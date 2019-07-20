 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отабек Законопослушный. Зять Мирзияева заплатил штраф за превышение скорости
07:58 22.07.2019

19 июля Управление безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента привлекло к административной ответственности младшего зятя президента Узбекистана Шавката Мирзияева Отабека Умарова.

Об этом на своей странице в Instagram"е сообщил сам Умаров, выложив квитанцию об уплате штрафа в размере 1 824 570 сумов (чуть более 200 долларов).
Напомним, что 19 июля "Озодлик" опубликовал видео, которое было размещено в Stories аккаунта Отабека Умарова в Instagram. На видео видно, как зять президента, управляя автомобилем Tesla, разгоняется до 200 км/ч на одной из центральных улиц столицы.

На сайте и страницах "Озодлика" в социальных сетях за несколько минут это видео успели просмотреть сотни тысяч людей. "То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок", – отметил зять президента, комментируя то, что пользователи обсуждали его действия.

"Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ!", – заявил Отабек Умаров.
Однако местные СМИ не написали об этой теме и не опубликовали видео.

Источник - inosmi.ru
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