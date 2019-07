Британия ищет след Путина в захвате иранцами своего танкера, - "Mirror"

07:35 22.07.2019

Cкандал c танкерами, в центре которого оказались Великобритания и Иран, обрастает удивительными подробностями. Несмотря на то, что именно Великобритания проявила агрессию, задержав в водах Гибралтара иранское судно, корнем нынешнего инцедента считают Россию. Mi-6 подозревает, что британский танкер "завели" в иранские воды ложные координаты GPS, посылаемые российским шпионским оборудованием.

Иранский танкерный кризис: Ми-6 ищет следы причастности Путина к захвату британского судна (The Mirror, Великобритания)

Иран в самом центре ближневосточной игры



Крис Хьюз (Chris Hughes), Алан Селби (Alan Selby)

The Mirror, Великобритания



Источники в системе безопасности говорят, что Центр правительственной службы Великобритании (GCHQ) и разведслужба Ми-6 (MI6) сейчас выясняют, передавала ли иранская разведка поддельные сигналы шкиперу танкера "Стэна Имперо" (Stena Impero).

Танкер был захвачен в пятницу, и на драматических кадрах, опубликованных в субботу Революционной гвардией Ирана, запечатлен момент, когда судно атакует десант силовиков.

Над судном завис в воздухе вертолет, и шестеро вооруженных автоматами солдат в балаклавах спустились на палубу.



Несколько скоростных катеров кружили возле танкера, и все это попало на видео - очевидно, это была западня, приготовленная Тегераном.

В субботу источник из служб безопасности сказал, что на помощь судну мчался военный корабль Королевского флота, но опоздал на 10 минут.

Когда он получил приказ, танкер все еще находился в оманских водах, но к моменту прибытия корабля британских ВМС "Монтроуз" (HMS Montrose) "Имперо" уже заманили в иранские воды.



Источники в системе безопасности сообщили, что иранские беспилотники могли подделать сигналы GPS.

Они рассказали газете "Сандей Миррор" (Sunday Mirror), что следователи выясняют, есть ли в этом происшествии технологический след - и зарегистрировали ли западные самолеты-разведчики какие-либо подозрительные сигналы в этом районе.



Западный источник в области безопасности сказал: "У России есть технологии, которые позволяют подделать GPS, и, возможно, она помогла Ирану в этой крайне вызывающей операции. В таком случае это повлияло бы на безопасность британского судоходства и стало бы серьезной проблемой для военных кораблей Королевского флота в регионе.



Корпус стражей исламской революции и российская разведка вели тесное сотрудничество в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Новость о явном участии России - которое, конечно, стало возможно только с одобрения Путина - появилась после того, как шпионы узнали, что они способны обманывать корабли, посылая им ложные сигналы геолокации.

Британский танкер, таким образом, мог думать, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод - и в то же время сбиться с курса.

В апрельском отчете было зафиксировано 10 тысяч инцидентов "введения в заблуждение", совершенных Россией.



В Центре передовой обороны (The Centre for Advanced Defence) сообщают, что большинство таких случаев, отмеченных за год, имели отношение к кораблям, но некоторые были зафиксированы возле аэропортов.

Британские командиры удивлены тем, насколько наглым и уверенным был этот захват, а это говорит в пользу версии с GPS-помехами.



Бывший глава Королевского флота лорд-адмирал Вест (Admiral Lord West) в субботу потребовал сопровождать конвоем корабли, проходящие через Персидский залив, чтобы предотвратить захват Ираном других судов.

Он сказал: "Если иранские корабли попытаются атаковать наши, надо их топить. Это они обострили ситуацию, напав на наше торговое судно".

Министр иностранных дел Джереми Хант (Jeremy Hunt) настаивал на том, что судно было захвачено в оманских водах - а это "явное нарушение международного права".

После состоявшегося в субботу заседания британской "Комнаты "A" Кабинета министров" (COBRA) г-н Хант сказал, что случившееся "поднимает очень серьезные вопросы о безопасности британского - по сути и международного - судоходства в Ормузском проливе".

Хант сказал, что в понедельник депутатов проинформируют о "дальнейших мерах", которые примет правительство. Он добавил: "Нашим приоритетом по-прежнему остаются попытки найти способ деэскалации ситуации.

Нам нужно освободить этот корабль, и мы по-прежнему очень обеспокоены безопасностью и благополучием 23 членов экипажа".

Первоначально Иран выдвинул версию о том, что танкер столкнулся с рыболовецким судном, нарушив правила судоходства.

Но позже Иран связал захват с тем, какую роль сыграла Великобритания в задержке танкера у Гибралтара в начале этого месяца.

Он вез иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

По словам представителя Совета стражей конституции Ирана, "закономерная ответная реакция - не новость для международного права", а Тегеран принял правильное решение перед лицом "незаконной экономической войны и захвата нефтяных танкеров".

