Когда власть начнет защищать от мигрантов коренное население? - Вл.Мальцев

07:27 22.07.2019

Проблема массового замещения населения пока что используется лишь как элемент пропагандистской войны с Западом



Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, покидая 18 июля свой пост, в прощальной речи вновь вернулась к спору о "смерти мультикультурализма", поднятому в прошлом месяце во время визита Владимира Путина в Лондон.



Напомню, тогда президент России заявил в интервью газете The Financial Times: "Есть современная так называемая либеральная идея, она, по моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам – наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения… Как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух, трех, десяти человеках, а речь идет о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы? …Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права".



Реплика Мэй прозвучала на фоне весьма интересных событий в Соединенных Штатах. 13 июля полиция и иммиграционная служба начали заранее анонсированную общенациональную облаву на нелегальных мигрантов, и в тот же день произошла попытка теракта у одного из крупнейших центров, где содержатся задержанные мигранты, находящегося в Такоме, штат Вашингтон. Неизвестный мужчина, пытавшийся пронести на территорию центра газовый баллон и взорвать его, погиб в ходе перестрелки с прибывшим нарядом полиции. Вскоре на левацких интернет-ресурсах появился манифест террориста, который, как оказалось, вдохновлялся соображениями о том, что содержание под стражей пойманных нелегалов – это фашистский концлагерь.

Судя по бейсболке, в которой запечатлен незадачливый террорист (этакий "Брейвик наоборот") Виллем ван Спронсен, он входил в "Стрелковый клуб Джона Брауна", военизированную милицию, созданную американскими анархистами и ранее участвовавшую в нападениях на акции сторонников Трампа в разных штатах. Вот до какого уровня накала уже дошла ситуация с нелегальной миграцией в тех же Штатах!



Но хватит про Штаты, лично мне гораздо интересней, что происходит сейчас в России. Тем более, рассказы про ужасы миграции на Западе уже давно стали любимым "коньком" отечественных провластных СМИ, вроде известного советского "а у вас негров линчуют". Например, не успел Элтон Джон возразить Путину по поводу его интервью The Financial Times, как "Комсомольская правда" выкатила 29 июня комментарий писательницы Елены Чудиновой: "Когда Элтон Джон говорит о "мультикультурном и сексуальном разнообразии", на ум приходят лишь изнасилования английских детей мигрантами". (Мне недавно приходилось отмечать, что в 2005 году именно Чудинова со своей "Мечетью Парижской богоматери" была зачинательницей всей этой истерии, а вел тогда презентацию ее книги видный кремлевский пропагандист Михаил Леонтьев.)



Хотелось бы, чтобы все эти прекрасные заявления применялись не в качестве элемента пропагандистского "бодания" с Западом ("у вас нарушают права и свободы человека – а у вас детей мигранты насилуют"), а в качестве руководства к действию и внутри России. Ибо обстоит у нас дело, честно говоря, совсем не радостно, а точнее – из рук вон плохо.



Для живущих в спальных районах Москвы уже давно не секрет появление "национальных кварталов", типа нью-йоркского Гарлема. Это прямо признают уже и риэлторы, которые постоянно сталкиваются с этой проблемой в работе. "Гетто по национальному признаку уже сформировались в районах Люблино, Котельники, Выхино. В зоне риска находятся Печатники, Братеево", – отметила 11 июля в комментарии "Ленте.ру" управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Подобные выражения мне лично приходилось слышать от риэлторов, которые, оказывается, ранжируют по "присутствию соответствующего контингента" (как они деликатно выражаются) даже отдельные улицы. Просто никто из покупателей не хочет брать там квартиры при подобном соседстве.



В упомянутых Литинецкой районах мне приходилось бывать. Люблино после переезда туда "Черкизона", пустившего корни сразу в двух местах – торгово-ярмарочном центре "Москва" и рынке "Садовод" – действительно превращается в гетто, благо жилищный фонд там старый и квартиры дешевые. И речь не только даже о выходцах из Средней Азии, но и о вьетнамцах, которые активно скупают рядом недвижимость (помню, мне риэлтор рассказывал о сделке, на которую рыночный торгаш привез 25 млн. рублей наличными), перевозят сюда семьи, их молодые отпрыски ходят качаться в спортивные залы (кое-где они уже заполнены вьетнамцами чуть ли не наполовину). Причем, русский язык многие их этих новых "хозяев жизни" практически даже не освоили. А зачем?



