разгар движения "жилетов" по субботам туда приходили только любопытствующие и сами демонстранты, а магазины и рестораны, рискнувшие остаться открытыми и не забившие наглухо витрины, часто становились объектами погромов и грабежей. В итоге потери отелей и ресторанов оцениваются в €850 млн.

В своей борьбе с государством "жилеты" не останавливались перед тем, чтобы перекрывать дороги, захватывать пункты оплаты платных магистралей и уничтожать камеры, фиксирующие превышение скорости (ограничение до 80 км/час на загородных дорогах было одной из причин, родивших первоначальный протест). В частности, "жилеты" уничтожили 2410 радаров-камер и повредили 577.



Стоимость восстановления дорожных структур комиссия оценила в €71 млн. Более €46 млн ушло на оплату сверхурочных для полицейских и пожарных, лишенных выходных в течение 35 суббот 2018-го и 2019 годов. В эту же сумму входит и лечение пострадавших в ходе полицейских операций. Добавлены и страховые выплаты, которые должны будут произвести компании пострадавшим от действий "желтых жилетов" (разумеется, тем, кто был застрахован). Их размер - около €217–220 млн. Говоря о собранных комиссией данных, Ролан Лескюр в разговоре с радиостанцией France Info выразил сожаление, что от действий "желтых жилетов" пострадали прежде всего "те люди, на защиту которых они претендовали".



Франция хочет "справедливости и человечности" политики

Доклад не учитывает те €10 млрд, которые президент Эмманюэль Макрон в декабре 2018 года пообещал направить на повышение покупательной способности французов. Его решение критиковалось, доля компенсационных выплат, приходящаяся на человека, подвергалась сомнению. Но обещание президента было выполнено, и жители страны в прошлом году получили не облагаемую налогом прибавку к зарплатам. Как говорят специалисты, эти миллиарды, впрыснутые в потребление, во многом помогли экономике Франции сгладить удар.

Доклад "Влияние "желтых жилетов"" не всеми принят с удовольствием, но критикуют в основном не цифры, а партийную принадлежность господина Лескюра, члена президентской партии "Вперед, Республика!". Авторы доклада, однако, настаивают, что он направлен не против "желтых жилетов". "Мы не обвиняем "жилетов" как таковых, но должны констатировать экономическую реальность потерь и затрат, особенно для торговцев и мелких предпринимателей",- пояснил в эфире Europe 1 депутат Дамьен Абад.



Алексей Тарханов

"Коммерсантъ" от 22.07.2019,