В то время как Великобритания ищет дипломатическое решение, есть опасения, что КСИР (Корпус стражей Исламской революции) Ирана или его марионеточные силы - местные террористические ополчения - могут нанести удар по Ираку и Сирии, если международная напряженность усилится.

В субботу с танкера "Стэна Имперо" поступило сообщение о том, что танкер стоит на якоре в Бендар-Бахонаре, а члены экипажа, состоящего из индийцев, русских, латышей и филиппинцев "здоровы".

Также выяснилось, что Великобритания намеревается отправить в Персидский залив атомную подводную лодку, но источники подчеркнули, что она будет выполнять исключительно оборонительные задачи.

Через Ормузский пролив проходит более одной пятой мировой нефти- это около 17 миллионов баррелей в день.

Вместе с ростом напряженности могут повыситься и цены на бензин.

Люк Босдет (Luke Bosdet) из Ассоциации автомобилистов сказал: "Мы очень беспокоимся о возможном повышении стоимости топлива".



Хронология кризиса:

Напряженность в заливе росла уже более месяца и вылилась в захват британского танкера "Стэна Имперо".

13 июня: два американских нефтяных танкера подверглись нападению возле Ормузского пролива, в результате один из них загорелся и потерял управление. Президент США Дональд Трамп обвинил в случившемся Иран.

Иран отрицал причастность к атакам на танкеры и обвинил США в пропаганде "иранофобской" кампании.

20 июня: военный беспилотник США был сбит Тегераном, а президент Ирана Хасан Рухани заявил, что тот нарушил их воздушное пространство.

Затем Трамп отменил ответные удары по Ирану: по его словам, ему доложили, что могут погибнуть 150 человек.

Статьи по теме



4 июля. Королевские морские пехотинцы из отряда спецназа "42 Коммандо" (42 Commando) участвовали в операции по перехвату супертанкера у побережья Гибралтара, который, предположительно, перевозил нефть, предназначенную для сирийского режима Башара Асада.

Они помогали властям Гибралтара задержать иранский танкер "Грейс-1" (Grace 1), который, как считается, направлялся на нефтеперерабатывающий завод в Баньясе в нарушение санкций ЕС. Тогда Революционная гвардия Ирана предупредила, что в качестве ответной меры может быть захвачен британский нефтяной танкер.

10 июля: фрегат Королевского флота "Монтроуз" (HMS Montrose) отогнал три иранских катера, которые пытались остановить коммерческое судно "Бритиш Хэритидж" (British Heritage).



11 июля. Полиция Гибралтара заявила, что арестовала капитана и старпома иранского супертанкера "Грейс-1" в связи с нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Два дня спустя представители полиции сообщили, что капитан, старпом и два вторых помощника капитана судна были освобождены под залог без предъявления обвинения.

13 июля: В телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом (Mohammad Javad Zarif) министр иностранных дел Джереми Хант предложил пойти на уступки касательно освобождения "Грейс-1" в обмен на гарантии, что Тегеран не будет нарушать санкции ЕС в отношении режима Асада в Сирии.

15 июля: Г-н Хант присутствовал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе по вопросу иранской ядерной сделки.



И он, и его конкурент в борьбе за должность лидера тори Борис Джонсон (Boris Johnson) позже сказали, что исключают поддержку Трампа, если он будет выступать за военные действия в Персидском заливе.



17 июля. Представители США заявили, что подозревают Иран в захвате панамского нефтяного танкера, следовавшего из Объединенных Арабских Эмиратов и проходившего через Ормузский пролив.

Позже Иран заявил, что его Революционная гвардия задержала иностранный нефтяной танкер и его команду из 12 человек за контрабанду топлива из страны.

18 июля. Г-н Трамп сказал, что корабль ВМС США "Боксер" (USS Boxer) сбил иранский беспилотник, пролетавший в тысяче ярдов (менее километра) от военного корабля, и проигнорировавший предупреждающие сигналы.

Иранские военные чиновники отрицали, что потеряли свой беспилотник был в Ормузском проливе.



19 июля. Появились сообщения о том, что иранские власти захватили два нефтяных танкера в Персидском заливе.

Танкер "Стэна Имперо", принадлежащий Великобритании, был задержан Революционной гвардией Ирана в Ормузском проливе за "нарушение международных правил судоходства", сообщает полуофициальное информационное агентство "Фарс" (Fars).

Второй нефтяной танкер, шедший под флагом Либерии "Месдар" (Mesdar), которым управляла британская фирма из Глазго "Норбалк Шиппинг" (Norbulk Shipping), похоже, отклонился от курса и направился к иранскому побережью.



Оператор танкера "Месдар" сообщил, что на борт корабля поднялся отряд вооруженной охраны, но экипаж остался "в целости и сохранности", и судну позволили продолжить рейс.



Джереми Хант назвал захват судов "недопустимым" и принял участие в заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям КОБРА (COBRA).

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.



Оригинал публикации: Iran tanker crisis: MI6 probe link to Putin after British ship is seized

Опубликовано 21/07/2019