Такая же печальная картина в Печатниках, где у метро "Дубровка" еще в нулевые вьетнамская диаспора открыла в арендованных помещениях старого завода торговый центр (а по сути – просто огромный крытый рынок) "АСЕАН". Сейчас тот разросся еще шире. Ходить по улицам в районе довольно-таки страшно, особенно вечером – он и так достаточно мало населен, поскольку примыкает к огромной промзоне (ее, правда, в последние годы стали застраивать офисными зданиями). Идешь так, смотришь на пустые окна, заброшенные помещения на первых этажах (местные уезжают, так что спрос на товары и услуги резко падает), ни души, а во дворах играют в футбол крепкие мигранты – кто из Вьетнама, кто из Средней Азии. Только за Симоновским валом картина разительно меняется, и ты оказываешься в довольно-таки престижном московском спальном районе.



Котельники – выстроенные в нулевые в чистом поле "бетонные джунгли". Помню, как в 2015 году жители наукограда Дзержинского яростно сопротивлялись слиянию в один городской округ с Котельниками именно из-за криминальности этого "нового гетто", дешевые квартиры в котором скупили выходцы из самых разных стран.

Литинецкая еще не упомянула район Зюзино, где в гостинице "Севастополь" еще в 1990-е годы обосновались мигранты из Афганистана. Собственно, гостиница – это название уже неверное, она превращена в один огромный афганский рынок с находящимися тут же жилыми помещениями. Есть в гостинице и молельный зал (по сути, мечеть), разделенный на две части, женскую и мужскую (у афганцев с этим строго). Об аналогичных молельнях на рынке "Выхино", закрытом только в 2013 году, мне тоже много рассказывали.



Моя знакомая из Зюзино, вполне левых взглядов, с содроганием рассказывала, как в 1990-е годы в период нашей повальной нищеты афганские торгаши с "Севастополя" покупали местных девочек за дешевую шмотку. Один в один пресловутая пара чулок, за которую имели секс американские военные в побежденной Германии 1945 года.



И сейчас местные жители требуют закрытия рынка в гостинице. Журналисты популярных изданий иногда туда ездят и описывают в красках происходящее в "Севастополе". Вот из прошлогоднего репортажа в "МК": "Говорят преимущественно не по-русски. Кто-то с огромными сумками, как у челноков в разгар девяностых… Запах специй и правда перебивает все остальное: индийское тали, арабская шаурма… Система – коридорная, в роли торговых павильонов – бывшие комнаты старой гостиницы".



Не хватает только мечетей. Впрочем, московские чиновники в начале 2010-х годов уже выделяли под них участки – в том же Люблино, например, или в Текстильщиках. Только из-за яростных протестов местных активистов их строительство удалось остановить.



Можно сказать, что все это проблемы зажравшейся Москвы, но это не так. Во-первых, речь идет про спальные районы, которые жители центра столицы демонстративно презирают. Во-вторых, в других городах нашей Родины ситуация подчас еще хуже. "Представители южных стран постоянно прибывают, и если кому-то кажется, что в Москве много южан с Кавказа, они просто не были в Якутске", – пишет на популярном сайте "Не сидится" житель Якутска. Не так давно на "Завтра" была статья с описанием целых кварталов, заселенных в столице Якутии мигрантами с Кавказа и из Средней Азии.



В-третьих, конфликты на национальной почве – причем практически всегда после вызывающе наглых убийств местных жителей мигрантами, в ряде случаев последующий суд устанавливал наличие мотива по запугиванию таким образом коренного населения – вспыхивали в совсем недавние годы самых разных точках страны, будь то Тверская, Саратовская или Нижегородская область, сейчас вот – в Пензенской.

Где вот тут наши дежурные телевизионные горлопаны, борцы с "ужасами миграции на Западе"? Вот вам и этнические гетто, и мультикультурализм, и насилие, и все прочее из ваших страшилок прямо под вашим носом. Ах да – вы же видеть их не хотите. Ужасы – только "у них". А у нас – все замечательно, одна сплошная нерушимая дружба народов.



"Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", – заявил Путин в интервью газете The Financial Times. Но пока что не изжила себя в мышлении наших чиновников. Любой сотрудник мэрии или миграционной службы расскажет вам, что места у нас в стране хватит для всех, чужую культуру надо уважать, а национальность преступников (если вдруг таковыми оказываются мигранты) называть в прессе не надо, ибо это провоцирует ксенофобию. Пусть вас убивают, но сидите тихо. В чем же отличия с ситуацией на Западе?