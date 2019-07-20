В Таджикистане перепишут Налоговый кодекс

08:39 22.07.2019

Налоговый комитет Таджикистана призвал население, в частности бизнес-круги, к участию в разработке поправок в Налоговый кодекс.



Обращение фискального органа опубликовано в государственных изданиях. В нем говорится, что любой желающий может направить свои предложения в письменном виде или по электронной почте на адрес рабочей группы, разрабатывающей поправки.

Власти решили пересмотреть Налоговый кодекс после большого количества жалоб на непомерные налоги и сложную систему налогообложения. По поручению президента страны Эмомали Рахмона с 20 июня к работе над поправками приступила специальная рабочая группа под руководством Давлатали Саида, первого вице-премьера, и до сегодняшнего дня проведено уже три заседания группы.



Шодиен Завкибек, начальник Главного управления налоговой политики и государственных сборов министерства финансов Таджикистана, сказал 19 июля в беседе с Радио Озоди, что рабочая группа на заседаниях уделяет большое внимание изучению налогового законодательства других стран. "До 25 июля мы должны изучить опыт других стран, и на очередном заседании мы должны подытожить успешную практику и наметить контуры дальнейшей работы", - сказал собеседник.



По словам Шодиена, при разработке поправок в Налоговый кодекс акцент будет сделан на снижение налоговых ставок, упрощение системы налогообложения, электронную оплату налоговых платежей, сокращение налоговых инспекторов. "Наша цель – устранить существующие пробелы и проблемы, чтобы обновленный налоговый кодекс, учитывающий постоянное развитие техники и технологий и отвечающий международным стандартам, способствовал привлечению инвестиций, благоприятному инвестиционному климату и развитию предпринимательства", - отметил он.



Официальные органы надеются, что после редактирования и упрощения налоговой системы фактов уклонения от уплаты налогов будет меньше, а ряды налогоплательщиков пополнятся. Система налогообложения в Таджикистане неоднократно подвергалась критике со стороны предпринимателей.



Боймамамад Алибахшов, председатель Ассоциации предпринимателей и горных фермеров "Милал Интер", сказал, что выступает за снижение налоговых ставок и предоставление налоговых льгот для предпринимателей.

По результатам исследования "Paying Taxes 2019", общая налоговая ставка Таджикистана составляет 67,3%, что вдвое больше, чем в других странах Центральной Азии и Восточной Европе.